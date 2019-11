Rusko a Čína tu korumpují? ptala se Tachecí Jakuba Jandy. Ten překvapil. Došlo i na porno

Do pořadu Českého rozhlasu Osobnost Plus, ve kterém jsou prezentovány osobnosti, si tentokrát Barbora Tachecí pozvala Jakuba Jandu, představeného jako „ředitel bezpečnostního centra think tanku Evropské hodnoty“.

Úvodním tématem byla cesta předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka do Číny, konkrétně setkání se zástupci organizace, nazývané jako „stranická rozvědka“.

Janda po dotazu moderátorky připustil, že to nemusí znamenat vůbec nic. „Ale když se podíváte, jak funguje Čína, tak oni si v jiných zemích vybírají politiky a ty si k sobě přitahují,“ lamentoval. A ti politici pak jednají ve prospěch Číny.

V ČR už se jim to podle Jandy povedlo v sociální demokracii a teď to zkoušejí i jinde. „On prostě spadá do těch čínských chapadel, a to je špatně,“ pokáral Vondráčka.

Se sociálními demokraty se to prý Číňanům podařilo za posledních deset let na vysoké úrovni. Janda vyslovil jména: Jaroslav Tvrdík, Jan Kohout, Jakub Kulhánek; ale rovněž prý do čínských chapadel spadli expremiéři Bohuslav Sobotka a Jiří Paroubek.

A to podle Jandy proto, že Číňani na tom pracovali velmi systematicky. „Je prokázáno, že pro ně tito lidé pracovali, nebo pracují,“ ujistil.

Moderátorka mu namítla, že západní politici s čínskými jednají také. „Ale to neznamená, že je to dobře,“ kroutil hlavou Janda. „Nepotřebujeme se zaprodávat rozvědce, nepotřebujeme se klanět,“ pokračoval.

Tachecí ale vyjádřila obavy, zda pak nebudeme papežštější než papež, když třeba i britská královna vozí ve zlatém kočáře čínského prezidenta. „Ale ono jde o to, co s nimi dělají,“ nesouhlasil Janda.

U nás se to prý zvrhlo v servilitu. „Oblepují se města čínskými vlajkami, mlátí kvůli nim demonstranty,“ jmenoval projevy. Takže se prý dá shrnout, že „u nás se ta vláda klaněla“.

Co nám tato servilita přinesla? „Ostudu kvůli mezinárodní korupci, do které je zapojen český prezident,“ odpověděl si Janda sám na řečnickou otázku. Připomněl, že poradce českého prezidenta byl v Číně zatčen, jinou osobu figurující v těchto vztazích teď budou za korupci soudit v New Yorku. „Tu osobu zavřeli a on je dodneška poradcem českého prezidenta, to je strašná mezinárodní ostuda,“ zoufal si ředitel Evropských hodnot.

To není korupce, ale strategická korupce

Jeho tým si dal za úkol upozorňovat na rizika. Takže Tachecí zajímalo, kolik politiků vlastně jeho upozorňování poslouchá.

„Je jich poměrně hodně,“ odpověděl dotčeně Janda. Naslouchají prý napříč celým spektrem, s výjimkou komunistů a krajní pravice. „Ale když se podíváte do toho středu – ODS, TOP 09, lidovci, STAN, i ANO a částečně sociální demokracie, tak tam je shoda poměrně velkého množství poslanců, kterým to začíná vadit,“ ujistil.

Janda pravidelně mluví o tom, že naši politici v čele s prezidentem jsou Ruskem a Čínou korumpováni. Jenže korupce je poměrně přesně popsaný trestný čin, takže Tachecí zajímalo, jako pro to má důkazy.

„To není klasická korupce,“ připustil Janda. A pak začal vysvětlovat, že je to strategická korupce neboli kooptace. „To není, že vám dají pětitisícovku do kapsy,“ rozpovídal se. Klasickým případem takové strategické korupce podle něj je třeba angažmá německého exkancléře Schrödera v ruském byznysu, nebo u nás působení Jaroslava Tvrdíka.

Tachecí mu namítla, že jsou to bývalí politici, ale Janda protestoval, že někteří se do veřejného sektoru vracejí.

