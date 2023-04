Ruská kolona měla na Václaváku většinu, soudí poslankyně Decroix. Demonstrace nevadí, ale musí být v souladu s demokracií

reklama

Když začátkem září loňského roku občanský aktivista Ladislav Vrabel svolal demonstraci na Václavském náměstí pod názvem Česká republika na 1. místě, které se zúčastnilo přes 70 tisíc lidí, místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS Eva Decroix napsala: „Pokud byste měli pocit, že ti chudáci na Václaváku jsou normální lidé jako vy, tak se nenechte mýlit. Je to vlastenčící pátá kolona mávající českou vlajkou a halekající ruskou propagandu.“ Nyní po více než půl roce a po několika dalších velkých protestních akcích se její názor na občany nespokojené s politickou situací v zemi prý nijak nezměnil. „Ti demonstranti, a ta většina lidí, která byla na těch demonstracích, tam nejsou proto, aby pomohli našim lidem,“ zopakovala včera v rozhovoru pro pořad Prostor X občanskodemokratická poslankyně.

Eva Decroix dále upřesnila, že v tomto hodnocení nezahrnuje pouze organizátory protestních akcí, nýbrž i valnou většinu řadových demonstrujících. „Většina těch, kteří tam demonstrovali, tam byla přesně tahle pátá kolona,“ míní Decroix, která zastupuje Marka Bendu v čele poslaneckého klubu občanských demokratů. Podobně hodnotí i demonstraci, kterou 11. března letošního roku uspořádala politická strana PRO vedená advokátem Jindřichem Rajchlem. „Zájmy a účel, proč organizátoři svolávají tyto demonstrace, se nezměnil,“ je si jista poslankyně za ODS a připomíná incident, k němuž došlo po skončení poslední protivládní manifestace před budovou Národního muzea, kde se část protestujících střetla s policií.

Poslankyně nás zároveň ujišťuje, že jí v principu nevadí demonstrace nespokojených občanů, pokud jsou v souladu s demokracií. Jak by tedy modelová demokratická demonstrace měla vypadat? Eva Decroix jako ukázkový příklad zmiňuje nedávný protest akademiků za vyšší mzdy pro vysokoškolské pedagogy působící v humanitních oborech. Organizátor „profesorské demonstrace“, předseda Vysokoškolského odborového svazu Petr Baierl, již před jejím konáním ujistil vládu, že se nemá čeho obávat: „Ministr se snaží situaci řešit. Skutečně nechceme křičet, ať vláda odstoupí. To nemáme zapotřebí. Víme, že spousta vysokoškoláků jsou voliči této vlády. Viděl jsem některá hesla, která jsou připravená, a musím říci, že jsou důstojná. Jsou na nich například požadavky na vyšší mzdy, nejde ale o nic radikálního. Kdyby se někdo o něco takového pokoušel, tak se budeme snažit něco takového eliminovat,“ slíbil organizátor před začátkem akce.

Tato demonstrace byla podle Evy Decroix legitimní. „Rozhodně bych neházela všechny demonstranty do jednoho pytle,“ srovnává poslankyně finančně frustrované akademiky s účastníky protivládních protestů.

Pomoc válčící Ukrajině je podle Decroix klíčová pro zajištění bezpečnosti České republiky a je tudíž hlavní prioritou vlády. „Ta válka opravdu není daleko… Tam si nedokážu představit, že bychom tomu předřadili cokoliv jiného,“ odpovídá poslankyně Decroix na výtky opozice, že vláda dostatečně neřeší problémy občanů, jako je narůstající chudoba.

Poslankyně se nedávno také vyjadřovala k situaci ve Francii, kde probíhají masivní protesty proti důchodové reformě. Na svém facebooku sdílela fotku z pařížského bistra s popiskem: „Boj za normální svět je u nás teď moderní. Tak jen hlásím, že v pařížském bistru je svět pořád normální (což nechápu, když tu mají to manželství pro všechny i istanbulskou úmluvu). A zatímco live v TV mluví Macron o tom, co tu prý řeší všichni, tak tady stejně jako posledních deset let… paní – klóbrc, cigáro (asi padesáté), dvojku a vlastní místo. A pokec o musace, českém sklu nebo počasí.“ „La vie est belle! (život je krásný)“ libuje si Eva Decroix ve svém příspěvku.

