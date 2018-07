S ministryní Malou je to hodně špatné. Už se do ní pustili i v Lidových novinách

07.07.2018 7:55

Ministryně spravedlnosti Taťána Malá (ANO) by měla být odvolána. Alespoň to si myslí její kritici. Jde nejen o vysokoškolské experty, informují dnešní Lidové noviny. Vzhledem k tomu, že ty patří do svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše (ANO), je patrné, že pozice Malé příliš silná není.