S Martinem Konvičkou o tom, kdo je Janem Husem dneška. A o tom nejstrašnějším šílenci, jakého Brusel vyprodukoval

ROZHOVOR Rebelem dneška je bílý gay Milo, co si vzal černocha. Je demokracie rájem pro buřiče? „Někdo, kdo přivedl ke kolapsu německé obranné síly, bude předsedat Evropské komisi? To je důvod otevřít si vínko,“ reaguje na výměnu eurounijních špiček Martin Konvička a ukazuje na šílence, který ztělesňuje vše špatné na této instituci. V Den upálení mistra Jana Husa také radí, co by si měli brát dnešní intelektuálové k srdci od šest set let mrtvého reformátora.

Připomínáme si Den upálení mistra Jana Husa. Jaká je vaše první asociace – Jan Hus v roce 2019?

Člověk, který zemřel na pravdu. Přestože to byla pravda z dnešního hlediska trochu nepochopitelná, tak to byl člověk, který se nebál za své názory položit život.

Protože si tento den neustále připomínáme jako státní svátek, asi bychom měli umět i v současnosti najít paralelu, proč si ho připomínat a co si u toho v tento den uvědomit?

Paralelu, to je možná přitažené za vlasy, ale ano: Aby intelektuálové brali svá slova smrtelně vážně. Protože on byl intelektuál se vším všudy, že ano.

Začlenil byste ho do tradice českého rebelování a rebelantství?

Určitě, i když on vlastně rebelem být nechtěl. Tak nějak se jím stal až po své smrti. On se vlastně snažil s tehdejším establishmentem domluvit, přesvědčit ho, získat na svou stranu.

Občas slýcháme, ať si uvědomíme, že demokracie nám umožňuje tak velkou svobodu slova, za kterou nám nehrozí likvidace fyzická, jako třeba upalování. Je demokracie dobrý režim pro rebelování?

Demokracie moderního typu (odlišoval bych to od té antické, v tehdejší Galii to bylo trochu jinak) vlastně byla pro to, aby se mohlo rebelovat, vytvořena. Aby rebelové měli nějaký ventil, a to proto, že si evropské raně novověké společnosti uvědomily, že Galové mohou mít často pravdu, ale když je hned ze začátku zlikvidujeme, tak se ta společnost v podstatě o něco připravuje.

Takže demokracie, jak ji známe dnes, se svobodou slova téměř bezbřehou (nebo jak bychom ji chtěli mít dnes), tak to bylo vlastně vymyšleno proto, abychom ty rebelské či disidentské hlasy neztratili. Co kdyby zrovna oni pravdu měli.

Napadne vás nyní, či máte v mysli nějakého svého oblíbeného rebela? Klidně ze současnosti, koho nyní považujete za podnětného rebelanta?

Tak to zabrousím do zahraničí, protože nechci nikoho z Česka ani přechválit, ani urazit, nebo opomenout. V zahraničí je to pro mne jednoznačně Milo Yiannopoulos, americký homosexuál, sezdaný s černochem, člověk, který je považován za jednoho z architektů vítězství Donalda Trumpa.

On je typický levičák svým naturelem, vzděláním, sociální vrstvou a podobně, a říkal, že politika, kterou dělá Donald Trump, je politika pro rebely. Kdežto politika Demokratické strany v podstatě to rebelství dusí.

(Milo Yiannopoulos, kontroverzní novinář, bloger, veřejný spíkr, narozen jako Milo Hanrahan v roce 1984, jeho oficiální stránka je www.dangerous.com. Pozn. red.)

Dovolím si od rebelů a Husa udělat oslí můstek k dalšímu tématu. Jan Hus kritizoval nemravné pojetí katolické církve a domáhal se praktikování „čisté“ křesťanské víry. Dnes se křesťanských hodnot často dovoláváme, když chceme definovat ty naše, evropské hodnoty, jako protipól něčeho…

Právě proto jsem zmínil na samém začátku, že mnohého z toho, co Hus požadoval či chtěl, bychom se dnes skoro báli, nepřipadalo by nám to vhodné pro naši dobu. Ale on to tak viděl a každý rebel, každý intelektuál, je svým způsobem dítětem nebo obrazem své doby.

Bezesporu byl reformátorem. A institucí, která si podle některých v dnešní době reformu zaslouží, je Evropská unie – která by Evropanům měla tedy zrcadlit ony „křesťanské hodnoty“. Udržuje je, má to smysl?

