STAN, to je to nejhorší! Babiše vytočili novináři a jel naplno

Stínová vláda hnutí ANO má za sebou první zasedání a expremiér Andrej Babiš (ANO) u té příležitosti odpovídal na dotazy novinářů. „Pro mě STAN je to nejhorší, co máme ve vládě. To je hnutí, které zneužívá TOP 09, vylezli po Kalouskovi navrch, potom po Bělobrádkovi, podvedli Piráty,“ rozhorlil se mimo jiné Babiš při otázce na hnutí STAN.

První novinářský dotaz směřoval mimo jiné ke zmrazení platů. Řeč byla i o poslanci STAN Janu Farském, který se rozhodl svého mandátu vzdát po kritice jeho několikaměsíční stáže v USA.

„Ohledně toho zmrazení platů, já si myslím, že to je jenom kamufláž. Pokud někdo říkal, že můj návrh ve spolupráci s Ministerstvem financí byl populistický, tak ten návrh trvá. Z jakého titulu mají mít poslanci a senátoři vyšší platy o šest procent? Když vzali peníze teď důchodcům, všem vzali peníze. My jsme navrhovali navýšení 1 400 korun ve výši inflace, oni jim dali půlku. A zmrazili. Tak co to tam vykládá ten Jurečka, vždyť je úplně mimo. A zase je to past, Senát teď to vrátí, potom se zase budou tvářit, že to přehlasují, a nakonec bude ústavní stížnost a Ústavní soud to shodí a oni zase dostanou těch svých šest procent a ty výhody,“ zmínil se nejprve expremiér Babiš.

„Pan Farský je dokonalý příklad toho, proč u nás tyto lidi jdou do politiky. Pro sebe! Pan Farský řekl voličům: Já pro vás budu pracovat. A obelhal je. A pro mě STAN je to nejhorší, co máme ve vládě. To je hnutí, které zneužívá TOP 09, vylezli po Kalouskovi navrch, potom po Bělobrádkovi, podvedli Piráty. A kdy už konečně někdo ukáže, kde zdanila paní Michaliková své příjmy z kyperské firmy? Kdy to někdo konečně ukáže? Pan Farský jenom ukázal to, že tam zkrátka šel kvůli sobě,“ dodal Babiš.

„Naše vláda, a opakuji to poněkolikáté, udržela i přes těžkou krizi, kterou země procházela, sociální smír v této zemi. To je také důležitý benefit,“ zdůraznila následně Alena Schillerová (ANO), jež je ve stínovém kabinetu ministryní financí. A Babiš pokračoval. „Oni vykládají, že si zmrazí platy, a dobře vědí, že když jsou tam ti soudci a státní zástupci, že jim to shodí. Je v tom zase kamufláž. A potom to shodí a oni řeknou: No, my jsme z obliga, my za to nemůžeme. Určitě. A nebylo to populistické. Tak se podívejte, jaké mají příjmy ti poslanci, co mají za expertné, co všechno berou? Jaké mají příjmy?“ pozastavoval se nad platy.

Babiš se následně pochválil za své řízení země. „Stále tvrdím, že i když stát není firma, tak jsem ho řídil jako firmu. A proto máme dneska rozestavěných 107 kilometrů dálnic a nechápu, proč nová vláda tam má jenom 200. My jsme jim dali na talíři 300 kilometrů. Tady máte, nic nemusíte dělat. Stačí, když jenom nebudete brzdit. D1. 200 kilometrů obchvatů a já jsem si to hlídal,“ chválil situaci v dopravě Babiš.

Své pak Babiš řekl také k otázce povinného očkování, od kterého vláda Petra Fialy (ODS) upustila. „Situace se nějak vyvíjí, my a současná vláda říkáme, aby se lidé očkovali. My jsme to samozřejmě také podporovali. Ministerstvo zdravotnictví za nás dospělo k názoru, že je třeba to učinit povinně. Ta situace se mění. Chválabohu ten omikron není zabiják. Ale očkování je důležité. Vláda takhle ale rozhodla, my to bereme na vědomí. Je to samozřejmě těžké téma,“ zmínil Babiš s tím, že samozřejmě současná vláda před volbami říkala něco jiného.

Když přišla řeč na Green Deal, Babiš se rozhorlil. „Celý Green Deal byl o tom, že všechny členské země měly snížit emise CO2 o 55 procent do roku 2030. A Polsko a my jsme vybojovali, že nemusíme mít těch 55 procent, ale vybojovali jsme, že je to průměr Evropy. To znamená, že v tuto chvíli je Česká republika schopná se dostat na méně procent, nemáme žádný závazek a dostaneme se na 47 procent díky tomu, že naše lesy kdysi vlastně požíraly CO2 a potom, co je Jurečka nechal zničit kůrovcem, emitují,“ podotkl Babiš. Žádný Green Deal podle jeho slov podepsán nebyl. „Je to politická dohoda výhodná pro Českou republiku,“ sdělil. Podle jeho slov je pak nutné mluvit na Evropské radě tak, že Česká republika je svrchovaný stát.

Jeden z dotazů pak směřoval na EET. „To byl zákon roku. A teď se zeptejte tady v Praze, bývalých zaměstnanců restaurací, kteří dostávali kešovku, co se s nimi stalo. Dostali padáka, protože ten podnikatel nedosáhl na tu podporu covidovou – a teď za nimi chodí a brečí a prosí je, aby se vrátili. Jsem přesvědčen, že EET je spravedlivý nástroj,“ zastal se EET Babiš.

