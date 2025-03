Rumunsko, KSČM, sprostá slova. Na Foltýnově akci diváka vyvedli ze sálu. Nebyla bez odezvy

Novojičínská otevřená společnost hostí na východě republiky nejrůznější aktivity, v říjnu tam společně besedovali Světlana Witowská a Petr Kolář, v prosinci zde probíhaly Vánoce s Václavem Havlem.

A 20. března v místním Beskydském divadle hovořil s lidmi Otakar Foltýn. Předtím, jak prozradil moderátor, plukovník vystupoval před studenty místního gymnázia, kteří hodinu a půl poslouchali „přednášku o dezinformacích a jak to všechno funguje“.

V divadle lidi zajímalo, jak vysvětlil moderátor, že „lidstvo se drží pod krkem a mnoho lidí tomu nerozumí a neví, ke komu se přiklonit“.

Foltýn začal Kennedyovským bonmotem, že lidé se nemají ptát, co může stát udělat pro ně, ale co mohou udělat oni pro stát, protože Česká republika jsme my. Státu z toho vyplývá povinnost vysvětlovat občanům, co dělá.

Lži podobných kreatur

Novinářka Angelika Bazalová se přesně v tomto duchu už od podzimu snaží na Úřadě vlády zjistit, kdo působí v odboru strategické komunikace. Úřad tato jména tají, podle Foltýna na jeho příkaz.

„Velmi pečlivě na její dotazy odpovídáme. Zatím z nich nebyla schopná uvařit nic tak skandálního, jak neustále tvrdí. Dokud k tomu ale nedostanu pokyn od příslušné instituce, jména jednotlivých pracovníků rozhodně neuslyší,“ vyjádřil se na začátku roku.

Psali jsme: STRATKOM, jméno po jméně. Po výstupu Foltýna došla Bazalové trpělivost

Vysvětloval to tím, že on sám čelí výhrůžkám a nechce jim vystavit i zaměstnance odboru. Jinak by prý klidně jména zveřejnil. „Dokonce by se mi ulevilo, aspoň bych nemusel poslouchat lži podobných kreatur,“ pozdravil někdejší redaktorku ČT a BBC a členku Rady České tiskové kanceláře.

V březnu ale novinářka na své platformě Emko Angeliky Bazalové zveřejnila informace, naznačující, že plukovník Foltýn, zaměstnanec vojenské kanceláře prezidenta republiky, se koordinátorem strategické komunikace vlády možná nikdy nestal, protože jeho jmenování nese množství právních vad.

Jde především o zmatek, jestli byl Foltýn na Úřad vlády odvelen nebo přeložen, což jsou zcela rozdílné legislativní pojmy, se kterými se čarovalo pravděpodobně kvůli nároku na náhrady, jak naznačuje korespondence novinářky s náčelníkem prezidentské vojenské kanceláře generálem Hasalou.

A rovněž jde o to, že podle usnesení vlády 25/2010 smí na Úřadě vlády působit pouze jeden voják z povolání, který by měl plnit úkoly obranného charakteru. Tato kvóta byla obsazena právě plukovníkem Foltýnem, jehož úkoly koordinace strategické komunikace ale plní obranný charakter jen s určitou dávkou fantazie.

Otakar Foltýn na tyto dotazy reagoval: „Sloužím České republice tam, kam mě vyšle příslušná instituce. Budu to nadále dělat v souladu s přísahou a právním řádem této země. Ne vždy je ta služba příjemná. Kdokoliv veřejně hájí základní hodnoty, holt to od malé, ale tím hlasitějsí menšiny extremistů schytá“.

V Novém Jičíně na dotaz moderátora zahájil výklad o nadstranické „strategické“ komunikaci státu a jeho hlavních hodnot, která má fungovat bez ohledu na to, kdo bude u vlády. Hovořil o tom, jak ve Finsku nebo v Polsku základní směřování země přetrvalo i poté, co se vyměnila vláda. Do jeho výkladu zazněl z publika bez vyzvání dotaz, jestli to platí také v Rumunsku, kde zrušili volby.

Foltýn začal s výkladem, že ČR i Rumunsko jsou suverénní státy a my nemáme co mluvit do rumunské suverenity. „Nechme Rumunům jejich vnitřní politický systém a my si nechme ten svůj, který v tomto případě českému Ústavnímu soudu tuto kompetenci nedal, tudíž český Ústavní soud nic takového udělat nemůže,“ ujistil a publikum začalo tleskat. Pak se společně s částí diváků posmíval tazateli za jeho názor, že dění kolem rumunských voleb ovlivnila Evropská unie.

