Rytmus u Xavera: Nevlastní otec mi nadával do cikánů. Mé matce do cikánských ku*ev. Z toho prostředí jsem. Takže rasismus...

Hostem Xavera byl slovenský raper s českým původem Rytmus. V diskusi se dotkli jak jeho rodinného původu, tak i problému rasismu či toho, kdy Patrika Vrbovského, jak se raper jmenuje, napadají náměty na texty. „Když vidím, jak někdo někde rasově někoho uráží nebo když je nějaká situace, kdy vidím, že je rasismus a že je mindrák z druhé rasy nebo nějaká xenofobie, tak prostě rád na to poukážu. To je celé, a je to furt,“ reagoval raper. Slovenskou politiku nesleduje, nechce si zhoršit den.

Hostem Xaver Live byl raper Patrik Vrbovský, známý pod přezdívkou Rytmus. Na začátku rozhovoru se oba aktéři domluvili, že si budou během rozhovoru tykat. „Ty jsi raper, což je pro mě hrozně vzdálená věc, takže se budu ptát na všechno naivně. Jako blb,“ oznámil Xaver. „Úplná pohoda,“ zareagoval Rytmus.

„Ale připravil jsem si, abych byl taky raper, dneska kšiltovku,“ řekl Xaver a následně si ji dal na hlavu. To se však Rytmusovi nelíbilo. „To spíš vypadá, že se chceš násilím naladit na moji vlnu,“ reagoval. „Ne, ne, ne. Já se chci naladit na rapera,“ nesouhlasil Xaver a dal si kšiltovku kšiltem dozadu. „Tak to nosí, podle mě, tak 13, 15leté děti,“ zasmál se slavný slovenský raper.

Rytmus a Xaver s kšiltovkou:

Sám Rytmus chce v rapu pokračovat do té doby, dokud ho to bude bavit. „Více neumím ani spekulovat. Snažím se žít tady a teď, nedělat si plány, co budu dělat v roce 2025, protože nikdy nevíme, jaká bude situace,“ dodal.

Xaver se dále zeptal, zda změnilo život Rytmuse to, že se mu narodilo dítě, či zda je to ten samý, stejný Patrik. Odpovědí bylo, že se jeho život nyní točí okolo jeho syna a jeho život se změnil v tom, že se snaží svému potomkovi předat to, co sám neměl.

Dále popsal, z jakého prostředí vlastně pochází. „Nad tím teď přemýšlím, z jakého prostředí ten raper pochází. Tak ty pocházíš z úplně řekněme normálního prostředí, průměrného,“ pronesl Xaver.

S tím Rytmus souhlasil a navázal na to: „Možná i podprůměrného. Nebylo žádné auto, nebyly žádné výlety, nebyly žádné dovolené, nebyly žádné dárky... Narozeniny se u nás neoslavovaly. Nevlastního otce jsem měl, který mi sem tam nadával do cikánů. Mé matce nadával do cikánských kurev. Z tohoto prostředí jsem. Nevím, jestli je to podprůměrné nebo průměrné, prostě je to prostředí, kde nemáš ideální podmínky na to, aby sis splnil sen,“ rozvedl Rytmus.

„Nevím, co na to mám říct. Já jsem to nezažil, to co vyprávíš ani vlastně nijak zprostředkovaně mezi kamarády nebo tak. Ale to musí člověka poznamenat. Z toho musíš být vevnitř smutný, ne?“ reagoval Xaver.

Dnes už prý ne. „Když se mi začalo dařit, tak jsem si řekl, že přišlo na moje slova a nejsem tu na to, abych tu plakal, ale rád to připomenu, samozřejmě. Bylo to takto, dneska je to takto, a na tom jsem postavil vlastně ten celý můj příběh... A vidíš, dnes můžu rapovat o tom, že smysl života vidím v rodině, že chci jít příkladem mému synovi a že chci, aby z něj vyrostl silný kus, silný člověk, který si bude plnit své sny,“ poznamenal Patrik Vrbovský.

Následně se přešlo na téma rasismu. „Hele, myslíš si, že v naší zemi nebo tady ve středu Evropy, že je rasismus, nebo že není?“ zeptal se moderátor. Odpovědí bylo, že tu rasismus je. „Tak většinou je takový anonymní, že je přes komentáře a všelijak takhle,“ načal téma umělec. Xaver však reagoval, že to, co je anonymní, tak jakoby nebylo.

„Oukej, tak na škole jsem ho zažíval, dejme tomu, a když už jsi takhle úspěšnější, tak už ti to nikdo takto nepoví, protože on ví, že si ho nemusíš všímat,“ dodal. „Ty jsi z jedné poloviny Rom, je to tak?“ zeptal se Xaver. Rytmus souhlasil.

„A máš nějaké tendence k tomu všímat si toho, jestli se ta společnost chová k Romům dobře, nebo špatně. nebo jestli je chyba u nich... Jak to vidíš ty? Protože ty jsi ten prototyp sice polovičního, ale úspěšného Roma,“ zeptal se moderátor.

„No jasně. Ale když vidím, jak někdo někde rasově někoho uráží nebo když je nějaká situace, kdy vidím, že je rasismus a že je mindrák z druhé rasy nebo nějaká xenofobie, tak prostě rád na to poukážu. To je celé a je to furt,“ odpověděl raper.

„Například můj malý až půjde do školy. Děti jsou zlé. Určitě mu řeknou, že je cikán. Věřím tomu. Pro tebe je to v pohodě? Myslíš si, že můj malý s tím bude v pohodě, když mi poví, že mu řekli, že je cikán? Jak mu to vysvětlím? Proč ti tak řekli? Protože tvůj otec je cikán? Tam jde jen o toto urážení... anebo si přestav, že jsi Rom…“ chtěl dále říct Rytmus. Na to však reagoval Xaver, že mu nemá dávat otázku, která začíná slovy „představ si“. „Mně odmalička říkají tlusťochu, mně nemusíš říkat ‚představ si‘. Já tomu rozumím. Vím, jaké to je,“ řekl Xaver.

