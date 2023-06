Rusové se přeorientují, když něco na trhu chybí. Zatím... „Eurohujer“ od Fialy je netrpělivý

MONITORING Ačkoliv se Západ už měsíce snaží, aby Rusko za invazi na Ukrajinu tvrdě doplatilo, dosavadní uvalené sankce ho dosud nepoložily. Evropská komise v uplynulých týdnech předložila členským státům Evropské unie jedenáctý sankční balík vůči Rusku, jeho cílem je zamezit obcházení už zavedených opatření. Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) v rozhovoru pro Novinky.cz promluvil o protiruských sankcích; rád by, aby přišlo něco tak zásadního, „že by Rusko prosilo na kolenou“.

„Já jsem docela netrpělivý člověk, takže bych si ze své povahy přál, aby Rusko už na kolenou prosilo, abychom je konečně zase vzali na palubu a pustili tam nějaké zboží, bez kterého evidentně nepřežijí,“ řekl Dvořák, který se sám označuje za eurohujera, k západním protiruským sankcím.

Zároveň připustil, že se to evidentně neděje. A vyjmenoval důvody, proč tomu tak není: „Jedním je možná až překvapující schopnost Ruska se rychle přeorientovat na nahrazení toho, co by na trhu mělo chybět, nějakou domácí náhražkou, zdaleka ne v té kvalitě, na jakou byli bohatí Rusové zvyklí, není to McDonald, je to nějaká Točka, asi to není moc k jídlu, ale prostě je to jakási válečná náhražka. Některé věci, které měly chybět na trhu, si Rusové sami nějakým méně hodnotným způsobem nahradili,“ zmínil ministr pro Novinky.

Podle Dvořáka to ale není jediná příčina: „Spousta lidí z velkého byznysu, ale i z malého a nepříliš čistého, zkrátka preferuje peníze, zisk, a méně dbá na mezinárodní pravidla, na etiku, na morálku, na to, že někdo je válečný zločinec, agresor, který v tuto chvíli ohrožuje celou Evropu nebo alespoň její velkou část tím, že je příliš rozpínavý. Je jen otázkou, jak moc jsou jednotlivé země ochotny participovat na kontrolním systému,“ podotýká ministr.

Problém vidí Dvořák i v tom, že některé země jsou ochotné přivírat oči a že „na země mimo EU se hůře tlačí“, na ně ale podle jeho slov určité páky existují: „Jsou to země z takzvaného východního partnerství, které mají ambici stát se členy evropského domu, když rovnou neřeknu Evropské unie. Měl by na ně tudíž platit zvednutý prst – my to vidíme, čísla ukazují, že přes vás najednou přichází spousta zboží.“

Evropská unie od počátku května jedná o nové sérii sankcí za ruskou invazi na Ukrajinu, která má zejména zacelit mezery v dosud přijatých postizích a znemožnit jejich obcházení. EU chce zamezit vývozu vojensky využitelných technologií a dalšího citlivého zboží do Ruska přes třetí země. Unii vadí i to, že Rusko dostává do Evropy své suroviny s pomocí dalších států, a tím získává peníze na financování války.

Unijní státy však dosud nejsou zajedno v tom, zda pohrozit sankcemi přímo zemím umožňujícím toto obcházení sankcí, nebo spíše firmám, které se na něm podílejí. Řecko a Maďarsko před týdnem na zasedání Výboru stálých zástupců EU zablokovaly nový návrh 11. balíčku sankcí proti Rusku a požadují vyškrtnutí řady společností ze seznamu těch, které údajně podporují snahu Ruska překonat západní sankce. Informovala o tom ve čtvrtek belgická televizní stanice ER-TEF.

