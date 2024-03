Rusové ignorují hrozbu, zní ze Západu

26.03.2024 12:28

Rusové, jak Kreml, tak kremelští nacionalisté, dokolečka opakují, že do teroristického útoku na koncertní halu Crocus byli zapojeni Ukrajinci. Jenže svým tvrdohlavým přístupem by prý Rusové mohli brzy narazit do zdi. Obrazně řečeno. Mohou prý tak dlouho obviňovat Ukrajinu, až přijde další útok úplně odjinud. Jenže se zdá, že to Rusku i tak stojí za to. Z jednoho důvodu.