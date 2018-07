S tím můžeš jít leda do pr... Při projevu Zemana a po prohlášení Chovance začaly některým téct nervy

Miroslav Kalousek radši u projevu vůbec nebyl. „Při projevu prezidenta ve Sněmovně jsou křesla poslanců TOP 09 prázdná. Nechceme poslouchat Miloše Zemana, jak podporuje komunistickou vládu, za kterou je spoluodpovědný,“ napsal na Twitter.

Projev Zemana ZDE

Při projevu prezidenta ve sněmovně jsou křesla poslanců TOP 09 prázdná. Nechceme poslouchat Miloše Zemana, jak podporuje komunistickou vládu, za kterou je spoluodpovědný. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) July 11, 2018

Že mluvil pravdu, potvrzuje i poslanec Dominik Feri. „Šli jsme s Karlem místo projevu pana prezidenta radši na kefír,“ postuje a přidává fotku Karla Schwarzenberga.

Petr Fiala na projevu byl, ale pochybuje o jeho smyslu. „Prezident Zeman přišel podpořit polokomunistickou vládu, které je spoluautorem, ale jinak jsem smyslu jeho vystoupení bohužel neporozuměl,“ píše na Twitteru.

Prezident Zeman přišel podpořit polokomunistickou vládu, které je spoluautorem, ale jinak jsem smyslu jeho vystoupení bohužel neporozuměl. — Petr Fiala (@P_Fiala) July 11, 2018

Mimo Sněmovnu projev také zanechal dojmy. Petr Štěpánek, publicista a hudebník se s tím nepáře. „Miloši, s Babišovou estébáckou vládou na čele se slovenským gaunerem můžeš jít leda tak do prdele a ne nám tvrdit, že to je vláda nás všech. Howgh!“ napsal na svém profilu.

Michaela Skřivana, marketingového experta, projev nezaujal. Napsal: „Přišel Zeman podpořit vládu, nebo si tam vyříkat nějaký křivdy? Ten projev je teda mega slaboučkej.“ S tím souhlasí i článek na Forum24, který projev rovnou označil za zbytečný.

Jaroslav Plesl se pro změnu zaměřuje na Milana Chovance. „Je tam Chovanec, nebo se zdekoval, jak velí příslušnost ke skupině Martina Romana?“ ptá se na Facebooku. A to byl jenom začátek. „Chovanec je asi nejlepší produkt Bison&Rose. Vyfouknutý, nafouknutý a splasklý,“ dodal a s úsměvem pochybuje: „Nevím, jestli to Nejedlý s Mynářem dělali s tím Chovancem dobře...“

A Michal Hašek Chovance rovnou řadí k přeběhlíkům, jako byli Melčák s Pohankou. Nezapomíná ani pochválit sebe a své kolegy. „Melčák, Pohanka, Chovanec... Ještě někdo chce být v tomhle „nóbl“ seznamu ? Hašek, Tejc, Zimola a další hlasovali v lednu 2014 pro koaliční vládu Bohuslava Sobotky a ani jsme necekli z loajality k socdem. Tak kdo má chuť nadřadit vlastní ego výsledku demokratického referenda členské základny ČSSD, popřít vlastní podpis pod koaliční smlouvou a být dnes hrobařem ČSSD?“ hřímá Hašek.

Aktualizace:

Ani Jakub Janda, výkonný ředitel think-tanku Evropské hodnoty a politický komentátor si neodpustil reakci na Zemanův projev. Na svém Facebooku varuje před slovy Miloše Zemana: „Zjednodušeně přeložím jeho projev: Miloš nás chce zavázat Rusku. Chce to udělat tak, že se ČR zaváže k mezivládní dohodě na jádru s Ruskem, přičemž by se ruská mafie podílela na "financování", přes které se dá vydírat a uplácet. Tak to dnes funguje v Maďarsku. Tedy pardon, chce to FSB, tedy Martin Nejedlý, tedy Miloš Zeman. O to celé jde, jestli se to ruské klice podaří.“

Co naopak Janda jednoznačně chválí, je NATO. V dlouhém příspěvku o summitu této organizace píše: „Dnes začíná summit NATO. Nejmocnější vojenské aliance světa, které jsme součástí. Díky všem, kteří nás do ní dovedli. I po skoro dvaceti letech členství tu máme obrovský paradox. Obrovský nepoměr mezi výkonem našich politiků a výkonem bezpečnostních profíků - vojáků, zpravodajců, diplomatů. Čeští politici dlouhodobě selhávají v zajištění minimálních výdajů na obranu, ke kterým jsme se zavázali. Politici jsou zodpovědní na civilní řízení obrany, což je správně. Toto alianční minimum si plníme jen z poloviny. Za rok 2017 to bylo jen 1,05 % HDP. I přes všechny politické sliby. Úctyhodné je, co všechno naši bezpečnostní profíci dokáží s tak minimalistickými zdroji udělat. Zachraňují tak české jméno mezi spojenci. Kromě statečnosti našich vojáků a vojákyň v misích si dovolím přidat namátkový (a samozřejmě neúplný) přehled od našeho velvyslance při NATO Jiřího Šedivého:

- paralelní zapojení do předsunuté posílené přítomnosti v Litvě a Lotyšsku -- unikátní v NATO vzhledem k naší velikosti

- air policing v Pobaltí a nad Islandem, opakovaně od 2009;

- sedmý největší vojenský příspěvek v AFG - po navýšení bude šestý;

- Centrum excelence ve Vyškově, jež jako první CoE poskytuje přímou a 24/7 podporu velitelství NATO v oblasti ochrany proti zbraním hromadného ničení

- vrtulníkový výcvik v AFG -- 12 let;

- Multinational Logistics Co-ordination Centre, jenž sídlí v Praze a je de facto další NATO Centre of Excellence, bude přímo podporovat nové velitelství podpory v Ulmu

- v Iráku cvičíme a mentorujeme schopnost taktického letectva na L-159, již několik set bojových misí proti Daesh

- vedeme svěřenecké fondy (a platíme do nich) např. v Jordánsku, Gruzii a Ukrajině

- máme dlouhodobě vysoký příspěvek do pohotovostních sil, včetně VJTF

- do testování adaptované velitelské struktury zapojujeme mimořádně úspěšně naše schopnosti pasivního sledování a elektronické války

- vytváříme unikátní schopnost analýzy satelitních obrázků (IMINT)

Važme si těch, kteří za nás slouží. Díky nim nás spojenci berou vážně.

