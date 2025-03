Rumun Georgescu vyslal vzkazy do světa. Obsáhlé

Calin Georgescu vyložil karty na stůl. Popsal, co zažil a jasně také řekl, co hodlá jako možný příští prezident, podle průzkumů je favoritem květnových prezidentských voleb, prosazovat.

Georgescu trvá na tom, že o zapojení do války nemají rozhodovat politici, ale všichni lidé, protože to oni nakonec bojují, nakonec krvácejí, případně platí uvalené zvláštní válečné daně. „Musejí se vyjádřit prostřednictvím referenda,“ zdůraznil Georgescu.

„Demokracie znamená poradit se s lidmi v rozhodujících okamžicích, nikoli je ignorovat. Jinak to už není demokracie, to je jen diktatura!“ vyložil svůj pohled Georgescu.

There's an overwhelming amount of disinformation and manipulation in the media obedient to the corrupt system!



I never spoke about a referendum regarding our membership in NATO or the EU! We are in these structures, and we will remain in them! However, I did speak the truth:… pic.twitter.com/0l8em3KTAX