Poté vysvětloval, že díky NATO jsme dvacet let mohli platit na obranu méně, než kdybychom se bránili sami; až nyní, protože se změnila mezinárodní situace, musíme začít dávat o trochu více. „Jeden za všechny a všichni za jednoho je super princip, který funguje,“ shrnul.

„Mezinárodní směr vlády je v pořádku, ale ta komunikace je katastrofální,“ obrátil se moderátor na koordinátora strategické komunikace, aby mu vysvětlil, v čem tkví, že vláda neumí komunikovat.

Foltýn se domnívá, že někteří politici nepochopili změnu komunikačního prostředí a komunikují tak, jak by to bylo normální před dvaceti lety. „Část politiků si pořád hraje na to, že politika je soutěž idejí. Ale na sociálních sítích, které čím dál více používáme, hrají ideje menší roli, protože roli hraje dosah, nikoliv obsah. Kolik máte lajků. Je to strašný, ale je to realita,“ vysvětloval.

„V novém informačním prostředí je jedno, co říkáte věcně, rozhodující je, že ze sebe dokážete udělat většího šášu, natočíte lepší video, nebo budete někde poskakovat v nějakém převleku,“ pokračoval ve výkladu. On by si prý také přál starý dobrý svět soutěže idejí, ale doba se změnila.

Hranici šaškování s obsahem podle něj našel třeba Boris Johnson a vyhrál na tom volby.

Ale právě proto, že politici musejí provádět skopičiny v převlecích, je třeba, aby zde byla i strategická komunikace státu, která bude zachovávat důstojnost. „Na druhou stranu nemůžu být kožený panák,“ dodal a za smíchu publika takový generátor frází předvedl.

Až zdechne ta ludra, která se jmenuje Putin

On sám tedy jako historicky první strategický komunikátor státu hledá ten správný poměr mezi sdělením a provokací, aby lidé zvedli oči od mobilů. „Občas té hranice nedosáhnete a pak nejste vidět, nebo to přepísknete, a pak to schytáte. Anebo máte pravdu a schytáte to,“ pokrčil rameny a publikum opět tleskalo.

Moderátor litoval, že slovu hodnoty se dnes každý směje, místo aby je vlády tlačily. „Ty hodnoty máme definované,“ nesouhlasil Foltýn. Svoboda, důstojnost, základní míra soucitu, ty jsou definované v ústavě.

Když by měl definovat úplně základní hodnoty, odlišující západní civilizaci od ruské či čínské, tak jsou to hodnoty „mít“ a „žít“. Takže stát vás nesmí zbavit života, ani když jste masový vrah. „V Rusku stačí, když jste kritičtí vůči vládě, a zafunguje gravitační zákon a rozplácnete se na chodníku,“ dodal. Rusové přitom mají ochranu života v ústavě taky, ale berou ústavu jen za cár papíru, proto tam novináři vypadávají z okna.

Hodnota „mít“ zahrnuje, že vám nikdo nesmí sáhnout na majetek. „Samozřejmě, všechno může mít výjimku, pokud váš pozemek leží pod budoucí dálnicí, tak vám ho stát může vyvlastnit,“ připustil. Ve skutečnosti ale stát pozemky vykupuje, a velmi výhodně.

„I ti Rusové hlasují nohama svých příbuzných tak, že jejich manželky nakupují v Londýně a jejich děti studují tady na Karlovce nebo Oxfordu, a jejich peníze jsou v našich bankách. Protože i oni vědí, až zdechne ta ludra, která se jmenuje Putin, tak tam bude boj o moc, a taky se může stát, že ti kolem něj přijdou o majetek, životy a vliv.“

Demokracie je podle něj nastavená tak, aby nikdo jako Putin nemohl moc uchopit. „Teď sakra vidíme, že proboha musíme zbrojit. Ne proto, že chceme válčit, to nechceme. Ale jediný způsob, jak odstrašit šmejda, jako je Putin, od agrese, je být silnější. Mít větší klacek, a v případě, že zaútočí, ho s ním jebnout po hlavě tak, že už to neudělá,“ rozohnil se.