Ve Francii již několik týdnů zuří masové demonstrace a stávky vyvolané politikou vlády prezidenta Macrona. Protestujícím vadí zejména legislativa o důchodové reformě, která má zvýšit věk odchodu do penze ze současných 62 na 64 let a kterou Macronova vláda protlačila bez hlasování v Národním shromáždění. Minulý týden (v době, kdy poslankyně Decroix sdílela svůj příspěvek) vyšel do ulic milion Francouzů. Kvůli stávce sběračů odpadků se na ulicích Paříže povalují tuny páchnoucího smetí, které se podle mezinárodního tisku stalo symbolem protestů. Francouzské bezpečnostní složky čelí sílící kritice lidskoprávních organizací poté, co internetem obletěly videozáběry zachycující policejní brutalitu proti demonstrantům, které těžkooděnci mlátí obušky a hází jimi o zem. Šíří se zprávy o svévolném zatýkání novinářů a náhodných lidí jdoucích po ulici. Jednoho muže pařížská policie zmlátila takovým způsobem, že mu následně musela být amputována varlata. O protestech dále průběžně informujeme.

„Svoboda má mnoho podob. Normálnost taky. A může to jít celkem v klidu dohromady,“ uzavírá poslankyně Decroix svůj příspěvek o situaci ve Francii.

Pozornosti médií se poslankyni Decroix dostalo nedávno v souvislosti s tématem dezinformací, za jejichž šíření byla kritizována poté, co na svém facebooku začátkem března sdílela fotografii staršího pána s citátem na podporu snížení valorizace penzí. Senior, představený jako „Václav P. z Vysočiny“, měl projevit příkladnou mezigenerační solidaritu svým výrokem: „Vidím to stejně jako ministr financí. Důchodci se nemají špatně, já jsem spokojený. Chci, aby i moje děti a vnuci měli důchody. V mém okolí většina penzistů se snížením souhlasí.“ Brzy se ukázalo, že pan „Václav P.“ v minulosti také figuroval na reklamních letácích americké organizace pomáhající pacientům s rakovinou plic. Poslankyně Decroix následně přiznala, že se jednalo o ilustrativní fotku z fotobanky. Na existenci skutečného „Václava P.“ však nadále trvá. Říká, že ho zveřejněním skutečné fotky nechtěla „uvádět do rozpaků či vystavovat veřejnému lynči“.

„Dezinformace a její vliv je z definice obtížně měřitelná veličina. Jedná se o tichou, plíživou válku, která nezabíjí lidi, ale rozkládá společnost zevnitř a pomalu,“ říkala Decroix o nebezpečí nepravdivých tvrzení v loňském rozhovoru pro EuroZprávy.cz. Z řad ODS a dalších vládních stran běžně zaznívají hlasy volající po kriminalizaci šíření dezinformací.

Eva Decroix se poprvé mediálně proslavila jako kandidátka ODS do Evropského parlamentu v roce 2019, kdy se stala terčem posměchu kvůli svému volebnímu spotu, v němž adorovala Evropskou unii. „Já jsem dítě Evropy. Evropa mě formovala. Evropa mi dala rodinu, vzdělání. Nemám jinou možnost, za Evropou si stojím,“ prohlašovala tehdy lásku, vděk a věrnost EU. „A tak jako každý z nás patříme do nějaké rodiny a ta určuje naše směřování a je to místo, kde víme, že můžeme požádat o pomocnou ruku, stejně tak my jako republika patříme do rodiny Evropské unie a máme tu odpovědnost a štěstí pracovat na jejím dalším rozvoji a směřování,“ napsala dále do svého životopisu pod názvem Proč kandiduji?. Decroix si tímto projevem vysloužila přezdívku „Feri v sukních.“ Někteří komentátoři byli výstupem mladé političky tak udiveni, že zprvu dokonce pochybovali o její existenci. „Myslel jsem, že paní Eva Decroix je fake news, ale teď jsem zjistil, že tato humorná osoba fakt žije. Zvláště ta pasáž, jak jsme před vstupem do EU stáli fronty před francouzskou ambasádou, je kouzelná...“ reagoval tehdy novinář Petr Bosnakov.

