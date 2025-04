Rusko mělo plán, Ukrajina na tom byla hůř, sepsali britští experti

Institut RUSI tvrdí, že Ruská federace se na válku na Ukrajině velmi dobře připravila. Než Rusko spustilo agresi proti svému sousedovi, prý mělo připravený plán mobilizace celého průmyslu na válku. Ukrajina neměla tak dobře propracovaný plán, ale mohla čerpat ze svého sovětského dědictví k regeneraci průmyslových kapacit. A Evropa prý zaspala a neměla připravený prakticky žádný plán a vlastně vůbec nesbírala data, na jejichž základě by mohla takový plán připravit. „To učinilo investice do obranné výroby neefektivní,“ upozornil think-tank.

Rusové prý do mobilizace vojenskoprůmyslového komplexu vložili opravdu velké peníze. Větší, než veřejně přiznává. Podle analytiků není rozumné očekávat, že Evropa, která není ve válce, by zmobilizovala finance určené pro vojenskoprůmyslový komplex ve srovnatelném rozsahu.

„Fragmentace evropského obranného trhu však způsobila, že peníze jsou vynakládány velmi neefektivně. Větší evropská koordinace výdajů by mohla zlepšit návratnost investic. Zásadní je provést reformu a harmonizaci předpisů pro zkoušení, nákup, skladování a přepravu obranného materiálu.,“ doplnil institut RUSI.

Rusové svůj dobře namazaný vojenskoprůmyslový komplex využili i k útoku na Kryvij Ryh, na město, kde se narodil i stávající ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Rusové podnikli raketový útok na jednu z obytných čtvrtí města, zabili šestnáct lidí včetně šesti dětí. Situace přímo na místě útoku je zlá a ukrajinské úřady tvrdí, že počet obětí útoku může ještě vzrůst.

Zelenskyj upozornil, že ruská raketa dopadla nejen nedaleko dětského hřiště v jeho rodném městě, ale také v Charkově a v Chersonu, kde ruské síly zasáhly tepelnou elektrárnu, což je energetický zdroj, který by měl být ušetřen v rámci dojednaného částečného příměří.

„V současné době je potvrzeno šestnáct mrtvých včetně šesti dětí,“ oznámil Zelenskyj ve videu kolujícím po sociální síti X. Server Kyiv Independent o pár hodin později doplnil, že mrtvých už je osmnáct, z toho devět dětí. Zraněno bylo 61 lidí.