„Takže chcete mír, tak musíme zbrojit,“ ozvalo se z publika. Patrně to bylo myšleno ironicky, ale ostatní diváci to nepochopili a reagovali sborovým ano a potleskem. Moderátor se přidal slovy, že Rusko začalo válčit na cizím území. Překřikování s jedním z nesouhlasících diváků skončilo výzvou k odchodu ze sálu.

Foltýn vše vysvětlil přes agresivní mocnost, která chce část sousedova území, tak si tam najde jazykovou menšinu a začne jí „pomáhat“. Působí to legitimně, ale postupně velmoc separatisty přinutí ke zvyšování požadavků, až je soused nemůže akceptovat. „Vy si myslíte, že jsem vám vykládal o Ukrajině, ale já jsem vám popisoval Sudety roku 1938,“ uzavřel výklad.

„Jestli je někdo takový kretén, že si myslí, že větší si může vzít od menšího, co se mu zachce, tak vám říkám, že jako voják neznám jiný způsob, než odstrašit agresora, aby vůbec nezaútočil. To se nedělá tím, že se zbavíte zbraní.“

Psali jsme: Foltýn: Válka na Ukrajině, uprchlíci v ČR, české zbraně. Vyděláváme na tom

50 milionů za „sv*ně“. Na Foltýna letí humor i vážné výtky

Magor Foltýn, vystoupil Babiš. Plukovník mu to vrátil Palachem a Novotný po svém

Navázal příkladem, zda zasáhnete, když křehkou dámu napadne stokilový chlap s basebolkou. Můžete si říci, že se do cizích věcí nebudete plést. „Ale pokud takto uvažujete, tak jste sráči,“ vzkázal.

Ve svobodném státě si podle Foltýna můžete vykládat, co chcete, ale ideální je, když dodržujete pravidla diskuse tak, abyste neotravovali ostatní. „Když akceptujete pravidla diskuse, tak se vám nemůže nic stát, i když říkáte sebevětší hovadinu. A to je ta svoboda,“ ujistil.

Já jsem o nikom neřekl, že je svině

Následovala hádka s občanem, který se již předtím s Foltýnem střetl a teď se cítil dotčen, že jeho svědectví z roku 1968 bylo prohlášeno za hovadinu.

Mikrofon si vzala paní, která vyjádřila názor, že není příliš strategické komunikovat za vládu slovy jako „svině“ nebo „kretén“. Foltýn souhlasí, je třeba se bavit kultivovaně, ale trvá na tom, že za celou dobu ve funkci neoznačil urážlivým výrazem žádnou konkrétní osobu. „Že se k tomu někdo přihlásí, to je jeho problém,“ myslí si.

„Já jsem o nikom neřekl, že je svině,“ ujistil. Pouze prý vymezil podmínky, že sviní (případně člověkem smutným, zapšklým nebo osamoceným) je ten, kdo adoruje Putinův režim. Následoval další expresivní výklad o vraždění a mučení zajatců v Rusku, odměněný bouřlivým potleskem.

Debata, kde výrok padl: „Sv*n* a nepřátelé vlastního státu.“ Foltýn s podporou USA vyložil karty

Pokud se někdo považuje za slušného člověka, tak Foltýn nechápe, proč si na sebe tuto definici svině vztahuje. „Těch, kteří se ozvali, tak se jich to asi týká, ale to je jejich problém, ne můj,“ ukončil téma.

Paní poznamenala, že lidé se mají právo ptát, právě o tom Foltýn na začátku dlouze hovořil, že stát je povinen jim své úvahy vysvětlovat. „Já mám bohužel pocit, že se ptát nemůžeme,“ dodala.

Pak se pozastavila nad tím, že Foltýn vykládá své úvahy školákům, přitom politika by se do škol tahat neměla. Vládního koordinátora zastoupil moderátor: „To nebyla žádná přednáška, že by měli někoho volit, že někdo je svině, nebo velký demokrat. Děti slyšely hodinu a půl přednášky o tom, jakým způsobem fungují média a dezinformace a co to dělá s každým z nás, s mozkem, jak jsme manipulovaní,“ vysvětloval.

Školáci byli varováni, aby nevěřili tomu, co jim někdo vykládá, o žádném politickém směru před nimi nic nepadlo.

Dalším otázkám tazatelky bylo zamezeno námitkami diváků „my jsme semka přišli kvůli panu Foltýnovi“. „Vy jste dokonale ukázala, že se můžete zeptat, a nic se vám nestalo,“ komentoval to Foltýn.

