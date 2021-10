SPOLU chce přijmout euro, varoval Okamura na Nově. Pak se pohádal s Hamáčkem kvůli zavřeným školám

reklama

Jedním z témat bylo také dostupné bydlení, kdy ČSSD uvádí, že by chtěla pokutovat majitele dlouhodobě prázdných bytů. Co je to dlouhodobě prázdný byt? „Neobsazený byt je ten, který je déle než půl roku neobsazený,“ sdělil Hamáček, že toto opatření však nemíří na ty, kteří mají jeden, dva, nebo tři byty, které mají jako investici pro děti nebo stáří. Jde podle něj o opatření proti spekulantům. „V Praze je 70 tisíc nepronajatých bytů, aspoň půlka, kdyby se obsadila, tak 35 tisíc rodin může bydlet,“ zmínil Hamáček. Byt je podle něj určen k bydlení, ne ke spekulaci.

„Myslím, že my jsme to už řešili mnohem dříve, a to takzvanou daní z neproduktivního kapitálu. To znamená, že se to nemůže týkat drobných vlastníků bytů,“ podotkl následně Filip. Důležité je však podle jeho slov stavění bytů.

„SPD má jasný program na to, abychom zdostupnili bydlení. Je potřeba podpořit družstevní bydlení, obecní nájemní bydlení. Třetí věc je zrychlení stavebního řízení. Čtvrtou věcí jsou také manželské půjčky pro pracující rodiny,“ řekl jasně Okamura, že dnes vláda nabízí jen jednu alternativu: komerční bydlení. Šlachta následně podotkl, že jediným řešením je skutečně stavět.

Hovořilo se následně i o důchodech. „Stát musí garantovat lidem důstojný důchod. SPD už předložilo zákon o minimálním důchodu na hranici minimální mzdy, ovšem ostatní strany jej nepustily do programu. Důchody do 15 tisíc? Za ně nelze vyžít,“ míní Okamura. „Slušní by dostali, nepřizpůsobiví by nedostali nic,“ dodal také Okamura.

Šlachta následně hovořil o tom, že jeho hnutí je proti zvyšování věku odchodu do důchodu. Je na to ten systém stavěný? „My jdeme do vyjednávání o důchodové reformě se třemi prioritami, které chceme, aby se udržely. Pro nás je důležité nezvyšovat věk odchodu do důchodu. Srovnat důchody věku mužů a žen. Na tom zbytku chceme jednat. Důchodová reforma je důležitá, aby byla průřezem všech stran a hnutí,“ sdělil Šlachta.

EU? Návrat zpátky na Západ

Dalším tématem pak byla EU. Je členství v EU pro Česko opravdu důležité? „Tím, že jsme v Evropské unii, jsme v Schengenu, dalo nám to možnost spolupráce. Příští rok máme předsednictví,“ poukázal na důležitost EU Šlachta. Podle něj ale není možné bez EU fungovat. „Nechceme startovat referendum o výstupu z EU, ale upevnit naši pozici,“ sdělil Šlachta.

„Vstup do EU bylo naplněním ideálu v roce 1989. Všichni chtěli zpátky na Západ. EU se samozřejmě vyvíjela a vyvíjí. Máme možnost se o EU opřít. Jsme součástí velmi silného a mocného bloku,“ podotkl k EU Hamáček.

„Jsme pro co největší spolupráci suverénních zemí, ale bez diktátu Bruselu. Stali jsme se ale ekonomickou kolonií. Dovážejí se k nám druhořadé potraviny,“ zmínil Okamura, že důležitá pro něj je spolupráce, nikoliv izolace.

„KSČM respektuje výsledek referenda o vstupu do EU. My jsme udělali všechno pro to, aby ta spolupráce v těch 30 politikách byla co nejvýhodnější, žel se nevydařilo vyjednat například zemědělskou politiku,“ zmínil Filip mimo jiné i to, že referendum proběhlo před Lisabonskou smlouvou, se kterou KSČM nesouhlasí.

Řeč byla i o euru. Podle Hamáčka podle něj však není příliš kam spěchat. „Veřejná nálada není příliš pro euro. Bude to chtít širší diskusi,“ zmínil mimo jiné Hamáček. „Nepřijímat euro, buďme rádi za českou stabilní korunu,“ sdělil také Šlachta. „Euro nikdy!“ rozohnil se také Okamura a připomněl podle jeho slov skandální výrok exposlance Kalouska: „Pakliže bude koalice SPOLU ve vládě příští volební období, že přijmou euro,“ „Je potřeba to připomínat a dělat vše pro to, aby SPOLU nebylo ve vládě,“ zmínil Okamura. Euro by nepřijímal ani Vojtěch Filip.

Očkování? Třikrát ano, jednou ne

Posledním tématem pak byla pandemie koronaviru. Jak by postupovali jednotliví lídři v případě horšícího se stavu pandemie? „Pokud by se zhoršovala situace, jako první je třeba využití krizového zákona a lokální opatření. Máme zkušenost z první a druhé vlny,“ zmínil Filip a poukazoval na očkování. „Hnutí SPD prosazuje návrat do povinného života. Říkáme ne povinnému očkování. Požadujeme návrat dětí do škol bez podmínek,“ sdělil následně Okamura.

„Pokud by se zhoršila pandemie, musí se postupovat podle platné legislativy. Důležité je nevymýšlet něco, co není vyzkoušené,“ podotkl Hamáček. Ve svém „koronavirovém vstupu“ zmínil také jméno exministra Romana Prymuly, jenž v minulých dnech mimo jiné hovořil o tom, že kdyby vláda byla razantnější, nebylo by tolik mrtvých. „Kdyby nedělal blbiny, mohl ve vládě být,“ sdělil Hamáček na adresu Prymuly, jenž odstoupil poté, co nedodržoval koronavirová opatření.

Co je důležité v této chvíli epidemie případně pro Šlachtu? „Komunikace,“ zdůrazňoval Šlachta. Když se moderátorka zeptala přítomných lídrů, zda jsou očkováni, všichni odpověděli, že ano, kromě předsedy SPD Tomia Okamury, jenž poukazuje na to, že má dostatek protilátek. Ty však zatím v Česku nejsou uznávány.

Když pak následně Okamura varoval před plošným zavíráním škol jako v loňském roce, to Hamáček odmítl. Poukázal jen na nutnost testování žáků. „Pokud zjistím, že mám ve třídě nákazu, musím ty žáky přetestovat,“ domnívá se Hamáček. Šlachta poukázal na to, že jsme se mohli poučit z Velké Británie, která provedla audit opatření.

Závěrečná otázka pak ještě patřila tomu, s kým by případně strany byly ochotné po volbách vyjednávat. „Neumím si představit spolupráci s ČSSD, ANO, SPD a Piráty,“ sdělil Šlachta. „Za nás je to jednoduché. Nemůžeme spolupracovat s hnutím Přísaha, SPD ani případně s Trikolórou nebo Volným blokem a dalšími obskurními stranami. Budeme samozřejmě v případě, že uspějeme, čekat, jak voliči rozdají karty,“ sdělil Hamáček.

„O SPD je známo, že se nehádáme, nepolitikaříme a že jednoznačně je naším cílem prosadit politický program, za který nás zvolili naši voliči. Držíme slovo, nepoklekneme,“ nechal se Okamura, že by po volbách jednal se všemi stranami, které budou chtít jednat o prosazování programu SPD. „Znám plastické charaktery některých stran, které raději vymění teplé korýtko ve vládě za program, a to je prostor pro nás,“ míní Okamura, že jeho strana chce být součástí vlády.

„KSČM bude spolupracovat s každým, komu záleží na prosperitě České republiky, na zájmech českého občana. A vyloučeni jsou vlastně ti, kteří se vyloučili ti, protože s námi nechtějí jednat. To je jejich problém, my jsme suverénní politická strana a budeme jednat s těmi, kteří o to budou mít zájem. A samozřejmě budeme chtít uplatnit náš volební program, ke kterému jsme vlastně přiměli i tuto menšinovou vládu, a já jsem rád, že jsme prosadili věci, které už dnes pro lidi platí,“ sdělil Filip závěrem.

