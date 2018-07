STAN a TOP 09 budou ve Zlíně kandidovat společně

27.07.2018 22:42

Hnutí Starostové a nezávislí (STAN) bude v říjnových komunálních volbách ve Zlíně kandidovat společně s TOP 09. ČTK to dnes sdělil krajský tajemník STAN Aleš Durďák. Subjekty v krajském městě spolupracovaly již v období 2010 až 2014, v posledních komunálních volbách šla TOP 09 ve Zlíně do voleb samostatně, do zastupitelstva města se nedostala, naopak hnutí STAN volby vyhrálo a vytvořilo koalici spolu s hnutím ANO.