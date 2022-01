Rusko neohrožuje, bouřil Fico. „K*rvy prodejný, co ČR?“ zní

Anketa Co podnikne Putin? Zaútočí na celou Ukrajinu 1% Zaútočí na východ Ukrajiny 3% Pošle oficiální síly na Donbas 2% Nepodnikne vojenskou akci 94% hlasovalo: 7765 lidí

„Já už nevidím žádnou vizi Slovenska, já už nevidím žádnou naději,“ stěžoval si dotyčný. „A co nám říká slovenská vláda? Dává nám nádhernou představu. Buď umřeme na omikron nebo nás zastřelí nějaký ruský voják, podle nich agresivní, který bude na Ukrajině vést bratrovražednou válku,“ doplnil bývalý premiér. Podle něho se jedná jen o zastírací manévr vlády, která se snaží zakrýt svou neschopnost a neprofesionalitu. „Potřebují zakrýt, že nejsou schopní bojovat s covidem, zakrýt chaos, zakrýt, že slouží zahraničním firmám. Potřebují zakrýt, že slouží cizím zájmům, cizím státům, potřebují zakrýt všechny zločiny, které v této zemi páchají,“ tepal vládu.

Dal za pravdu Zuzaně Čaputové, že Slovensko skutečně musí být připravené na všechno. „Slovensko hlavně musí být připravené na povstání občanů proti slovenské vládě, protože tato vláda si to zaslouží, a já věřím, že se toho povstání všichni zúčastní,“ konkretizoval. Opět zmínil krumpáče a lopaty, podotkl, že se sice jedná o sympatickou myšlenku, ale dodal varování, že procesy, které ke změně vlády povedou, musí být demokratické.

Fico tvrdí, že se poučil. „Stojím tu před vámi velmi skromně. 10 let jsem byl předsedou vlády, také jsem udělal velké chyby. Ale když vidím, co dělá současná vláda, tak tu stojím hrdě a dívám se vám zpříma do očí, protože takové kraviny a hlouposti, jako dělá tato vláda, to se nám nestalo,“ řekl. A volal po spojení opozice, aby mohly být vyhlášeny předčasné volby.

Oznámil, že chystá petici se třemi body. První se má týkat přítomnosti amerických sil. „Yankees, go home. Američané, vraťte se domů. Musíme zrušit smlouvu, kterou teď podepisuje slovenská vláda,“ prohlásil bývalý premiér a dodal, že slovenská vláda na Slovensku páchá zločiny a myslí si, že za podpis smlouvy jim americká vláda vše odpustí. Hodlá se tedy zeptat slovenských občanů, zda souhlasí s vypovězením této smlouvy.

„Víte, co provedli? Pozvali na Slovensko tři tisíce po zuby ozbrojených amerických vojáků. Dovezou sem tisíc kusů vojenské techniky. My jsme si zjišťovali, kolik má Slovenská republika zbraní. Slovenská armáda má momentálně 16 funkčních tanků. Americká armáda sem přiveze tisíc kusů vojenské techniky. Z toho 800 kolových a 200 pásových. Dovezou 4,5 tisíce zbraní. Budou tu tři tisíce vojáků. Ptám se, k čemu je to dobré?“ hřímal lídr SMERu. Prohlásil, že budou žádat odložení vojenského cvičení až na termín po skončení eskalace napětí a přihlásil se k deklaraci chorvatského prezidenta, že nechce mít nic společného s touto eskalací.

Také řekl, že ví, jak se chovají velmoci a že Ruská federace neohrožuje Slovenskou republiku. „Nikoho neohrožuje. Nedovolme, abychom byli zataženi do dalšího amerického dobrodružství, jako v případě války v Iráku,“ apeloval, aby se občané v petici vyslovili pro vypovězení smlouvy.

Druhá otázka se týká předčasných voleb. „Jistěže by se nám líbilo, kdybychom vyhnali paní prezidentku a některé další čepicemi, ale musí to být demokratické,“ zdůraznil opět. Otázka tedy zní, zda by se měla změnit slovenská Ústava, aby bylo možné předčasné volby vyvolat na základě referenda.

A třetí - zdražování. Fico si stěžoval, že slovenské domácnosti zaplatí o 50 až 70 procent více a slovenské firmy zastavují výrobu. A „líné“ vládě je to jedno. „Sulík si prostě odletěl do Dubaje. Paní prezidentka, excelence ze skládky v Pezinku, odletěla do Dubaje. Nikdo se tu o to nestará,“ obvinil současný režim a dodal, že předčasné volby jsou jediná cesta, jak se zbavit „vagabundů a gaunerů“.

Fico pak vypouštěl balonek ve tvaru holubice. „Já posílám tuhle osobně paní prezidentce do Dubaje. Ať se konečně vzpamatuje a svlékne americkou uniformu a věnuje se Slovensku a slovenskému národu. Za mír, za Slovensko, za svobodu, za demokracii, za předčasné parlamentní volby,“ pustil balonek k nebi.

K tomuto protestu organizovanému SMERem, Hlasem a SNS měl poznámku analytik Štěpán Kotrba. „A co vy, prodejný kurvy z ČSSD? Michal Šmarda, Lubomír Zaorálek, Jan Hamáček? Necháte v tom Fica samotnýho?" ptal se na adresu sociálních demokratů.