Po čtyřiceti minutách debaty se začali mezi sebou hádat diváci. Zatímco kamera mířila na pódium, došlo pravděpodobně k vyvedení protestujícího diváka, neboť do videa pronikly z hluku výkřiky „ublížíte mu, vždyť pajdá“. „Tady vidíte dokonalej příklad, proč potřebujeme pravidla,“ doprovázel vyvádění z pódia plukovník Foltýn.

Ukazuje se prý, že napětí stoupá i ve společnosti, na kterou nikdo nehází bomby. Před pěti lety by se podle něj nestalo, že by si nějaký divák začal „šéfovat“ debatu, kde on je přednášející. „Pokud člověk není úplnej dement a přijde na takovou akci, tak to chápe,“ soudí plukovník.

Dnešní Ukrajina je podle něj v podstatě ztělesněním tolerance, protože je tam prezidentem žid, ministrem obrany muslim a náčelníkem generálního štábu Rus. „Tohle je fašistická země? Pokud tomu někdo věří, tak je to otázka víry, ne informací,“ dodal. „Věřícího bohužel nepřesvědčíte.“

Navázal stručnou úvahou o vírách, křesťanství je podle něj „super víra“, zatímco věřit v Rusko je „dementní víra“. A výkladem, že západní systém je založený na svobodě, zatímco ruský na loajalitě, ke které se vlastně ani moc nevyžadují schopnosti.

Angelika Bazalová: Kdo je tu vlastně blázen?

V další části debaty se Foltýn rozhovořil o institucích, a potřebě, aby je obsadili lidé s osobním příběhem. „Lidský mozek je postavený na příbězích, a ten příběh vám musí vyprávět někdo důvěryhodný. Ideálně v tom oboru. Pokud populární zpěvačka začne kecat do vakcinologie, velmi pravděpodobně nebude v problematice orientovaná tak, jako je třeba profesor Konvalinka,“ jmenoval.

Angelika Bazalová, která se právě tématu covidu intenzivně novinářsky věnovala, se po dotazu ParlamentníchListů.cz chytala za hlavu. „Plukovík Foltýn ‚zapomněl‘ zmínit, že zrovna profesor Konvalinka není odborník ani na vakcinologii, ani na imunologii. Je to biochemik. Odborně na tom byl tedy zhruba jako ta pop zpěvačka,“ poznamenává.

Dnes se podle ní ukazuje, že zrovna profesor Konvalinka se mýlil prakticky ve všem. „Navíc byl v některých pandemických opatřeních finančně zainteresován. To jeho důvěryhodost dosti pošramotilo,“ dodává, jak je to s některými českými elitami.

„Ne jen proto, že i autority se mohou v pohledech na řešení situace lišit. Ale hlavně proto, že smysluplnější by možná bylo olizovat kliky v nemocnici jako dezolátka Peterková, než se zavřít doma a polejvat se dezinfekcí, jak nám radili ‚skuteční odborníci‘,“ připomíná, jak probíhala odborná debata. S odstupem času musí člověka čím dál častěji napadat, kdo je tu vlastně blázen.

Nejvíce ale novinářku „zaujala“ představa vládního stratéga komunikace, že lidé chtějí poslouchat příběhy. „Pak by měla vláda vysvětlit, proč si na vyprávění důvěryhodných příběhů vybrala plukovníka Foltýna,“ poznamenává.

Otakar Foltýn chce v kampaních využívat i influencery

Plukovník publiku vysvětloval, že výše popsané elity se hlavně nesmějí bát veřejně vystoupit. „Když někdo takový vyleze s názorem, tak schytá strašnou nálož na sociálních sítích. Je to strašně nepříjemný. Ale jen do chvíle, než si řeknu, že kdybych chtěl být odvážnej za druhý světový války, tak bych musel sedět ve Spitfiru a schytával byl dávky z kulometů. A to je sakra větší riziko,“ vysvětlil.

K inspiraci doporučil film Zdeňka a Jana Svěrákových Tmavomodrý svět, ve které v komunistickém vězení sedí společně německý lékař a český pilot z Anglie v podání Oldřicha Kaisera. Lékař mu sešívá rozkopanou hlavu a Foltýn napodobil německou češtinu: „To byste po nás tak nešli, kdybyste věděli, co vám udělají vaší lidi“.

