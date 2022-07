Rusové se smějí Johnsonovi. Oficiálně. Mají proč

reklama

Ministerský předseda Boris Johnson ve čtvrtek oznámil svou rezignaci na post předsedy vládní konzervativní strany i premiéra. Narůstajícímu tlaku, aby se vzdal funkce, čelil již delší dobu. Kvůli němu opustilo svou funkci nejméně pět ministrů, v širší vládě pak až 50 poslanců.

Předsedou vlády by měl zůstat do doby, než jeho spolustraníci vyberou nástupce. Podle informací britských médií by měl setrvat až do podzimu. Opoziční Labouristická strana nicméně ještě před projevem premiéra avizovala, že pokud neodstoupí okamžitě, vyvolá parlamentní hlasování o nedůvěře celé vládě.

Nad Johnsonovým kariérním pádem si mnou ruce ruští činitelé. Zvláště pak v narážce na jeho dlouhodobý plán setrvat v čele Spojeného království až do roku 2030 a dál. „V tuto chvíli aktivně přemýšlím o třetím volebním období a víte, co by se pak mohlo stát... to je do poloviny let let 2030,“ to Johnson ještě před necelými dvěma týdny zmiňoval v rozhovoru pro agenturu Bloomberg.

Jeho vzdorovité prohlášení narazilo na tvrdou realitu v souvislosti vývojem událostí posledních dní a ruská ambasáda v Londýně to ironizuje. „Něco se muselo pokazit,“ komentuje potěšeně potápějící se loď Johnsonových ambicí.

Something must have gone wrong... pic.twitter.com/irvWNRvIvn — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) July 7, 2022

Ruští představitelé nešetří slovy potěšení i v souvislosti s Johnsonovou roli při vyzbrojování Ukrajiny. Její prezident Volodymyr Zelenskyj označil Johnsona za opravdového přítele Ukrajinců a vyjádřil přesvědčení, že se britská politika vůči Ukrajině nezmění.

„On nemá rád nás, my nemáme rádi jeho,“ řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. „Klaun odchází,“ dodal předseda ruské Státní dumy Vjačeslav Volodin. „Je jedním z hlavních ideologů války proti Rusku do posledního Ukrajince. Evropští lídři by se měli zamyslet nad tím, kam taková politika vede,“ řekl šéf dolní komory ruského parlamentu.

Na Twitteru je také často zmiňován Johnsonův výrok z března tohoto roku, že „Putin musí selhat“. O čtyři měssíce později však „selhal“ Johnson, jak mu řada lidí neváhala připomenout.

Johnson ve svém dnešním twitterovém vyjádření poděkoval svým spoluobčanům za možnost sloužit jim jako premiér a přislíbil, že dokud se nenajde jeho nástupce, bude vláda pokračovat a naplňovat dál jejich zájmy.

I want to thank you, the British public, for the immense privilege of serving you as Prime Minister.



I want you to know that from now until my successor is in place, your interests will be served and the government of the country will be carried on.https://t.co/T4kJoxmZ8q pic.twitter.com/Hn4rDUV319 — Boris Johnson (@BorisJohnson) July 7, 2022

Boris Johnson čelil výzvám k odstoupení od prvních zpráv o pořádání večírku v době koronavirových uzávěr. Poslední kapkou bylo nedávné odhalení, že věděl o obvinění bývalého konzervativce Christophera Pinchera ze sexuálního napadení, i tak ho ale jmenoval na vlivný vládní post. K demisi podle britských médií vyzval Johnsona mimo jiné i jeho dlouholetý spolupracovník Michael Gove.

Bezpečnostní expert Joseph Cirincione v rozhovoru s BBC upozornil, že Johnsonova rezignace bude mít okamžitě důsledky na mezinárodní scéně. „Přinejmenším to oslabí snahy Západu podporovat Ukrajince v jejich válce,“ varuje Cirincione.