„Na ministerstvu spravedlnosti u Marie Benešové je teď hlavní poradce Jan Kohout. Ten připravuje české předsednictví EU. A on tu pět let pracoval pro čínské zájmy. Mě to děsí, že se takoví lidé mohou vracet do státní správy,“ pálil Janda.

Důvody, proč se lidé nechávají Číňany či Rusy koupit, jsou podle něj čtyři: Peníze, ideologie, kompromitace a osobní problémy. Třeba lidé v okolí Miloše Zemana jsou napojeni na Číňany i finančně. Prezident osobně asi ne, to připustil.

Dalším nebezpečím podle Jandy je, že Rusko a Čína u nás postupují koordinovaně. „Protože si vodí stejné politiky. Jeden si řeší jaderné elektrárny, druhý Huawei, podle toho, co zrovna potřebují,“ vysvětloval.

Kdo je penetrován?

Nejvýznamnějším politikem, kterého si vodí, je podle Jandy Vojtěch Filip. Toho přímo nazval – „obchodník s ruským a čínským vlivem“. Funguje prý jako „contact point“, který zařizuje místní kontakty. Může dojednávat věci s Andrejem Babišem i s dalšími, a právě proto je prý tak nebezpečné, jaký vliv má na vládu.

Příkladem společných zájmů prezidenta Zemana, Ruska a Číny jsou podle Jandy útoky na šéfa BIS Michala Koudelku, nebo na Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

Hlavním cílem Číny prý je oddálit nás od Ameriky. Tu totiž vnímají jako svého hlavního oponenta. „V Evropě si vybrali ty nejslabší kusy ve stádě, tam si vybrali ty nejslabší lidi. A jde jim o to, aby v klíčových momentech nestáli na americké straně,“ přiblížil strategii.

Připustil, že Česko není úplně tím nejslabším kusem. „Nejvíce penetrované jsou Maďarsko, Řecko,“ vypočítával. „Stačí, když se podíváte, jak se Maďarsko chová k Huawei. U nás NÚKIB před Huawei varuje, Maďaři jej označují za strategického partnera,“ lamentoval. Navíc v NATO se hlasuje konsensem, takže i malý stát tam může ztěžovat práci proti čínskému vlivu.

V souvislosti s blížícími se událostmi listopadu 1989 se podle něj aktivizovalo zejména Rusko. „Ruští dezinformátoři se snaží tvrdit, že před rokem 1989 tu nebylo tak špatně. A že USA, Německo se k nám chovají špatně, třeba že nám něco provedli při migrační krizi,“ vysvětloval.

Čínu prý toto nezajímá, ale je pro ni důležité třicáté výročí masakru na Náměstí nebeského klidu v červnu 1989. To se snaží tabuizovat. Ale u nás se o tom moc nemluví, tak zatím nemusí moc tlačit.

Máme domácí úkol

Tachecí pak měla strach, jestli těmto rozkladným silám z vnějšku ještě nepomáháme sami svou rozhádaností. „Máme vnitřní problémy, ty mají všichni. Ale normální je si je řešit mezi sebou a nechceme, aby k nám přišel soused a dělal nám rozhodčího,“ komentoval to Janda.

Cílem Ruska a Číny je podle Jandy oslabení vůle k obraně – „abychom si řekli, že oni nám vlastně moc nehrozí, a nechali je, aby si tu dělali, co chtějí“.

Tachecí zamyšleně pravila: „Nejlepší pro ně je, když lidé nevěří ničemu.“ Zmínila, že tomu pomáhají třeba i pomluvy, jak prý Václav Havel byl domluven s KGB. „Má naději se to tu chytit, protože lidé jsou otevřeni manipulacím,“ nahrála Jandovi.

Ten reagoval, že nejlepší manipulace je ta, které budete věřit, protože už máte malou důvěru. „Pokud by mé rodině nacisté něco udělali, tak budu lépe věřit tomu, že mi dnešní Německo chce vzít chatu v Sudetech. A když mi to někdo pošle řetězovým e-mailem, tak tomu budu věřit víc,“ uvedl pro příklad. „Jde jen o to, jak se s těmi bolestmi dokážeme vyrovnat, aby nás neovlivňovaly. A to je náš domácí úkol,“ dodal.

