Rusko se vyčerpá, oslabí, Ukrajina toho využije. Ale konec války nečekejme

Neznamená to však, že se tím pro Ukrajinu situace výrazně zhoršuje: „To, že se Rusko snaží o obnovení ofenzivních operací, však ještě nutně neznamená, že ve výsledku mu to v širším strategickém obrazu pomůže,“ říká Smetana.

„Jeden z těch scénářů, který si myslím, že je pro Ukrajinu pozitivní a pravděpodobný, je takový, že se teď Rusko pokusí o ofenzivu, která kulminuje dříve, než Rusko dosáhne stanovených cílů, při nejmenším dobytí zbytku Donbasu,“ dodává, že velká ruská ofenziva se nemusí na svém konci setkat s úspěchem.

„Rusko se tím vyčerpá, oslabí, čehož Ukrajina využije za několik měsíců v rámci předpokládané jarní ofenzivy. A mimo jiné i za pomoci nových dodávek západních zbraní se pokusí dobýt nějaké větší teritorium, které aktuálně okupuje Rusko. Tím pádem vlastně ten současný vývoj může hrát Ukrajině do karet,“ predikuje Smetana.

Rusko se nyní ve své probíhající ofenzivě snaží využít potenciálu mobilizace: „Rusko má na Ukrajině výrazně větší množství lidské síly, než mělo například v létě loňského roku. Na druhou stranu prvotní snahy jsou poměrně rozpačité. Rusku se nedaří postupovat nějak významně, to ale neznamená nutně, že tam nebudou žádné postupy. Například Bachmut, který se velmi často diskutuje v médiích, protože bitva o něj trvá už velmi dlouho a z relativně malého města se stal symbol této války. Jeden z mnoha symbolů, které máme, tak je skutečně možné, že padne, respektive ukrajinská armáda se v nějaké fázi rozhodne, že už nemá cenu ho držet a takticky se stáhne,“ říká Smetana.

„Řada lidí včetně mě se ale domnívá, že ten cíl Ruska dobýt celý Donbas včetně území dál na západ, než aktuálně drží, se Rusku nepovede. Určitě ta ofenziva aktuálně nepřináší významné výsledky, nevidíme kvalitativně nic, co by naznačovalo, že to bude dramatická hrozba pro Ukrajinu a strategický úspěch pro Rusko, “ opakuje bezpečnostní analytik.

Očekává, že ze strany Ruska může přijít nová mobilizace. „Ruská ofenziva se vyčerpá, takže Rusko bude mít dvě možnosti: buď se nadále bránit, protože iniciativu převezme Ukrajina nebo opět získat svůj ofenzivní potenciál například skrze další kolo mobilizace. To může přijít. Dokonce si myslím, že je velmi pravděpodobné, že k tomu dojde,“ míní Smetana.

To, že ruský vůdce Vladimir Putin nevyhlásil první mobilizaci dřív, považuje za strategickou chybu, která umožnila ukrajinským vojákům dobýt zpět okupovaný Charkov a Chersonskou oblast.

Hrozit v tuto chvíli jaderným útokem proti Ukrajině nebo Spojeným státům, není pro Rusko dobrá strategie, protože není moc věrohodná, dodává Smetana. „Ale dávat najevo, že prostředí je nebezpečné a existuje riziko něčeho nekontrolovatelného, je poměrně kredibilní strategie, protože to vytváří pocit nějakého ohrožení. Druhá strana si musí dávat více pozor a možná to může z pohledu Vladimira Putina vést k tomu, že dlouhodobě budou státy opatrnější, anebo že se trochu rozdělí,“ popisuje. Tím si Smetana vysvětluje ruské rozhodnutí přerušit účast země na smlouvě Nový START omezující počet jaderných hlavic a jejich nosičů.

Smetana hovoří o hledání diplomatického řešení, které však není na stole. „Do nějaké míry se riziko eskalace asi snížilo, ale rozhodně není na nule, a pořád nikdo z nás netuší, co se stane v tu chvíli, kdy například ruská ofenziva selže. Raději hledejme nějaké diplomatické řešení, to by tuto chvíli nejvíce prospělo Moskvě, která stále kontroluje nějakých sedmnáct procent ukrajinského území. Kdyby teď došlo k dohodě, kde si ponechá jen část tohoto území, tak to pořád může Vladimir Putin svému obyvatelstvu představit jako určité vítězství. Diplomatické řešení na stole ale určitě není. Obě strany mají nekompatibilní požadavky,“ uvádí.

„Bez západních dodávek zbraní by Ukrajina nebyla v takové situaci, jaké je a nebyla by schopna zvítězit, a je dost možné, že bychom hovořili už o nějaké formě ruského vítězství. Ta západní podpora je zásadní,“ říká, že i proto musí být západní pomoc dlouhodobá.

Co se týká ukončení války, to podle Smetanových slov letos nepřijde. „Patřím spíše do skeptického tábora. Můj odhad je, že letos ta válka ukončena nebude. Doufám, že se pletu… Obávám se, že válka bude ještě pokračovat a ani jedna strana nebude za rok v situaci, kdy by Ukrajina byla v pozici, že kontroluje celé své teritorium, nebo že bude ze strany Ukrajiny a mezinárodního společenství formálně uznáno, že Rusko kontroluje nějakou část ukrajinského území,“ uzavírá bezpečnostní analytik.