„Pane předsedo, kladl jste si při sestavování vlády otázku v případě stínového ministra spravedlnosti Vondráčka, zdali nepoškodí reputaci vaší stínové vlády kauza, na kterou upozornily Hospodářské noviny, to znamená jeho spolupráci s lichvářskými firmami?“ zeptal se reportér. Na tuto otázku odpověděl sám Radek Vondráček. „Já jsem vaše médium dokonce zažaloval, tak si počkáme na výsledek,“ uvedl. „Tak vidíte, to ani nevím,“ dodal Babiš, že této kauze nevěnoval pozornost.

„Vy jste tady několikrát, pane předsedo, i vy ostatní, zmínili, že současná vláda Petra Fialy klamala voliče, lhala, dělá teď něco jiného, než slibovala před volbami. Ale co já si pamatuji, tak oni dělají vlastně přesně to, s čím do těch voleb šli. To znamená, že budou šetřit, že budou vyplácet veškeré podpory adresně, nikoliv plošně, a že musejí konsolidovat veřejné finance co nejdříve, protože to sníží inflaci. Takže mě by zajímalo, v čem konkrétně vy vidíte ten rozdíl mezi tím, co slibovali voličům, a mezi tím, co teď dělají?“ zeptala se závěrem reportérka. „A v čem lhali? S tím lhaním bych byla opatrná, protože pan expremiér říkal ještě v předvolební debatě někdy v říjnu, že inflace rozhodně nepřekročí tři procenta, máme už sedm,“ řekla reportérka a Babiš do toho okamžitě vstoupil.

„To je lež, paní redaktorko. Toto jsem nikdy neřekl!“ rozčílil se Babiš, reportérka se bránila, že to slyšela na vlastní uši. „Je to lež, kterou řekl pan premiér a lhal. Tak mi doneste ukázat, kde jsem to řekl. Já jsem se nikdy...,“ rozčílil se Babiš, reportérka však oponovala, aby si pustil jednu z podzimních televizních debat.

„Současná koalice říkala nepravdu. Zaprvé říkala nepravdu, že jsou naše finance v rozvratu. Není to pravda. Za druhé říkali, že nebudou šetřit na lidech. První, co udělali, že šetří na lidech. A já bych rád věděl, paní redaktorko, kde oni šetří? Že mají o tři ministry více, že budou mít různé ty trafikanty, kteří neuspěli ve volbách. Já jsem snížil stav na úřadě vlády, oni teď všude nabírají. Takže nešetří! Chtějí zvyšovat peníze na předsednictví. A proč? Takže oni dělají všechno naopak, a proto vlastně za měsíc tady destruují všechno, co my jsme tady připravili. Já myslím, že i to šetření, těch 125 miliard, nebo nevím kolik, tak oni dobře vědí, že to není pravda. A kdyby hráli fér, tak řeknu: Ano, my jsme si mysleli, teď jsme přišli a zjistili jsme... Kam jde těch 27 miliard? Na solární tunel. Jejich solární tunel, který nás stál 1 000 miliard. Takže já jako se divím té otázce, protože naše vláda měla programové prohlášení vlády, které jsme plnili a vyhodnocovali. V jejich programovém prohlášení vlády není ani jedno pořádné číslo. My jsme měli, že když jsme ve vládě, tak průměrný důchod 20 tisíc. Měli jsme rodičovský příspěvek 400 tisíc. Oni tam nemají žádná čísla. Mají jenom vazbu na plat učitelů. Těch příkladů tady můžu jmenovat x a my samozřejmě se na to budeme ptát,“ rozhorlil se Babiš.

„Hned první věta programového prohlášení vlády, které jsem četl víckrát než programové prohlášení vlády naší, je, že budou předvídatelné investice. Já ani nerozumím těm názvům, které oni tam říkají. Co je předvídatelná investice?“ ptal se Babiš dále.

„Těch věcí, které oni řekli před volbami a dnes, je jasné, že to nemůžou splnit, jenom to, že nebudou šetřit na lidech. To bylo první. I učitelům vzali peníze. A všem vzali peníze! A tomu zdravotnictví nemohli, protože to my jsme zvládli. Těch věcí je x a samozřejmě my v rámci interpelací se budeme ptát, jak to vlastně – protože některé ty kapitoly, člověk tomu nerozumí. Daňová brzda? To je co? Budou snižovat daně, nebo co budou dělat? My jsme jasně řekli, že nebudeme daně navyšovat, tak oni, každý něco říká, takže já tomu jako nerozumím, co tam mají. Důchodová reforma super. To slyšíme od vzniku samostatné České republiky. Takže pokud to bude výhodné pro naše důchodce, tak to podpoříme,“ zmínil Babiš.

„Já nevím, kde oni ušetřili? Já nevím nikde, kde oni ušetřili. To vůbec není strategie. To je pětikoalice, oni musí nakrmit hladové krky pěti stran, které jsou tam jenom proto, aby měly ty příjmy, ta auta atd. Oni ušetřili, víte kde? Na důchodcích a na studentech. Ušetřili 1,8 miliardy a ušetřili na lidech 5 miliard. Vzali lidem peníze. A to je ta nehorázná lež této koalice, to pan premiér Fiala opakoval. Tam ušetřil. Na lidech, ale říkali, že nebudou šetřit na lidech,“ zakončil Babiš s tím, že tato vláda se za poslední měsíc ukázala jako totálně asociální – stejně jako to bylo u nich v minulosti.

