Rusko? Ano. Šéf světového hokeje znovu naštve Dominika Haška

Slova o možném návratu ruských a běloruských sportovců do mezinárodních soutěží pronesl Tardif v neděli. Portál Tsn.ca, který informaci přinesl, to dává do spojitosti s příchodem nově zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa, který sliboval brzké ukončení války na Ukrajině. Ve stejném duchu se na tiskové konferenci pořádané během finálového dne juniorského mistrovství světa vyjádřil i Tardif. „Pro nás stále platí, že je chceme co nejdříve zpátky, protože pokud se vrátí, bude to znamenat, že válka skončila,“ řekl. Anketa Chcete, aby ruští lední hokejisté startovali na olympiádě 2026? Ano, za všech okolností 93% Podle vývoje války na Ukrajině 3% Ne, rozhodně ne 3% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 901 lidí

Diskuse o návratu ruských hokejistů se vedou zejména kvůli blížícímu se svátku všech hokejových fanoušků – olympijskému hokejovému turnaji. Ten se uskuteční na dvou kluzištích v italském Miláně už za 13 měsíců a podle loňského vyjádření hráčské asociace NHL by se na turnaji měla představit skutečná hokejová elita, tedy i včetně hráčů z kanadsko-americké soutěže. Bude tomu tak poprvé od roku 2014, kdy se světová elita utkala na turnaji v Soči. Rusko by mělo dle dříve platných pravidel patřit mezi 12 účastníků závěrečného turnaje na hrách roku 2026. Bělorusové se do Milána a Cortiny nekvalifikovali, ale jde o dříve pravidelného účastníka světových šampionátů elitní kategorie. „Uvidíme, co se stane v následujících dvou měsících. Budeme čekat co nejdéle, ale rozhodnutí musíme učinit v únoru, abychom dali organizátorům možnost sestavit herní plán, vědět, kdo na olympiádu přijede, propagaci a udělat veškeré plánování. A MOV bude muset také rozhodnout,“ dodal Luc Tardif.

To určitě nepotěší legendárního hokejového brankáře Dominika Haška. Olympijský vítěz z Nagana a držitel šesti Vezinových trofejí pro nejlepšího brankáře NHL ukončil svou fantastickou kariéru až ve 46 letech, kdy čaroval v brance ruského Spartaku Moskva. Od zahájení ruské invaze na Ukrajinu se Hašek tvrdě vyslovuje proti účasti ruských sportovců na mezinárodních kláních. „Bohužel ruský hokejový tým, stejně jako každý ruský občan, který se objeví na veřejnosti (např. hraje v NHL), je obrovskou reklamou na ruskou válku a ruské zločiny. Pokud by se ruští sportovci zúčastnili olympijských her, znamenalo by to mnohem větší počet ztracených a zmrzačených lidských životů. To nesmíme dopustit! Lidský život je víc než i ta nejlepší hra na světě,“ napsal Hašek před Vánoci na sociální síť X.

Unfortunately, the Russian hockey team, like every Russian citizen who appears in public (e.g. plays @NHL), is a huge advertisement for the Russian war and Russian crimes. If Russian athletes were to compete in the Olympics, it would mean a much larger number of lost and… https://t.co/vBIIvD3qyN — Dominik Hasek (@hasek_dominik) December 15, 2024

Hašek se vyslovuje proti účasti ruských sportovců v soutěžích se sportovci z jiných zemí, protože jde podle něj o propagaci ruských válečných zločinů. Když byla Rusku a Bělorusku odebrána účast na hokejovém MS 2025, tedy čtvrtém v řadě, Hašek do Ruska vzkázal: „Vzkaz ruským kolegům. Toto rozhodnutí IIHF je pro Vaše dobro. Dokud denně vraždíte na území Ukrajiny, nemůžeme vás nechat dělat na ledě reklamu na tyto hrozné zločiny. Je to i pro ochranu Vašich spoluobčanů, kteří v této válce také umírají.“

Vzkaz ruským kolegům. Toto @IIHFHockey rozhodnutí je pro Vaše dobro. Dokud denně vraždíte na území ???? nemůžeme vás nechat dělat na ledě reklamu na tyto hrozné zločiny. Je to i pro ochranu Vašich spoluobčanů, kteří v této válce také umírají. https://t.co/P17z5utQRe — Dominik Hasek (@hasek_dominik) February 13, 2024

Na posledních olympijských hrách, kde se neúčastnily hvězdy z NHL, vyhrál tým Finska. Stříbro bral tým olympijských atletů z Ruska, bronz senzačně získalo Slovensko.