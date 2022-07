Rusové v řiti? Obrat ve válce s Ukrajinou. Prý je to vážné

Anketa Líbí se vám výstava zničené techniky Ozbrojených sil Ruské federace na pražské Letné? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 5666 lidí



Úspěšné údery ukrajinské armády na ruské cíle plní v posledních dnech zpravodajství a časté exploze ruských muničních skladů již neuchází pozornosti ani jinak zdrženlivým médiím v Rusku či lidem pohybujícím se v armádním prostředí.



Bývalý velitel separatistických sil Igor Girkin podle serveru The Moscow Times vyjevil, že za přesnými údery do ruského týlu stojí nově dodané západní zbraně. Girkin, jenž o sobě tvrdí, že zahájil v roce 2014 válku na Donbasu, když přešel hranice z Ruska a tam „zmáčkl spoušť války“, přitom ukazuje zejména na mobilní dělostřelecké raketové systémy M142 (HIMARS), které Spojené státy začaly na Ukrajinu posílat minulý měsíc.

Právě kvůli systému HIMARS prý Rusko nyní utrpělo „velké ztráty na lidech i vybavení“.

Moskva se prý nemůže bránit. Podle Girkina proti HIMARS nemá Rusko žádnou funkční zbraň a ruské systémy protivzdušné obrany se prý proti masivním úderům raketami HIMARS „ukázaly jako neúčinné“.



Zprávy z úřadů ze separatistických a okupovaných oblastí Ukrajiny rovněž mají naznačovat nepříjemnou pozici pro Moskvu.



Představitelé samozvané Doněcké lidové republiky v pondělí uvedli, že v obci Stepano-Krinka byli po útoku ukrajinského systému HIMARS zabiti nejméně tři lidé a desítky jich byly zraněny. Potvrdili též útok na Alčevsk či Irmino – tedy zásahy desítky kilometrů za frontovou linií.

Rovněž novinář ruské státní televize Andrej Ruděnko v příspěvku na Telegramu přiznává zásahy muničních skladů ve městech Šachtarsk a Torez za pomoci systému HIMARS. „Situace je strašná,“ hodnotil.

Ukrajina tvrdí, že v posledních dvou týdnech provedla až 14 úderů na ruské muniční sklady a vojenské základny. Girkin množství zásahů potvrdil.



„Za posledních 5-6 dní bylo zasaženo více než 10 velkých skladů dělostřelecké a jiné munice, několik skladů ropy, asi 10 velitelských center a přibližně stejný počet shromaždišť vojsk,“ sčítá.



O změně v efektivnosti ukrajinských sil může rozhodnout také nový balík zbraní pro Ukrajinu v hodnotě až 400 milionů dolarů od Spojených států, který zahrnuje další čtyři systémy HIMARS.

Již nyní má Ukrajina 8 těchto systémů a podle BBC je Ukrajinci použili při útocích na ruské muniční sklady a velitelská centra vzdálená až 70 km od frontové linie.

Russian C400 anti-aircraft defense systems aren't able to intercept HIMARS rockets - which Almaz-Antey corporation promised and charged billions for.



Russian Armed Forces, their ammunition and fuel warehouses are completely unprotected from the power of American weapons. pic.twitter.com/ANMPozhoS1