Janda prý nikdy nelitoval, že se pustil do boje za evropské hodnoty. Po válce na Ukrajině, když svou neziskovku rozjížděl, si prý myslel, že to bude téma jenom na pár let, ale pak mu došlo, že „to budeme pravděpodobně dělat celý život“. Po roce 1989 prý totiž umřel obor bezpečnostní politiky a nikdo ho neřešil. Ale teď ve vládním i neziskovém sektoru zase ožil.

Tachecí mu namítla, že snaha manipulovat obyvatele je stálá. „Ale teď se zvýšila důležitost toho nástroje,“ namítal Janda. Děje se to prý systematicky a jsou k tomu využívány masové technologie. „Je to systematická strategie, zejména ze strany Ruska,“ horlil.

Lidé už pochopili, kdo jsou dezinformátoři. Pracuje se na tom od roku 2016

Jednou z věcí, kterou na sebe Evropské hodnoty upozornily nejvíce, bylo sestavení seznamu dezinformačních webů. Tachecí zajímalo, zda to mělo nějaký dopad, zda třeba nějakému dezinformátorovi snížil počet čtenářů.

Janda se pochlubil, že některým se čtenost snížila, ale bohužel nedokáže prokázat, že to byla jeho zásluha.

„Nenapadlo vás někdy, že nevšímat si takových webů by mohlo být efektivnější než o nich mluvit a dělat seznamy?“ ptala se dále Barbora Tachecí. Janda prý takové námitky slyší často. Je to prý podobná diskuse, jako zda si všímat domácích extremistů, a tím je zviditelňovat.

„My máme představitele dezinformační scény v Parlamentu. Ty weby mají čtenost až ke dvaceti procentům populace. A v tu chvíli už nefunguje, že dáme ruce před oči,“ myslí si. Funguje tu prý symbióza mezi dezinformačními weby, prezidentem a částí politického spektra. A ta vytváří živý mechanismus, ve kterém putují dezinformace.

„My jsme přijali strategii, že je musíme co nejlépe popsat, abychom my, i vy jako novináři, rozuměli například tomu, jaký je rozdíl mezi dezinformačním webem a zpravodajským webem,“ vysvětloval své působení.

Dnes už se podle Jandy podařilo lidem vysvětlit, kdo jsou dezinformátoři, ale také se na tom systematicky pracuje už od roku 2016. „Našim cílem bylo popsat, které weby to jsou a co vlastně dělají,“ vysvětlil.

Mě Zeman nepoškodí

Tachecí pak vzpomínala, jak Janda musel čelit „slavnému výpadu prezidenta“. Co jste si myslel, když o vás mluvil jako o pornoherci?

„Že na tom radaru prezidenta a jeho čínských poradců už dlouhodobě jsme jako organizace a já jako osoba,“ odpověděl Janda.

O prezidentovi prý ví, že jej uráží i před diplomaty a Evropské hodnoty mu zkrátka vadí. „Pro mě je to relativně dobrá vizitka. I když za to, co jsem provedl se stydím, ale to, že vadím prezidentovi, považuji za dobrou vizitku. Protože něco děláme, co těm, pro které pracuje, vadí,“ ujistil.

Pomohlo mu prý, že v té době už měl za sebou několik let práce v bezpečnostní oblasti, takže „naši partneři, ať u nás, nebo v zahraničí“ už dobře věděli, co je zač. Žádný projekt ani spolupráce prý kvůli prezidentovým slovům neskončil, ani nebyl zmenšen. „Možná to bylo tím, že v té době už všichni věděli, proč to prezident dělá,“ myslí si Janda.

Tachecí připomněla, že dva dny poté se měl Janda sejít s americkými kongresmany. Ani ty prý jeho pornografická minulost neodradila. Odmítají jej prý jen lidé, kteří s ním nesouhlasí.

Tachecí navázala zjihle: „Nejtěžší je ne dostat se na vrchol, ale stát, když vás z toho vrcholu někdo srazí. A vám se to podařilo.“

Janda si myslí, že mu pomohlo, že pracoval na těch věcech dál a ukázal všem partnerům a bezpečnostním institucím, že nehodlá polevit.

Útoky prezidenta republiky mu tak prý mohou být víceméně jedno. „Bude to zkoušet dál, třeba proto, že se mu to líbí, ale mě to žádné poškození nezpůsobuje,“ ujistil Janda nakonec.

