S časopisem Respekt mám vlastní zkušenost... Poslanec ANO čelil na Primě Lipavskému

reklama

Lipavský hned na úvod promluvil o českém dobrovolníkovi, který zemřel na Donbase při obraně Ukrajiny.

„Jsme v kontaktu s rodinou a jinak platí ty informace, které jsme sdělili včera, to znamená, že se to stalo v pátek, stalo se to v Doněcké oblasti a teď už zařizujeme i konzulární záležitosti, což zahrnuje i převoz těla do vlasti. Další informace ale nemohu sdělovat.“

Poté obhajoval české dodávky zbraní na Ukrajinu.

„Putin vede mezinárodní válku, vede mezinárodní válku proti Ukrajině, ale ohrožuje i nás. Už jednou předchůdce Ruské federace, Sovětský svaz, okupoval Československo, a kdyby k tomu Rusko dostalo prostor, tak by se to mohlo opakovat. Ministr zahraničí Ukrajiny Kuleba mě informoval, že ta dělostřelecká převaha Rusů je velká. Na jedno ukrajinské dělo připadá 10 až 15 ruských děl. Proto ta naše pomoc, Ukrajině musíme pomáhat,“ zdůraznil Lipavský.

Česko poslalo Ukrajině zbraně minimálně za 3,5 miliardy korun. A když se dostal ke slovu Bžoch, nabádal k opatrnosti. „Kdyby to ohrožovalo naší obranyschopnost, tak bych to samozřejmě taky zvažoval,“ pravil poslanec ANO.

Jal se vysvětlovat slova Andreje Babiše, který podle týdeníku Respekt před lidmi prohlásil, že Česko už by nemělo posílat zbraně na Ukrajinu, protože Putin už je zastaven. Bžoch konstatoval, že tento výrok mohl být vytržen z kontextu. „Mám s tím vlastní zkušenosti. Neříkám, že to někdo dělá úmyslně, ale mohlo dojít k manipulaci s výrokem,“ upozornil opoziční poslanec.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Mgr. Jaroslav Bžoch ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Lipavský nabídl zcela jiný pohled.

„Dodávky zbraní naopak posilují naši bezpečnost. Tím lépe se bude Ukrajina bránit, tím méně uprchlíků bude přicházet k nám. My potřebujeme Ukrajinu podpořit, aby se mohla ubránit. My můžeme mít zbraně ve skladech, nebo mohou být někde jinde prospěšné,“ upozornil Lipavský s tím, že Ukrajina si bude pamatovat, které země jí pomohly uhájit její svobodu proti ruské agresi.

Jan Lipavský Piráti



ministr zahraničí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Poté vyčinil francouzskému prezidentovi Emmanuelu Macronovi za jeho slova, že „bychom neměli ponižovat Rusko“.

„Já jsem s tím výrokem nesouhlasil, ale prezidenta Macrona jsem nekritizoval. Putin je agresor. To, co zaznělo, ukazuje, že Macron Putinovi asi moc nerozumí, protože Putinovi je úplně jedno, co říkají na Západě, tam jede ta propaganda, jednou je nepřítelem Ukrajina, podruhé někdo jiný, potřetí tam denacifikují,“ vyjádřil svůj názor Lipavský.

Důrazně varoval před tím, že by se Západ snažil dojednat mírovou dohodu bez Ukrajiny. „Mně to včera popisoval turecký ministr, že se s nimi Rusko spojilo a nabízí určitá jednání výměnou za dodávky obilí z Ruska do Turecka. Ale my toto nesmíme dopustit a musíme udržet Ukrajinu ve hře,“ zdůraznil český ministr zahraničí.

Bžoch pokusy Emmanuela Macrona o vyjednávání s ruským prezidentem Putinem ocenil.

„Všichni asi doufáme, že ten režim by se jednoho krásného dne mohl změnit, byť je to hudba budoucnosti. To, co uděláme dnes, možná bude základ pro to, jak v budoucnu dát ty vztahy do nějaké roviny,“ upozornil Bžoch.

