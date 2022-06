S vládou nepočítali. A je to vidět. Švihlíková odhalila na pětikoalici cosi nepěkného

reklama

Švihlíková v rozhovoru pro server Rádio universum uvedla, že v Evropě hrozí sociální nepokoje kvůli rostoucím cenám potravin a energií, což má souvislost také s válkou na Ukrajině a zejména se závislostí Evropy na ruském plynu.

„Druhá věc je, že běžný Evropan je sociálně citlivý, i když se to mezi zeměmi liší. Vidíme třeba velmi silnou odhodlanost Francouzů vyjít do ulic a razantně říct své slovo, a vidíme to i v Itálii. V některých zemích to třeba bude trošku slabší, ale prostě vidíme, že míra sociální koheze je většinou pro Evropany dost důležitá a že to je téma, které je trápí, a reagují na to politicky,“ vysvětluje ekonomka.

Proto podle ní ve většině zemí panuje obava o sociální smír ve společnosti a tamní politici proto situaci rychle řeší pomocí regulace cen, dávkového systému a dalších možností. „Vytiskla jsem si Itálii, mou oblíbenou zemi, a soupis těchto opatření mi vyšel asi na osm stránek, jenom soupis, ne rozbor detailů jednotlivých opatření. A když to porovnáte s tím, jak jedná česká vláda, tak tam je v míře reakce poměrně velká propast,“ kritizuje českou vládu s tím, že jen těžko najdeme zemi, kde vláda reaguje tak slabě na zhoršení sociální a ekonomické situace, jako česká vláda.

„Výroky, jako že tady vláda není od toho, aby občanům pomáhala, nebo aby je vodila za ručičku, nebo co to bylo za šílený výrok, tak to je projev vlády, která si není vědomá své vlastní odpovědnosti, nebo odpovědnost vůbec nechce nést. A takovou vládu nepotřebuji,“ říká jasně Švihlíková.

Vládnoucí pětikoalice podle ní ve skutečnosti vůbec nebyla připravena na možnost, že volby vyhraje a vládu složí. „Nepočítali s tím, a je to strašně vidět. Je to vidět už na programovém prohlášení, na které, když se podíváte, tak je to prohlášení bez prostoru a času, které byste mohla vydat klidně v roce 1996, a nikdo by si nevšiml, že to je vydáno v nějaké covidové situaci, a podobně. Je to hodně ztížené neoliberální ideologií, a vůbec to nereflektuje současnost. A to je z jejich politiky hrozně vidět,“ je přesvědčená ekonomka.

Válka na Ukrajině podle Švihlíkové přinese revizi zelené politiky Evropské unie a Green Dealu, i když si Evropa bude dál klást nesmyslné cíle. „Evropská unie si ráda klade velké ambiciózní cíle, a platí, že když minulý cíl selže, tak o to s větší urputností si stanoví další, který je ještě méně realistický, a bohužel toto pozoruji posledních dvacet let. Zmiňovala jsem lisabonskou strategii, ale máme tam příklady typu fiskální konsolidace, což dopadlo naprosto katastrofálně. Řecko má 193 procent dluhu k HDP, tak jestli toto má být výsledek úspěšné fiskální konsolidace, tak nevím, co by byl neúspěšný výsledek,“ uvádí Švihlíková.

Podle ní se teď v EU střetnou zastánci Green Dealu s lidmi, kteří budou prosazovat velké zbrojení, zesílení vazby na Spojené státy a zajištění energetiky ve smyslu odpojení od Ruska a připoutání se k jiným zdrojům. „Můj odhad je, že zvítězí vojenské křídlo, a to vzhledem k současnému vývoji. To znamená, že Green Deal, nevím, jestli bude zapomenut, to bych úplně neřekla, ale že bude minimálně modifikován v kontextu tohoto vývoje, to znamená v kontextu toho, že se budou zvyšovat výdaje na zbrojení,“ predikuje Švihlíková.

Nejprve covidová krize a nyní válka na Ukrajině je podle ekonomky pro evropské státy užitečnou lekcí, která nám dává přehled o tom, jak jsou jednotlivé státy schopny reagovat v krizi a jak jsou občané schopni snášet případná omezení. „To znamená, že tato lekce je nesmírně důležitá pro jakoukoliv další budoucí krizi, i když by neměla charakter pandemie. To myslím, že úplně předvídat nešlo, ale byl to test, zátěžový test právě toho, jak funguje globalizace, respektive jaká rizika a nevýhody s sebou přináší,“ uvádí Švihlíková.

„A co se týče tohoto konfliktu? Teď se pohybuji na nebezpečné půdě, ale troufnu si říct, že tento konflikt nebyl nic, čemu by se nedalo zabránit. Zabránit se tomu dalo. A to se znovu vrátím k tomu, že bohužel v evropské politice je spousta lidí, kteří mají pocit, že válka je optimální řešení, a příliš málo dělali a dělají pro to, aby hlavní variantou byl mír,“ dodává ekonomka.