Odpověď Oldřicha Kaisera je pro Foltýna tou nejkrásnější větou: „Ale šli.“

Když se debata přehoupla do druhé hodiny, vzal si mikrofon divák, který vyjádřil názor, že máme legislativu o terorismu nebo o protiprávnosti komunistického režimu, ale málo jich využíváme. „Přece není možné, že se na facebooku objeví nějaký příspěvek mladých komunistů, kde velebí únor 1948,“ divil se.

Plukovník se svěřil, že se mu před několika týdny udělaly osypky, když představitelka KSČM řekla nějaké jiné političce, že až uchopí moc, tak ji to bude bolet. „Pro Krista pána, kde jsme se to ocitli, když si komunista dovolí ve veřejnoprávní televizi v primetimu říci, že vás to bude bolet. Té bolesti, co tihle šmejdi téhle zemi přinesli za těch čtyřicet let, bylo tolik, že bych nevěřil, že to ještě někdy uslyším. Ale slyšeli jsme,“ žasl.

Těmito slovy prý zcela vědomě porušil pravidlo nadstranickosti, které jinak dodržuje. „Do skonání budu tvrdit, že se mi komunistická strana nelíbí a nikdy se mi líbit nebude,“ ujistil. A může to říci, protože na to máme zákon. „Ten zákon je platný, takže to není porušení nadstranickosti, jen aplikace zákona,“ vysvětlil plukovník, který je současně absolventem právnické fakulty.

Kvákání o tom, že Milada Horáková musela být popravena, bychom podle něj dokázali označit jako nelegální. Ale bohužel komunikace na sociálních sítích je tolik, tak se to nedá uhlídat. „Když zaplavíte prostředí obrovským množstvím radikalizačních vyjádření, tak to nelze řešit obvyklými prostředky, jako je třeba přestupek,“ obává se.

„Pokud společnost akceptuje, že se vám vylily doslova intelektuální zvratky radikálů do prostředí sociálních sítí, tak nečekejte, že to vyřeší existence zákona. To technicky nejde, a oni to bohužel vědí, a zneužívají toho. To nic nemění na tom, že kdokoliv propaguje zločiny komunismu, tak si zaslouží odsouzení. Akorát nečekejte, že budou všichni odsouzeni justičním orgánem, protože to prostě není možné,“ vysvětlil.

„KSČM je zaregistrovanou politickou stranou Ministerstvem vnitra, tedy to znamená, že je v souladu s Ústavou ČR a všemi zákony,“ poznamenává k tomu pro ParlamentníListy.cz Roman Roun, tiskový mluvčí hnutí STAČILO!, které chce s KSČM spolupracovat při letošních volbách. „A o tom, co je a není protiprávní, naštěstí zatím v této zemi nerozhoduje prostoduchý vulgární služebník Fialovy vlády, který si plete své dojmy s realitou,“ dodává.

Chápe, že se Foltýnovi názory Kateřiny Konečné nemusejí líbit, ale na rozdíl od něj jde o volenou zástupkyni občanů.

Ing. Kateřina Konečná KSČM

Jsem poslankyně - díky Vám, pro Vás, s Vámi

europoslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Souhlasí ale, že pokud bude hnutí STAČILO! mít možnost ovlivňovat vládu, plukovník Foltýn to ve své funkci na Úřadě vlády skutečně pocítí. „To oddělení propagandy, jehož jediná viditelná činnost je zasílání jakýchsi tupých kartiček poslancům, by bylo zrušeno a peníze přesměrovány na pro občany účelné věci,“ ujišťuje pro ParlamentníListy.cz mluvčí Roun.

Foltýna ale v Novém Jičíně podpořil tazatel z horních řad, který přispěl do debaty názorem, že když se naši blízcí ocitnou „v pasti těchto médií“, měl by se k tomu vyjádřit stát, který ale selhává.

„Mám stejný pocit jako vy, že ten stát selhává,“ přikývl vládní koordinátor strategické komunikace. Selhává podle něj už mnoho let. Aby lidé chápali základní hodnoty státu, to podle něj nepřijde samo. Ale v současnosti se do toho nechce ani politikům, ani elitám.

Já se kolikrát vytočím a začnu argumentovat fakty...