Moderátorka Terezie Tománková poté přehodila diskusní výhybku k nákupu energetických surovin z Ruska.

Lipavský ujistil diváky, že v zimě bude dost plynu pro české domácnosti, aby mohly topit. Jedná se také o dodávkách ropy.

NA CELOU DEBATU SE MŮŽETE PODÍVAT ZDE

Bžoch byl tady velmi kritický.

„Já si tady dovolím být velmi kritický. Tady je prostě chyba to, jak jedná Evropská unie jako celek,“ zlobil se Bžoch s tím, že EU jako celek měla dopředu debatovat o tom, jak řešit situaci, kdy do EU přestane téct ruský plyn. „My pořád mluvíme o solidaritě s Ukrajinou, ale zapomínáme, že ten svět kolem nás běží dál. Mně chybí to, že vyřešíme společné nákupy. My jsme vnitrozemský stát, nemáme přístup k moři a k dodávkám LNG po moři. Doufám, že bude fungovat ta evropská solidarita. Proto jsme tuto debatu měli iniciovat my,“ nabádá poslanec ANO.

Lipavský zdůraznil, že v EU jednání probíhají. „Ale nám jde především o české občany, o které se chceme postarat,“ pravil Lipavský s tím, že vláda navyšuje důchody, rozšířila příspěvek na bydlení a tak podobně, vysvětloval ministr.

Bžoch byl tak k vládě opravdu velmi kritický a prohlásil, že energetickou krizi sice ještě válka na Ukrajině zesílila, ale ona krize tu byla ještě před válkou. „A tato vláda nedělá nic,“ prohlásil Bžoch. „Na nás se obracejí lidé jako na politiky, jsou zoufalí, a volají i na krizové linky, protože cítí, že se blíží velké problémy. Inflace už teď je 16 %,“ kroutil hlavou Bžoch. „To je to, za co teď kritizujeme vládu. Vláda doteď nic neudělala. A když dáváme naše návrhy, jako třeba odpuštění DPH, tak koalice naše návrhy nepouští dál,“ rozčílil se poslanec ANO.

„No tak odpuštění DPH by pomohlo především velkým firmám. Je to cesta populismu, kterou my rozhodně nepůjdeme,“ zdůraznil Lipavský. Jedním dechem dodal, že vláda ještě zrušila silniční daň a snížila spotřební daň na benzín a chystá i další kroky.

Moderátorka poté nastolila ještě jedno téma. Konec výroby aut se spalovacími motory v EU po roce 2035.

Celý pořad naleznete zde

„Je potřeba jít s dobou a uvědomit si, že technologie se vyvíjejí. A i Evropa na to musí reagovat. Já uvedu konkrétní příklad. Dneska je každé třetí auto v Číně elektromobil,“ prohlásil Lipavský.

Tvrdil, že auto se nestane luxusem pro nejbohatší. Prohlásil, že stejně tak, jako lidé jednou vyměnili černobílé televizory za barevné, nebo tlačítkové mobilní telefony za chytřejší, tak jednoho dne lidé přejdou i k elektromobilům.

Bžoch tady oponoval, že vyměnit normální auto a přejít na elektromobil bude složitější. Už proto, že nevíme, zda bude ve městech dost nabíječek a tak podobně. To jsou věci, které podle Bžocha měla EU řešit dřív, než přišla s uvedeným zákazem spalovacích motorů.

Psali jsme: „To bude darda.“ Střední třída v paneláku s rodiči a děckem. Jiří Paroubek tuší další problém Pobaltí se kysele tvářilo na Scholze. Šlo o Ukrajinu Tady se rozhodne o Donbasu, ukázal Zelenskyj. Prý je to těžké Fiala v Berlíně: Vztahy s Ruskem jsou na mnoho let zničeny. Takže...

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama