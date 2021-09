SPD ukončí covid, psal Pollert. A přišlo, co sám nečekal

Jedním z možných scénářů povolebního vývoje může být spolupráce ANO s SPD. To vyvolalo výrazné odezvy. Lékař, bývalý komunální politik a sportovec Lukáš Pollert na twitteru uvedl, že by se s SPD ve vládě vymýtil covid a zastavil by se tzv. Green Deal. V reakcích se strhla lavina s kritikou. Šéf SPD Okamura dal Pollertovi za pravdu.

Často se ve veřejném prostoru zmiňuje teoretická spolupráce hnutí ANO, které zatím dominuje v předvolebních průzkumech SPD, které se stabilně drží na čtvrtém místě mezi 9 a 12 %. Druhý je blok SPOLU a na třetím místě pak Piráti se Starosty. Právě průzkum agentury STEM dává šanci vládě ANO jen s SPD, které by podle průzkumů měly dostatečný počet hlasů pro utvoření potřebné většiny.

Známý český lékař má k účasti SPD ve vládě zajímavý postoj. Podle něj se tím zbavíme covidu. „Pokud by byla součástí vlády SPD, je šance zastavit tzv Green Deal (zdražení automobilů, energií, tlak na snížení mobility) a také kovidistické choutky (testy, roušky, zákazy). Covid by zmizel. Nejsou to cíle mnoha voličů?“ napsal na twitteru lékař a bývalý komunální politik Lukáš Pollert. Tím odstartoval kanonádu.

Kritické hlasy směřovaly především k tomu, jestli se anesteziolog nezbláznil, či zda takové výroky může vůbec myslet vážně. „Já jsem na vás nikdy nereagoval, vždy jsem si říkal, že jste svůj, ale teď jste se už opravdu regulérně zbláznil, že by Pitomio dělal ministra zahraničí (má ty zkušenosti z cestovky pro plyšáky) a poslanec Rozner ministra školství a takhle bych mohl jet jednoho po druhém…“ píše jeden z diskutujících. Pollert ale na tyhle slova promptně reagoval. „Vy toho naděláte. Všechno to jsou demokratické strany. Co se tak čílíte? Mě volby rozhodně nedokážou tak rozhodit. Za posledních 30 let jsem nezaznamenal výraznou změnu. Žijeme v blahobytu,“ dodal lékař a bývalý český a československý slalomář.

Další z diskutujících se zase zasazoval, ať lékař také tedy kandiduje. „Ale jo, kdybyste za ně kandidoval, tak by najednou spoustu věcí začalo dávat smysl,“ uvedl a Pollert reagoval, že do politiky vstupovat nehodlá. „Ale já nemám žádné politické ambice. Chodím si po tom světě a bavím se dobře,“ oponoval.

Nemálo reakcí pak směřovalo k tomu, že se z lékaře stal nakonec fašista. „Tak z tebe se už stal full time fašoun. Prosím, přestaň ovlivňovat lidi, když jsem se dozvěděl, že ti moje máma věří tyhle lobotomistický kecy, tak mě málem vezli. A Bůh ví, s mým štěstím by to bylo určitě k tobě,“ nezdráhal se komentáře jeden z reagujících. „Nejsem fanoušek Green Dealu a kovidová šaškárna by měla skončit. Ale SPD (+ANO, KSČM) ve vládě by z mého pohledu byla naprostá tragédie. Ale Váš tweet chápu, takhle teď bude uvažovat kde kdo. Jen to samozřejmě neřekne nahlas,“ zazněl pak jeden ze smířlivějších komentářů.

Někteří i byli zmateni, zda to lékař myslí vážně, nebo se jedná o ironii. „Kdybych nevěděl, že jste akademicky vzdělán, myslel bych si, že jste dezorientovaný hlupák. Takže jste asi jen provokatér, pane doktore,“ zaznělo dále. „Někdy nedokážu správně odhadnout, co je ironie a co je myšleno vážně. Tohle je ironie, že?“ zamýšlí se nahlas další. Známý český lékař se ale hájí. „Jen píšu, co si mnozí myslí, ale bojí se to říci nahlas,“ obhajuje se na twitteru.

Pollert je známý svou kritikou koronavirových opatření. Opakovaně se vyjadřoval, že kolem covidu panuje zbytečná panika. Nesouhlasí také s tím, že by lidé měli být rozdělováni podle toho, zda jsou očkovaní proti koronaviru či nikoliv.

Jasno v celé věci udělal sám předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Ten na svém facebookovém profilu sdílel snímek tweetu Lukáše Pollerta a připsal k tomu, že má lékař pravdu. „Olympijský vítěz a lékař Lukáš Pollert napsal o SPD pravdu,“ uvedl Okamura.

