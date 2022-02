Rusy poslat domů! Stop plynu z Ruska! To zní z důležitých úst

Jak je známo, v Česku pracuje a studuje celá řada Ukrajinců. Ale také Rusů. Někteří politici a bývalí politici míní, že by se sankce vůči Rusku měli dotknout i jich. „Všechny Rusy poslat domů, zmrazit majetky,“ prohlašuje expremiér Topolánek. Jiří Dienstbier by toto omezil na „věrné Putinovi“. Pedagog z VŠE Martin Dlouhý pak bude Rusy postihovat po svém. „Nepovedu ruským studentům bakalářské/diplomové práce. Nebudu je učit. Nebudu je konzultovat, zkoušet, opravovat testy. Nebudu dělat výzkum s ruskými vědci,“ oznámil. Už ale přišly výzvy, aby si lidé na obyčejných Rusech žáhu nechladili.

Na Ukrajině se stále bojuje, Evropa a USA hlásí, že schválí na Rusko ty nejtvrdší sankce. Na sociálních sítích se ovšem objevil názor, že by sankce měly dopadnout na Rusy v České republice obecně.

Například bývalý premiér Mirek Topolánek říká, že žádné sankce nebudou dostatečné. Radí přerušit diplomatické styky. A také: „Všechny Rusy poslat domů, zmrazit majetky.“

Se svými vlastními sankcemi se přidal vyučující VŠE a pražský zastupitel za TOP 09, Martin Dlouhý. „Nepovedu ruským studentům bakalářské/diplomové práce. Nebudu je učit. Nebudu je konzultovat, zkoušet, opravovat testy. Nebudu dělat výzkum s ruskými vědci,“ oznámil pedagog a vyzývá, aby se připojili i další.

Brutální sankce navrhuje také bývalý senátor ČSSD Dienstbier, který stejně jako ostatní prosazuje ekonomickou i diplomatickou izolaci. A chtěl by také „vypovědět všechny Putinovi věrné Rusy z území demokratických států“ a konfiskovat ruské majetky na náhradu škod.

Po vyhoštění Rusů, případně „Rusáků“ (bez uvedení definice, jaký je mezi těmito skupinami rozdíl) začíná být na sociálních sítích čím dál větší poptávka.

„Zavřít ruskou ambasádu, vyhnat všechny Rusáky a zabavit majetek, dokud si tam neudělaj pořádek,“ požaduje Miroslav Hurtík. Stejné požadavky téměř stejnými slovy vyjádřil Jan Chour. Radka Radulik by vyháněl „všechny Rusáky, kteří nemají české občanství“. „Vyhostěte všechny Rusáky z Česka nebo budou tady dělat maléry!“ požaduje Karel Hrubín.

„Je potřeba vyházet děti ruských oligarchů ze zahraničních univerzit, zabavit Rusům nemovitosti, znemožnit platby a odsunout je zpět do Mordoru. Každý Rus je nyní pro hostitelskou zemi riziko přímého napadení nacistickým Ruskem. Není to o fér, ale Němce jsme též museli odsunout,“ míní „Michal“.

Objevily se ale už i hlasy, které varují právě před tímto chováním. „Prosím všechny, aby neobraceli hněv na občany Ruska žijící v ČR. Ano, to, co udělal Vladimir Putin, je ohavné. Ale nemá smysl si to vybíjet na lidech kvůli jejich národnosti,“ vyzývala bývalá předsedkyně Mladého pirátstva, Georgia Hejduková.

Podobně hovoří také Bělorus Andrej Poleščuk, který vyzývá, aby lidé Rusy, ani Bělorusy neházeli do jednoho pytle. „Bohužel mají to, co mají. Bělorusům se revoluce bohužel nepovedla. Rusové ani tu možnost nemají. Ne všichni souhlasí s tím, co dělají diktátoři,“ nabádá.

Prosím všechny, aby neobraceli hněv na občany Ruska žijící v ČR. Ano, to, co udělal Vladimir Putin, je ohavné. Ale nemá smysl si to vybíjet na lidech kvůli jejich národnosti. Díky ?? — Georgia Hejduková (@GHejdukova) February 24, 2022

Lidi, já vím, že to teď svádí, ale neházejte všechny Rusy do jednoho pytle. Neházejte do jednoho pytle ani Bělorusy.



Bohužel mají to, co mají. Bělorusům se revoluce bohužel nepovedla. Rusové ani tu možnost nemají.



Ne všichni souhlasí s tím, co dělají diktátoři. Díky. — Andrej Poleščuk (@andrewofpolesia) February 24, 2022

