Ruský publicista zle vyčinil z německého exilu Putinovi

„Putin nedodržuje ani pravidla, které sám stanovil. Je skutečně neuvěřitelné, když vůdce jaderné velmoci popisuje potenciální jaderný konflikt, jako kdyby snad byl terorista. Ovšem intelektuální základ Putinova názoru na geopolitiku je ještě víc znepokojující. Prezident podniká kroky, které přímo znemožňují doufat, že se podaří vyhnout budoucí zničující válce,“ tvrdí ruský publicista, který Putina kritizuje dlouhá léta a žije v německém exilu.

„Na nedávném zasedání Valdajského klubu prohlásil, že Rusko nevěří na preventivní jaderný úder, ale na okamžitou a smrtící reakci. Dobrá. V této situaci tedy jen čekám, až někdo udeří první. Jenže agresor musí také vědět, že se sám záhubě nevyhne. My jsme potom oběťmi agrese a jdeme do nebe jako mučedníci. Jenže tady jde o to, že současná vojenská doktrína, kterou Putin podepsal v roce 2014, Rusku umožňuje použít jaderné zbraně i v situaci, kdy je proti Rusku nikdo nepoužije,“ zmiňuje Beršidskij.

Celý text v angličtině je ZDE.

V další části svého komentáře Beršidskij cituje z této vojenské doktríny, kde se přímo píše o použití jaderného útoku i v situaci, kdy proti Rusku jaderné zbraně použity nejsou. „Putin tak zjevně nevěnuje pozornost ani pravidlům, která sám vytvořil,“ kritizuje Beršidskij, podle kterého působil na pravidelném diskusním fóru znuděně. „Dokonce řekl, že už si přeje její konec, aby mohl odjet do Uzbekistánu a ještě si před tím zahrát hokej.

„Ale ještě před koncem diskuze stačil vysvětlit své fatalistické krédo. Putin řekl, když už se člověk jednou rozhodne, musí jednat. Bez toho, aby se obával negativních důsledků pro jeho samotného. Podle jeho názoru je v takovém případě nutné hlavně přemýšlet o pozitivních důsledcích pro ty, pro které to děláte,“ píše Beršidskij a kritizuje také moderátora diskuze a známého politologa Fjodora Lukjanova. „Všechny pokusy o vytvoření životaschopného globálního systému selhaly.“

„Obchodní válka Donalda Trumpa, rozšíření jaderných zbraní mezi menší země, problémy s migrační politikou i snížení prestiže OSN je pro Lukjanova a jeho kolegy známkou toho, že státy se stávají stále více egoistickými a nemá proto smysl vytvářet nějaké dlouhodobé koalice. Oni žijí v představě, že nejvíce na tom vydělají ti, kteří jsou ochotni a schopni rychleji na jednotlivé situace reagovat,“ uzavírá s odporem Beršidskij.

autor: pro