S*ačka, žumpa, to jsem nezažil! Matěje Stropnického poblili. A on vše zveřejnil

Matěj Stropnický, bývalý předseda Zelených a dnes kandidát ČSSD pro podzimní sněmovní volby, se pořádně naštval. Takřka doběla ho rozpálily dvě otázky novináře Jiřího X. Doležala, které se týkaly barokního zámku, který Stropnický spravuje na venkově v Osečanech se svým partnerem Danielem Krejčíkem.

„Jako WTF!!!! Ráno mi přistály do mailu dvě otázky zhulence Jiřího X. Doležala z té pravičácké žumpy Fórum 24. Odpověděl jsem a rovnou sem zveřejňuji otázky i odpovědi, protože s takovou sr*čkou (ano, tohle nebudu tečkovat ani jinak lakovat na přijatelno) jsem se ještě nesetkal,“ vypěnil.

Na co se Doležal ptal?

„Přijde Vám prosím adekvátní, přijatelné a slušné vybírat na opravu Vaší nemovitosti na serveru, kde shánějí peníze na léčbu těžce nemocné děti?“

Sbírka běží na serveru Donio.cz a Matěj Stropnický konstatoval, že to, co mu Doležal podsouvá, je mimořádně nízké.

„Všechny akce, které na zámku pořádáme, jsou benefiční - tj. výtěžek z nich putuje na záchranu zchátralého zámku, který se snažíme opravit. To platí jak o kulturních akcích typu divadelních představení, tak o soukromých akcích typu svatby, tak i o pronájmu pokojů na ubytování. Musím říct, že to, co mi podsouváte, je mimořádně nízké. Donio, stejně jako Hit Hit například, jsou zprostředkovatelské, crowd-foundingové agentury, kde lze pořádat v souladu se zákony sbírky na JAKOUKOLI aktivitu. Donio nás ostatně oslovilo samo. Dárce si vybere, na co chce přispět. Jestli jste někdy zkoušel opravit kulturní památku, kde se ceny veškerých prací pohybují v řádech milionů, což jste samozřejmě nezkoušel a nikdy byste na to neměl koule, věděl byste, že se to z běžného, ba ani z mimořádného platu nedá za život dokázat. To mohou dělat jedině milionáři, kteří to však z dobrých důvodů samozřejmě obvykle nedělají: zámek totiž není žádná investice, ale černá díra na peníze. Milionáři si raději kupují ostrovy, vrtulníky a jezdí na dovči na Aljašku,“ rozzuřil se.

Podobně razantně se postavil i k druhé otázce.

„V čem prosím v tomto Vašem konání spatřujete sociální aspekt, který jistě jako kandidát za ČSSD ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR v říjnu 2021 ctíte?“ ptal se publicista.

A Stropnický se znovu rozpálil.

„Oprava zámku a jeho souběžné zpřístupnění veřejnosti je činnost ve veřejném zájmu. Byla by jí dokonce i kdybychom zámek nezpřístupnili, protože jde o záchranu nemovitého kulturního dědictví. Stát prohlásil objekt kulturní památkou, tedy řekl: jeho záchrana je veřejný zájem - ale nechává na vlastnících, aby tento veřejný zájem naplnili. Vám je jakýkoli sociální aspekt čehokoli samozřejmě ukradený, ale odpovím i tak: ještě před třemi lety stál u nás na vsi zámek zavřený, pozvolna chátrající, se zarostlým parkem. Od našeho příchodu se otevřel veřejnosti v pravidelných návštěvních hodinách jako kulturní místo, kam mohou jet lidé na výlet, přičemž je provázíme my sami jako vlastníci, kde jim, ač na malé vesnici o 250 obyvatelích, nabízíme kulturní aktivity na určité úrovni (letos třeba 15 divadelních představení a jeden koncert), přičemž my sami připravujeme každý rok jednu inscenaci přímo pro zámecké nádvoří, je to prostě místo, kde se odehrává část kulturního života našeho kraje. Ne, není to domov důchodců, no a co?“ vypálil otázku.

A to ještě nebyl konec.

„Tak, doufám, že jsem Vám poskytnul dost šťavnatých výroků pro Váš dehonestující článek a pevně věřím, že je zveřejníte všechny. Já to udělám rozhodně. S pozdravem, Matěj Stropnický,“ napsal s tím, že kdyby Doležal chtěl, může Stropnickému na zámek přispět.

