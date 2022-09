SPD navrhuje na prezidenta Jaroslava Baštu. „Nikdy nikomu nesloužil,“ vzkázal Okamura

reklama

„Důvod, proč nekandiduji sám, je jednoduchý. Chci sloužit našim voličům, abychom mohli realizovat náš program. Chci se soustředit na další volby,“ zmínil Okamura.

„Česká republika musí chránit práva a zájmy svých občanů,“ představil se prezidentský kandidát Bašta. Hovořil i o potravinové bezpečnosti, odmítl euro pro Českou republiku, zdůraznil boj s inflací, neopomněl ani důraz na sociální služby a zdravotní péči. „Svoboda a demokracie pro mě osobně nejsou formální záležitosti. To jsem ve svém životním příběhu několikrát dokázal,“ podotkl.

Tomio Okamura představil kandidáta, který podle něj v době, kdy jiní prezidentští kandidáti sloužili režimu, Bašta coby disident stavěl mosty. Má zkušenosti jako poslanec, ministr i diplomat. „A nikdy nikomu nesloužil,“ dodal předseda SPD.

Prezidentské volby se budou konat v lednu, přihlášku k nim musí kandidáti podat nejpozději počátkem listopadu. Mezi potvrzené účastníky patří mimo jiné předseda odborářů Josef Středula, generál Petr Pavel, bývalá rektorka Danuše Nerudová, senátor Marek Hilšer nebo podnikatel Karel Janeček.

Společného kandidáta na Hrad stále hledá vládní koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09). Podle průzkumů veřejného mínění i podle sázkových kanceláří jsou favority voleb Petr Pavel a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Zda se do nich však Babiš vůbec přihlásí, to zatím není jisté. Své rozhodnutí chce oznámit zřejmě až na konci října. SPD je tak první z parlamentních stran, která vyslala svého kandidáta do prezidentského klání, a to prostřednictvím podpisů poslanců.

SPD také dnes zahájila horkou fázi kampaň do komunálních a senátních voleb. "Jsme proti válce," znělo na jednom z billboardů, které drželi přítomní kandidáti.

"Komunální volby jsou pro nás důležité především proto, že by politika měla jít osdpoda, to znamená od občanů," poznamenal místopředseda hnutí Radim Fiala (SPD). "Politika je servis pro občany České republiky. Všichni politici by měli začínat odspodu. Politická strana, která chce být dominantní politickou stranou, měla by mít širokou občanskou základnu. Každá politická strana by měla být ukotvena hlavně v obcích a městech. My komunálním volbám přikládáme velkou vážnost," zmínil Fiala.

"Komunální volby v obcích a městech budou jakýmsi referendem o vládě Petra Fialy (ODS). I v komunálních volbách půjde o to říct stop vládě Petra Fialy," dodal Fiala. Tato slova pak potvrdil lídr SPD Tomio Okamura.

"Jezdím celoročně i v posledních týdnech mezi občany, setkávám se s obrovským množstvím lidí. Nasloucháme občanům, kteří nechtějí zdražování, nechtějí válku," poznamenal Okamura a představil kandidáty do Senátu. Mezi nimi byl například olympijský vítěz Jan Kůrka, poslanec Jiří Kobza, ekonom René Hladík či právník Zdeněk Koudelka. Následně představil i lídry v krajských městech v komunálních volbách. SPD podalo 337 kandidátních listin v obcích a městech, některé jsou ve spojení se Svobodnými či s Trikolorou a Moravany.

"Na celostátní úrovni chceme zlepšit sociální oblast, zdravotnictví, dopravu," podotkl dále Okamura, že chce zlepšit i oblast školství či hospodaření měst.

"Pro SPD je kontaktní kampaň jednou z hlavních kampaní, nebo tím nejdůležitějším článkem jakékoliv kampaně. Chceme mluvit s lidmi. Jezdíme hlavně po krajských měst po celé České republice," doplnil následně informace ke kampani Fiala. "Máme petici Zastavíme zdražování," dodal.

