Ruské rakety dopadly na Oděsu. Moskva tvrdí, že je nevypálila

Anketa Líbí se vám výstava zničené techniky Ozbrojených sil Ruské federace na pražské Letné? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 21628 lidí



Dohoda, kterou v pátek podepsaly Moskva a Kyjev a kterou zprostředkovaly OSN a Turecko, byla označena za průlom po téměř pěti měsících války, jež rozpoutalo Rusko koncem letošního února. Dohoda je považována za klíčovou pro omezení prudkého růstu světových cen potravin, neboť umožňuje vývoz obilí z černomořských přístavů včetně Oděsy.



Podle ukrajinského operačního velitelství Jih zasáhly dvě ruské rakety Kalibr oblast čerpací stanice v přístavu Oděsa, zatímco další dvě rakety byly sestřeleny silami protivzdušné obrany. Mluvčí ukrajinského letectva Jurij Ignat tvrdí, že střely byly vypáleny z válečných lodí v Černém moři poblíž Krymu.



Útok na Oděsu:

If you want Russia to bomb your seaport just ask them to sign a contract promising not to bomb your seaport. #Odesa pic.twitter.com/qhSbLvrcmS