To je velice jednoduché. Evropská unie si nezaslouží reformu, Evropská unie si zaslouží zničit. Rozbít, rozsypat, rozpustit nebo jakkoli tomu budeme říkat.

V podstatě jste mi napověděla, proč: Evropská unie se zpronevěřila úplně všem svým zásadám. Od těch, kterými začínala – jako byl volný obchod, svobodné podnikání –, stejně jako těm vznešenějším zásadám jako byla rovnocennost pohlaví, rovnoprávnost národů, jako měla být jakási ekologická politika.

Úplně všemu se Evropská unie zpronevěřila – a stala se jakousi podivnou převodní pákou pro nejsilnější oligarchy a nejvlivnější firmy, která likviduje jak tradiční evropské hodnoty, tak svébytnost evropských národů, tak evropskou přírodu, evropskou ekonomiku... Takže EU si zaslouží zničit.

Jistě záleží hodně na tom, kdo se dostane do čela Evropské unie jako instituce… Europarlament zvolil nového předsedu, italského socialistu Davida-Mariu Sassoliho, náš Jan Zahradil skončil druhý. První místopředsedkyní se stala Češka Dita Charanzová. Co vy na to?

Nic. Dalo se čekat, že předsedou se stane někdo z těch silných frakcí, což jsou v tomto případě socialisté. Je celkem zjevné, že Evropská unie bude tak dlouho pokračovat ve své podivné socialisticko-oligarchické politice, až zcela skončí. Až prostě ztratí jakoukoli legitimitu. Nic lepšího se čekat nedalo, mohlo to být horší.

Podle Sassoliho aktuálních postojů musíme brát ohled na rozdílnost svých regionů. „Nejsme lepší, či horší, jsme jen jiní a měli bychom být na svou rozdílnost hrdí,“ řekl mimo jiné s tím, že chce přispět k jednotě všech členských států, které jsou v přístupu k řadě témat – jako klimatické změny a migrace – rozděleny. Co podle těchto slov tedy od něj můžeme čekat?

Tady vlastně vidíme to pokrytectví či falešnost těch vysokých evropských činovníků, protože on na jedné straně hovoří o jakémsi respektu k rozdílům, protože se to nosí a protože už je zjevné, že to glajchšaltování celé Evropy, po vzoru řekněme Belgie, úplně nefunguje. Ale na druhé straně hned přechází k tomu, že si přeje jakousi jednotu – ale ona zkrátka není možná nějaká společná střední cesta mezi třeba totálně promigrační politikou Švédska a realistickou politikou Maďarska.

Mezi tím není kompromis, tam nejde najít jednotu, tam jde najít jen rozpory fundamentální, jde tam najít jen spor.

A co německá ministryně obrany Ursula von der Leyen jako předsedkyně Evropské komise?

To je dobrá zpráva samozřejmě, tedy pro nás – nepřátele Evropské unie, protože všichni víme, v jakém stavu byly v posledních letech německé obranné složky, tedy bundeswehr... v naprosto zoufalém, vždyť to proniklo i do mezinárodního tisku. Žádné náhradní díly, místo bojového výcviku se tam řeší trénink k diverzitě a podobně. Prostě naprosté šílenství a rozklad. Někdo, kdo přivedl ke kolapsu německé obranné síly, bude předsedat Evropské komisi? To je důvod otevřít si vínko.

To vínko byste si asi neotevřel, kdyby to bylo další jméno ve hře, Frans Timmermans, Nizozemec, obhájce migračních kvót, který nemá moc v lásce Visegrádskou čtyřku... což by pro nás moc dobré nebylo, že?

Frans Timmermans je pravděpodobně to nejstrašnější, co evropský unijní socialismus vyprodukoval. Řekl bych, že vše špatné, co se na Evropské unii dá najít, on ztělesňuje. Je to šílenec, který hovořil zcela otevřeně o tom, že by Evropa měla přijmout stovky milionů Afričanů. Nic proti Afričanům, proboha! Ale takový plán by znamenal, že Evropa by přestala být Evropou, a mimochodem i Afrika Afrikou, protože by ti lidé tam nějakým způsobem chyběli.

Na Timmermansovi je ještě zajímavé, že na podzim loňského roku se opakované nechával slyšet o tom, že je třeba vybičovat vášně ohledně globálního oteplování, a tím odvrátit lidi od nacionalismu. Opravdu několikrát o tom mluvil na podzim, a v zimě jsme tu měli Grétu... Ten člověk je opravdu nebezpečný šílenec a je dobře, že předsedou nebude.

autor: Lucie Bartoš