Rusové na olympiádu. „Zelení mužíčci“, hádá Šídlo. Dominik Hašek zuří, v Praze už se píše petice

Rusové a Bělorusové měli původně zakázáno účastnit se mezinárodních soutěží po loňské ruské invazi na Ukrajinu, pro kterou bylo Bělorusko využito jako základna.

V březnu však Mezinárodní olympijský výbor vydal první soubor doporučení pro mezinárodní sportovní federace, aby umožnily návrat ruských a běloruských závodníků, a od té doby se tak ve většině soutěží děje.

Výkonný výbor MOV rozhodl, že individuální neutrální sportovci (AIN), kteří se kvalifikovali prostřednictvím stávajících kvalifikačních systémů mezinárodních federací, budou prohlášeni za způsobilé soutěžit na olympijských hrách v Paříži 2024 v souladu s podmínkami uvedenými níže,“ uvedl olympijský výbor ve svém prohlášení.

Strict eligibility conditions in place as IOC Executive Board approves Individual Neutral Athletes (AINs) for the Olympic Games Paris 2024.