„Ale nechtěj po mně, abych to tady teď řešil, protože hovořím jen z toho pohledu, že jsem polo Rom a střetl jsem se mnohokrát s rasismem. To je celé,“ dodal Rytmus.

Řešili spolu i současné protesty v USA. „Když policista leží na někom, na jeho krku a on mu tam křičí, že nemůže dýchat, a potom zemře, a ještě mu tam sedí další dvě minuty...“ začal Rytmus – a Xaver do toho skočil se slovy, že policista má jít před soud. Raper s tím souhlasil. „Potom jsem viděl obrázek toho policisty, že má kšiltovku White Power, tak to je co, podle tebe?“ zeptal se Xavera Vrbovský.

„To je hrůza, ale pořád to nevidím, že by kvůli tomu mělo být národní povstání. Přece se dějí hrozné věci dnes a denně. Jenom je nevidíme takto v médiích. Já nevím, jestli jsi sledoval ten případ, teď nedávno zemřel ve vězení... kterej umlátil děcko malý. Taky hrůza,“ reagoval Xaver.

Rytmus odpověděl, že to bere tak, že to bylo medializované a možná že černoši toho mají prý dost a chtějí ukázat, že na černých životech záleží. „Já s nimi soucítím. To video pro mě bylo šokující,“ dodal.

Dále se přešlo z Ameriky na Slovensko. Xaver se zeptal, zda je šťastný za prezidentku Čaputovou. „Nesleduji to,“ shrnul Rytmus s tím, že ho tamní politika vůbec nezajímá. „Mně to vůbec nezajímá, protože, kdybych se o to začal zajímat, tak bych si možná zhoršil den a to nechci, abych prožil svůj život s tím, že budu číst média o tom, kdo na koho co vytáhnul a kdo něco ukradnul a všechny tyto věci,“ vysvětlil.

„Zařídil jsem si život tak, aby se mě nedotýkala politika. Je mi dobře a jsem šťastný,“ dodal. „Pokud by náhodou přišla politika, že nemůžu rapovat a sebrali by mi 80 % z toho, co bych vydělal, tak bych asi šel pryč, ale i tak bych to nesledoval,“ dodal. Přiznal, že ho již několikrát oslovili politici, ale nikdy jim promoci nedělal.

Jak rozhovor pokračoval, Rytmus prozradil, že to, co potřebuje k tomu, aby začal psát text, je dobrá hudba... a auto. U toho se Xaver zarazil. Raper mu však vysvětlil, že tím myslel, že když jezdí městem či když zaparkuje na pěkném výhledu, tak tam píše. „Poslední roky, od té doby, co jsou mobily... Kdysi jsem to psal do sešitu, ale co jsou iPhony, že můžeš psát do nich, tak píšu všechny texty do telefonu,“ vysvětlil.

Došlo i na dotazy diváků, které vrátily debatu zpět na rasismus. Dotaz zněl, jak by Rytmus poradil člověku, kterému se smějí kvůli barvě kůže. „Tak nemůže nic dělat. Co může udělat... jedním uchem dovnitř, druhým ven. Bít se nemůže, ani na to poukázat nemůže, protože když jsi v nějaké společnosti, která je naladěná dejme tomu rasisticky, tak ještě budeš za debila, co se ozýváš,“ pověděl Rytmus.

Ani vysvětlovat to prý nejde. „Člověku, který tě rasově uráží, myslím, že ani nejde o vysvětlení, ale spíš tě chce nějak ponížit. Určitě to pochází z toho, co vidí doma. Já když budu vést svého syna k tomu, aby nesnášel jiné barvy, tak si to přebere. Když ho budu učit k tomu, že všichni jsme si rovni, je jedno, kdo má jakou barvu, zda je chudý či jakýkoliv, tak to bude brát. Když mě někdo urazil, tak jsem mu to chtěl nějak vrátit nebo potrestat... a potom asi nejlepší je, když si toho nevšímáš,“ poradil slovenský raper.

Na závěr se řešil koronavirus.

„Ještě mi řekni, Patriku, co si myslíš o tom, jak teď bylo několik týdnů, měsíců, ta covidová krize. Patříš mezi tu skupinu lidí, kteří říkají, nic se neděje, bylo to příliš povyku pro nic…“ Načež Rytmus odpověděl, že ano, že kolem toho byl velký marketing. „Dneska, když onemocníš, tak s tím novináři lidi neotravují. Předtím z toho dělali... tak bylo to poprvé, takto, šokovali lidi a snažili se určitě nalákat na články, až se jim to, podle mě, vymklo z rukou,“ myslí si.

„Fakt si myslíš, že to byla věc marketingu?“ zeptal se Xaver.

„No tak, na Slovensku mě to otravovalo, když jsem viděl: ‚Dneska přibyl jeden nakažený,‘ no a druhý den: ‚Dneska přibyli dva nemocní,‘ víš... Tak prostě jsem si říkal, jděte už do prdele. Snažil jsem se to nesledovat, protože to na mě odevšad vylézalo. Zapnul jsem rádio, tam někdo o tom mluvil, pustil jsem televizi, tak tam o tom hovořili a jen ukazování mrtvých... Takže jsem se snažil tomu vyhýbat a byl jsem zavřený s rodinou, chodili jsme na výlety a potkával jsem se s kámoši,“ vyprávěl Rytmus.