Vysvětlení smyslu hodnot, kterými se máme, řídit není podle Foltýna úplně jednoduché. „Obsah těch hodnot není úplně jednoduchej. Co je svoboda projevu? Tady paní měla spoustu dotazů, v zásadě na rozdíl od toho pána, co se tu válel, tak se chovala kultivovaně, já tvrdím, že neměla pravdu, ale má absolutní právo to říkat. Její svoboda spočívá v tom, že se necítí komfortně, ale cítí se šťastná, tak šla domů,“ vyložil incident ze začátku debaty. „Ale pokud se podíváte: Byla přesvědčená? Nebyla. Šlo jí přesvědčit? Nešlo,“ odpověděl si plukovník.

Pokud se někdo pokusí takové lidi přesvědčovat, je to podle něj jako v roce 1935, když viděli, že to směřuje do nějakého problému a mohli tomu ještě zabránit. Kromě pěti procent beznadějných, o kterých Foltýn již dříve řekl, že je na ně potřeba „příkop a karanténa“, se prý s ostatními mluvit dá a jejich blízcí by to měli zkoušet.

„Oni říkají, stát se o mě nezajímá. A vy jim máte říct: Ale vy jste ten stát, vy máte tu možnost a tu odpovědnost,“ vysvětloval.

On sám je prý z debat s takovými lidmi často totálně naštvaný, když třeba musí poslouchat, že válce zabráníme tím, že zahodíme zbraně. „To je tak hloupé, že já se vytočím, a začnu argumentovat fakty. Ve skutečnosti máte argumentovat dotazy a empatií. Což je těžký, protože sociální sítě vás vychovaly přesně k opaku,“ vysvětloval. Jemu samotnému se prý stává, že se neudrží.

Psali jsme: „Po večerech sní o generálské frčce“. Foltýn a jeho rychlá rota

Foltýnův výsadek v ČT vyděsil ředitele Součka. Hostem i odsouzený bratr

Někteří lidé to podle něj nemyslí špatně, ale žijí v bludu. A vyvracet bludy je těžké.

Vadim Petrov, někdejší tiskový mluvčí vlády, později dlouholetý manažer v PR a dnes člen RRTV, nepovažuje teoretizování plukovníka Foltýna o mezilidské komunikaci ani za chytré, ani za zajímavé, ale mohlo by být alespoň zábavné.

„On už tenhle typ zachytil Jaroslav Hašek v postavě Pepka Vyskoč. Když jste mu řekli, aby vyskočil, tak ještě u toho zamečel. To alespoň mohlo někomu připadat zábavné,“ poznamenává. Jenže výklad tohoto „lampasáka“ podle něj mnozí berou vážně, což je strašně smutné.

„Ono to ale bylo i na poutích. Lidé se chodili dívat na dvouhlavé tele nebo mořskou pannu. Tak proč ne na plukovníka Foltýna, je to stejný bizár. Spíš to vypovídá o těch lidech, kteří ho poslouchají, on je jen nešťastná postava,“ uzavírá pro ParlamentníListy.cz.

Foltýn se z publika v Beskydském divadle dočkal například dotazu, zda lze nějak bojovat s trolími farmami a fejkovými účty, které v debatách útočí. Pak dostal dotaz na Donalda Trumpa, který zodpověděl slovy, že mu to v jeho funkci nepřísluší. „Já ten dotaz nechám na ministra zahraničí a na premiéra, a budu se modlit, aby světoví lídři nebyli sebestřední idioti,“ řekl si o další potlesk.

Paní, která se s moderátorem zjevně znala, si řekla o něco optimističtějšího na závěr. Foltýn zahlédl na moderátorovi tričko s Václavem Havlem a vzpomněl si na citát, že naděje není přesvědčení, že věci dopadnou dobře, ale přesvědčení, že má smysl se snažit, aby měly smysl.

„Aby v nás nevyhrálo sobectví. Což je normální lidská emoce, ale ti slušní se za to stydí. A ono zastydět se, nebo kamarádovi říct, tos přepískl, choval ses jako idiot, ono to pomáhá,“ rozloučil se s Novým Jičínem plukovník Foltýn.

Psali jsme: Foltýn skončí. Zneužití veřejných peněz ve prospěch Fialy? Vadim Petrov naráží na podivné mlčení Úřadu vlády Foltýn loni vyčerpal 43 milionů z rozpočtu a 6 milionů za Ukrajinu Odstrašení protivníka za veřejné peníze. „Liberální“ demokracie se neštítí, říká radní nad novou vládní kampaní Foltýnův výsadek v ČT vyděsil ředitele Součka. Hostem i odsouzený bratr