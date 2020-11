Ruská vakcína: Češi si ji píchli. Prý funguje. Ale budeme mít jiné problémy

To, co by mohlo ukončit epidemii koronaviru, je dle velké části odborníků funkční vakcína. V posledních dnech oznámila americká firma Pfizer, že vyvinuli vakcínu, která dosahuje 90% úspěšnosti. Pár dnů na to šokovali Rusové se svým Sputnikem 5. Ten je údajně ještě o dva procentní body spolehlivější. Roman Šmucler upozornil na to, že Rusko nejspíš opravdu nelže. Sputnikem se navíc měli naočkovat i Češi. Problém však bude s distribucí.

Stále více nadějně to v současné době vypadá na poli vakcín proti koronaviru. Třetí fáze klinických testů u 40 tisíc účastníků ukázala, že vakcína proti koronaviru, kterou vyvíjí americká firma Pfizer, funguje. Firma Pfizer na jejím vývoji spolupracovala s německou společností BioNtech. Podle zástupců těchto společností testy u desítek tisíc lidí ukázaly, že účinnost vakcíny činí až 90 procent. Kromě americko-evropské vakcíny to též pozitivně vypadá s ruskou očkovací látkou Sputnik 5, která má prý účinnost až 92 %, či s vakcínou od britské společnosti AstraZeneca.

„Věříme, že tak, jak je to teď nastaveno, bychom měli mít v době, až bude vakcína k dispozici, kolem pěti milionů dávek,“ oznámil ve středu ministr zdravotnictví Jan Blatný. Dva miliony dávek by měla Česká republika obdržet od americko-německého projektu a tři miliony od britského. Očkovat prý bude třeba každého pacienta dvakrát, a tak by pět milionů dávek vakcíny mělo vystačit dle Blatného k tomu, aby se mohly ochránit nejrizikovější skupiny obyvatel, jež by mělo být okolo dvou a půl milionů.

„Podle očkovacího materiálu resortu zdravotnictví k nim patří v první řadě chronicky nemocní a občané nad 65 let. V první vlně očkování by k nim měli ideálně přibýt ještě zdravotníci vykonávající epidemiologicky závažné činnosti a také pracovníci a klienti sociálních služeb, typicky domovů důchodců a pečovatelských domů,“ zmínily Lidovky.

Vakcinolog Jiří Beran zmínil, že lidé nad 65 let a pacienti pečovatelských domů tvoří 94 % úmrtí v důsledku koronaviru. Tato skupina navíc tvoří 18 % populace. Pokud by se tuto necelou pětinu populace podařilo naočkovat, tak by to dle Berana znamenalo víceméně konec problému s epidemií.

Prý se však tento rok s nasazením vakcín dle Hany Cabrnochové, místopředsedkyně České vakcinologické společnosti, nepočítá. Problémem má být též distribuce po České republice. „Klíčový moment není ten, kdy vakcína fyzicky dorazí, ale příprava plánu, jak ji dostat k potřebným,“ pověděla.

Problémem je zde teplota skladování mínus osmdesát stupňů. Alespoň taková teplota je třeba u vakcíny od Pfizeru. K tomu by měl dopomoct suchý led, ten však vysublimuje po 24 hodinách, což prý dostává ze hry ordinace praktických lékařů. Pokud by však byly k dispozici takové vakcíny, kterým stačí ke skladování teplota mezi dvěma až osmi stupni Celsia, tak by se mohly využít ordinace praktických doktorů, jelikož ti mají k dispozici ledničky. Mimo problémů s teplotou očkování komplikuje i fakt, že je třeba, aby pacient počkal v ordinaci ještě třicet minut po očkování. To by prý v tak velkých počtech byl problém. Dle současných plánů se počítá s 600 pacienty, které by každý lékař měl proočkovat.

Dle Cabrnochové bychom si měli vzít poučení z Německa, kde se prý na tento problém dlouhodobě připravují. V Česku nic jako podrobný plán pro distribuci vakcíny neexistuje. „Absolutně to zatím není připravené. Dělá to na mě dojem, že se nic takového nepřipravuje. Co nejrychleji by se mělo sejít pár klíčových lidí, dát všechny poznatky dohromady a připravit scénář, který bude znamenat, že budeme připraveni třeba jako Němci,“ řekla.

Němci měli naplánovat zřízení šedesáti vakcinačních center po celé zemi. Ty by měly být vybaveny tak, aby v nich bylo možné očkování skladovat. Dle německého ministra zdravotnictví Jense Spahna bude třeba pro vybudování kolektivní imunity proočkovat 55 až 65 procent populace. V Německu je dle Lidovek situace taková, že by s hromadným očkováním mohli začít ze dne na den.

Šéf stomatologické komory Roman Šmucler na svém profilu sdílel článek serveru The Wall Street Journal, který psal o ruské vakcíně, která má mít spolehlivost 92 %, tedy o dva procentní body více, jak ta americko-německá. Vakcína tedy dle Romana Šmuclera funguje. „Proočkovali už 10000 lidí, leč stoupá v Rusku počet lidí v nemocnicích a nakažených. Vliv očkování ještě není znát. Tady je vidět, že jedna věc je vakcínu schválit, pak za nějaký čas proočkujete část populace... Ale proočkovat 20 % obyvatel EU (2 dávky na osobu), to je 200 000 000 dávek – vyrobit, dovézt, lidi naočkovat a udělat to znovu (za měsíc)... Všechny ty články, jak musíme vydržel do ledna, února, března a bude vše OK, jsou dost mimo...“ myslí si.

V diskuzi se ohledně ruské vakcíny a její spolehlivosti rozběhla diskuze. Roman Bartoš napsal, že na vakcínu čeká a klidně si ji zaplatí. Zaráží ho však právě Rusko, které oznámilo úspěch své vakcíny nedlouho poté, co to zveřejnil Pfizer. Číslu prý nevěří. Na to mu odpověděl Roman Šmucler. Rusko má potřebovat důvěryhodná čísla, jelikož v tom jsou miliardy dolarů z možného exportu. „V Česku se řada lidí Sputnikem očkovala. Přežili to, uvidíme, zda onemocní či ne,“ šokoval Šmucler.

Právě to, že se Češi očkovali ruskou vakcínou, některé diskutující překvapilo. Dostali se k ní prý tak, že se jeli očkovat do Ruska. Zatím Šmucler neslyšel o tom, že by tu vakcínu někdo nabízel načerno.

