Rusko? „Kerého blba toto móže napadnút.“ Lidé z Vrbětic zaskočili Novu. Pak přituhlo

K prvnímu výbuchu v muničním skladu ve Vrběticích došlo v říjnu 2014. Zemřeli při něm dva zaměstnanci ostravské firmy, která měla sklad pronajatý. Druhý explodoval v prosinci téhož roku. Lidé z okolí museli být několikrát evakuováni. Následky likvidovali hasiči a pyrotechnici téměř šest let.

„Obrovská detonace a tlaková vlna mi hodila auto téměř doprostřed cesty,“ řekl tehdy jeden z obyvatel přilehlé obce.

„Já jsem taky třeba jela pro děti do školy, tam už byla panika, děti byly poschovávané v dílnách,“ uváděla další obyvatelka.

Teprve loni na podzim ukončily složky integrovaného záchranného systému zásah ve Vrběticích. Lidé z okolí nemohli několik let na své pozemky. Munice byla totiž výbuchy rozmetána na kilometry daleko. Vzpomínky na dobu těsně po explozích se jim v souvislosti s ruskou stopou ve vyšetřování opět vybavují.

Dnešní dopoledne v centru obce nedaleko vrbětického areálu byli k vidění místní lidé mířící na mši. I cestou do kostela mezi sebou probírali zprávu, že za výbuchy v muničním areálu mohou stát Rusové.

„Nevím, jestli všemu máme věřit, protože v dnešní době je těžké zkrátka se zorientovat v politice,“ řekla dnes jedna z občanek. „Já tomu moc nevěřím, protože za šest roků, aby to nezjistili?“ ptal se další občan. „Netuším, netuším, pro nás je to zajímavá informace. Ale potřebuji sám osobně vědět více důkazů,“ podotkl občan.

Mnozí přiznali, že se jim hrůzná scéna, kdy se z okolních lesů ozývaly mohutné detonace, znovu vybavila. „Když to poprvé vybuchlo, seděli jsme tady v kuchyni, ten barák, ten se úplně zatřepal, já jsem myslela, že prostě spadneme do sklepa,“ uvedla jedna z žen.

Podle reportérů televize Nova měli hlavně starší občané poměrně radikální názory. Spojení výbuchu muničních skladů s dvojicí ruských agentů nevěří. „Kerého blba toto móže napadnút? Nesmysl úplný,“ podotkl starší muž.

Fiala: Akt státního terorismu

V Televizních novinách vystoupil také předseda opoziční ODS Petr Fiala. Jak je spokojen s kroky vlády? „My tady čelíme něčemu, co je naprosto vlastně nepředstavitelné. Ty zprávy jsou šokující, že cizí velmoc tady dělá teroristické útoky, akt státního terorismu, násilí, při kterém zemřeli naši občané. To je vlastně nepředstavitelné. Nedá se to nechat bez odezvy. Vyhoštění osmnácti diplomatů, to je první krok, já předpokládám, že budou následovat další. Je naprosto nutné, aby se okamžitě sešly příslušné výbory Poslanecké sněmovny. My jsme iniciovali jejich setkání, chceme o tom mluvit jako první, o tom tématu, v úterý na schůzi Poslanecké sněmovny, ale vláda musí dělat další kroky. Já jsem třeba přesvědčen, že by premiér měl požádat o svolání mimořádného summitu Evropské rady a ty další kroky by měly být koordinovány jak v Evropské unii, tak s NATO,“ poznamenal Fiala.

Oznámení závažných podezření vychází na světlo v době, kdy na východní Ukrajině proti sobě stojí ruské a ukrajinské síly. Může tahle kauza vyvolat ještě větší konflikt? „Ten konflikt tu je. Vlastně Rusko dlouhodobě se snaží posílit svůj vliv na svých západních hranicích, ale také bohužel ve střední Evropě. Proti nám vedou dlouhodobě útoky kybernetické, jakousi informační válku. My jsme tady v první linii. Ale to všechno má nějakou jenom, řekněme, rovinu. To, co se tady teď odhalilo, to je naprosto něco nepředstavitelného a na to musí být velmi rázná reakce. A já doufám, že jsou vyléčeni všichni ti politici, kteří pořád ty hrozby podceňují, nevidí v Rusku nebezpečí, jsou připraveni ruské firmy pustit do dostavby jaderné elektrárny. To jsou všechno věci, které ohrožují naši bezpečnost, a to musí okamžitě přestat,“ dodal.

Český prezident Miloš Zeman se k celé věci vyjádří až příští neděli. Podporu zemi přitom již vyjádřila řada států, například prezidentka Slovenska Zuzana Čaputová. Jak Fiala vnímá mlčení prezidenta? „Vůbec tomu nerozumím, nechci si ani domýšlet, co je za tím, pan prezident by měl v této opravdu vážné chvíli vystoupit, postavit se jednoznačně na stranu vlády, požadovat po Rusku vysvětlení. Tady je ohrožena bezpečnost našich lidí, vždyť my nevíme, jaké další hrozby tu jsou. Česká republika musí reagovat a musí reagovat ústy všech ústavních činitelů. Samozřejmě v čele s panem prezidentem,“ dodal.

