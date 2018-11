Rudý playboy Rudy. Hodně nepěkné informace o rozmařilém asistentovi Vojtěcha Filipa a jeho Audi R8

Poslaneckým asistentem předsedy komunistů Vojtěcha Filipa, jehož strana vyznává rovnost pro všechny, je kontroverzní třicetiletý „playboy“ Rudolf Rudyšar. Ten naopak ztělesňuje spíše zlatou mládež a své peníze i luxusní auto za několik milionů korun rád staví na odiv. Často se prý stává noční můrou pro obyvatele Malé Strany a zřejmě i pražské strážníky, píše Blesk.cz zaměřující se na to, jak se tito dva muži dali vlastně dohromady.

Rudyšarovo chování někdy vypadá, že se prý cítí být nad zákony. Alespoň si to myslí, jeden z čtenářů Blesku. „Má hlučné sportovní auto Audi R8 za několik milionů, které při jízdě schválně túruje a parkuje, kdekoliv chce. Nejčastěji na zákazu zastavení v Hellichově ulici, ale jinak běžně po chodnících,“ napsal do redakce. To pak potvrdil i fotograf Blesku, když spatřil Rudyšarovo červené Audi opět parkovat za značkou se zákazem v protisměru.

Proto měl ale Filipův asistent jasné vysvětlení, chce dopadnout vandala, který mu jeho vůz několikrát poškodil. Sama policie mu prý radila, aby se vždy snažil parkovat co nejblíže kamerovému systému pro další identifikaci pachatele. „S ohledem na snahu parkovat co nejblíže kamerám se občas postavím na místo, které není vyhrazené k parkování. A někdy tak udělám i v situaci, když je volné parkovací místo, ale není pod kamerou,“ vysvětlil Blesku.

Vandal se mu prý mstí na autě za to, že pracuje pro místopředsedu Sněmovny Vojtěcha Filipa. Pachatel začal prý nalepovat i vzkazy na vchod jeho dveří. „I včetně nápisů typu ‚Rudyšar je rudá pí*a‘. Vůz bude prodán, protože je to celé velmi nepříjemné,“ dodal. Před svým červeným Audi R8 za pět milionů vlastnil BMW M3 za necelé dva miliony.

Faktem ale zůstává, že na sociálních sítích se Rudyšar obecně rád pochlubí řadou svých přestupků. Jeho Instagram je plný fotek, kde tachometr jeho sportovních vozů zdaleka přesahuje nejvyšší v Česku povolenou rychlost. Anebo jak je zrovna jeho přestupek řešen strážníky.

Jak se tento mladý muž, který před osmi lety kandidoval ve volbách za pravicovou TOP 09, ocitl v Filipových službách? Jednou z možností je, že do funkce asistenta jej mohla upíchnout jeho matka Alexandra Rudyšarová, někdejší šéfka organizace CzechInvest a současná politická náměstkyně na Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO).

Právě do čela tohoto rezortu Rudyšarovou komunisté prosazovali. Předseda komunistů ale tuto tézi vyvrací. „Žádná souvislost s jeho přijetím u mne a jeho matkou tady není, šlo mi jen o odbornost, kterou nemá žádný jiný z mých asistentů,“ argumentoval Filip. Rudyšar má magisterský titul z oboru bezpečnostní studia na Karlově univerzitě. Donedávna působil i ve firmě HRH Laudabiles a ICON, ve kterých svoji činnost ukončil před pár měsíci.

Kromě toho se Filip netajil tím, jak svého asistenta Rudyšara za práci odměňuje. Ze zákona dostává poslanec na pomocníky pětačtyřicet tisíc měsíčně. „Odměnu lze poskytnout jen na základě faktury, kterou zatím pan Rudyšar nevystavil, a tedy odměnu nedostal,“ dodal Filip. Ten má asistenty tři. A pokud by pak částku rozděloval „soudružsky“ rovným dílem, Rudyšar by měl patnáct tisíc hrubého měsíčně.

Navíc strana po loňských parlamentních i letošních senátních a komunálních volbách nemá moc z čeho brát. Ztratila mandáty a tím na státních příspěvcích přišla zhruba o sedmadevadesát milionů. A proto dnes spousta zaměstnanců na ústředí podle informací Blesku dělá jen za minimální odměnu.

autor: nab