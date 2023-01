Rvačka ve studiu. „Otroci z ANO!“ soptila Černochová. Metnar vrátil ránu. Co si o ní povídali vojáci?

Rozdělená společnost. Andrej Babiš dehonestuje vojáky a otroci z ANO tomu tleskají! Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) se v nedělní Partii na televizi Prima pořádně rozjela. Ale proti ní sedící bývalý ministr obrany za ANO Lubomír Metnar nezůstal političce nic dlužen. „Já musím tady ty výpady paní ministryně o otrocích z ANO odmítnout. To vy tady rozeštváváte společnost. Teď je to ještě umocněno tou předvolební kampaní,“ vmetl Černochové.

V nedělní Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News se střetli ministryně obrany Jana Černochová (ODS) a exministr obrany za ANO Lubomír Metnar. Přeli se o to, zda šéf hnutí ANO Andrej Babiš v rámci prezidentské předvolební kampaně děsí své spoluobčany válkou.

Moderátorka Terezie Tománková položila na stůl průzkum agentury STEM u více než dvou tisíc lidí. Průzkum ukázal, že Pavel by získal téměř 58 procent hlasů a Babiš lehce přes 42 procent. Volby by tedy vyhrál Pavel. Terezie Tománková však upozornila, že před kandidáty jsou ještě televizní debaty a další prvky kampaně, které mohou zamíchat kartami.

„Myslím si, že to, že se ministr obrany zastane vojáků, kteří jsou napadáni, je prostě v pořádku. V minulosti byl Andrej Babiš podporovatelem modernizace armády a dnes mě mrzí, že si Babiš bere vojáky jako rukojmí. A mrzí mě, že se tady pan bývalý ministr vojáků nezastal,“ posteskla si Černochová. To, že obviňuje Petra Pavla z nějakého válečného štvaní. A ještě větší nesmysl je, že obviňuje z válečného štvaní všechny vojáky. To je jako tvrdit, že si onkologové přejí co nejvíce rakoviny.



Jana Černochová. (Screen: CNN Prima News)

„Ale na těch billboardech není jediná zmínka, že by Andrej Babiš dělal z vojáků válečné štváče. Na těch billboardech to není. A mě mrzí, že vy ty vojáky zahrnujete do kampaně,“ vpálil Metnar Černochové.

„Ale to vy tam ty vojáky zavlekáváte do té kampaně, ne my,“ ohradila se Černochová.



Jana Černochová a Lubomír Metnar v Partii. (Screen: CNN Prima News)

„Já jsem vás nechal domluvit, tak mě také nechte domluvit. Pan Babiš říká, že je diplomat, že chce mír, zatímco podle Petra Pavla je mír iluze. Andrej Babiš jako jediné říkal, že nezatáhne Česko do války. My nejsme ve válce. Ani de facto, ani de iure. To, že podporujeme jednu z válčících stran, to je v pořádku,“ pokračoval Metnar.



Lubomír Metnar. (Screen: CNN Prima News)

„Já bych tu debatu vrátila k druhém kolu voleb prezidentské volby, kdy tady bývalý premiér straší válkou za hlasitého potlesku otroků z ANO. A já bych přála panu Metnarovi, aby vyrazil mezi ty vojáky a slyšel od nich, co si o tom myslí,“ rozohnila se ministryně obrany.

„Já musím tady ty výpady paní ministryně o otrocích z ANO odmítnout. To vy tady rozeštváváte společnost. Teď je to ještě umocněno tou předvolební kampaní. Já si pamatuji, co si mysleli vojáci, když v Polsku dopadla ta raketa a vy už jste pomalu chtěli sedlat koně a jet do války a to ještě neskončila ani polská bezpečnostní rada. Takže to vaše chování bylo neodborné,“ uhodil na Černochovou znovu Metnar.

Anketa Přestřelil Babiš billboard „Nezatáhnu Česko do války“? Přestřelil 9% Nepřestřelil 91% hlasovalo: 21056 lidí

Terezie Tománková upozornila, že Andrej Babiš dostal výhrůžky, ale Danuše Nerudová zveřejnila dopis s výhrůžkami, které obdržela ona. Podle Tománkové je skutečností, že kampaň je vyhrocená a Andrej Babiš vyhrotil kampaň svým projevem po vyhlášení výsledků prvního kola prezidentských voleb.

Podle Černochové vyhrotil Babiš kampaň svými billboardy a Metnar se ohradil, že to je jen interpretace paní ministryně. Černochové názor však nezměnil. Vmetla Metnarovi, že v době covidu se vojáci Babišově vládě hodili a teď je v kampani fakticky dehonestuje.

Metnar trval na tom, že ANO chce mír. ANO podle jeho slov nechce válku, nechce se dívat na fotky mrtvých a zraněných. „To vy strašíte občany, že jsme ve válce. To vy tady ty občany strašíte,“ obořil se na Černochovou.

Ta na oplátku připomněla, že se Babiš v Děčíně bavil se skalním komunistou Josefem Skálou. Černochová řekla, že komunistické teze o válce na Ukrajině připomínají rok 1938 a odevzdání Sudet nacistickému Německu, a to je něco, co Češi se svou historickou pamětí musí odmítnout.

Metnar to vysvětloval tak, že se Babiš se nebrání žádným setkáním a je ochoten debatovat s lidmi napříč celou společností.

Poté se hosté přeli o novelu Ústavy ČR, podle novely by mohla vláda v některých případech dočasně vyslat vojáky do akce, případně přijmout vojáky jiných zemí na území České republiky bez souhlasu parlamentu. „To chceme, aby tady přistálo armádní komando jiné země bez souhlasu parlamentu?“ ptal se Metnar.

Černochová se začala smát. Strašit občany tím, že tu může přistát komando z jiné země, označila za nesmysl. Už proto, že toto umožňuje už stávající podoba ústavy.

Zdůraznila, že návrh novely Ústavy ČR hájila s tím, že může nastat případ, kdy bude nutné vyslat vojáky např. na záchranu českých občanů do jiné země a v takovýchto příkladech jde o rychlé rozhodování.

Terezie Tománková upozornila ještě na setkání velvyslance v Izraeli Martina Stropnického s aktivistou Žarko Jovanovičem. „Výmluvy pana Stropnického, že nevěděl, kdo ten člověk je, mi přijdou trochu dětinské,“ upozornila Černochová s tím, že hosté jsou na podobných setkáních známi předem. „A pokud pan ministr zahraničí Lipavský (Piráti) bude navrhovat odvolání velvyslance Stropnického, tak já to budu podporovat,“ oznámila Černochová.

„Trochu jsem z toho rozpačitý a počkám si na ty závěry,“ vedl k tématu Metnar. To, že k setkání došlo, považuje za nešťastné.

Než moderátorka debatu uzavřela, zmínila ještě žádost o vydání německých tanků Leopard na Ukrajinu. „Já jsem postoji Německa trochu překvapená. Ta válka trvá už rok,“ kroutila ministryně hlavou nad tím, proč Němci nechtějí na Ukrajinu Leopardy poslat a proč odmítají i reexport Leopardů z jiných zemí.

Metnar upozornil, že debatu v Německu ovlivňuje i vzpomínka na druhou světovou válku a prozatím není shoda na tom, zda na Ukrajinu posílat nejtěžší techniku.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.