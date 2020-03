Šabatová v rozhlase a dvacet minut bušení do ombudsmana Křečka: Myslím na kolegy, asi jim není lehko...

reklama

V Praze v neděli proběhl další protest svolaný spolkem Milion chvilek, důvodem byla tentokrát obava z rozkladu z institucí, které mají kontrolovat pravidla a sloužit občanům. Konkrétně šlo o nesouhlas se zvolením Stanislava Křečka novým ombudsmanem.

Šabatovou prý nepřekvapuje, že se kvůli jejímu nástupci vedou takové kontroverze. „Připadá mi to normální a jsem ráda, že demonstrace byla, protože poprvé se naše instituce dostala do zájmu veřejnosti,“ řekla. Mírná obezřetnost prý namístě je, i když smysl instituce nejde obrátit zcela, pouze mírně posunout, a zaleží na tom, jakým by to bylo směrem. „Počkáme nyní, co bude nový ombudsman dělat,“ podotkla.

Je si vědoma, že Křeček byl částí společností vnímán jako člověk, který měl v oblasti lidských práv řadu nešťastných výroků a článků. „Nešlo o jedno nebo dvě uřeknutí. Byla to celá plejáda takových článku, Když takový člověk, který má hájit práva lidí, vyjadřuje předsudky, to vyvolá pak obavu,“ pravila Šabatová.

Upřesnila, kterou část jeho postojů a názorů považuje za nejrizikovější z hlediska toho, že byl zvolen novým ombudsmanem. „Jsou to především otázky diskriminace. Dlouhodobě tvrdí, že diskriminace prakticky neexistuje. V některých konkrétních věcech vyjadřoval i svůj nesouhlasný názor na stanoviska, která jsem já jako ombudsmanka vydala. To bylo nevhodné,“ vyjádřila se.

Křeček však tehdy jako zástupce veřejného ochránce práv argumentoval tím, že stejně jako ombudsmanka, tak i on byl volen Poslaneckou sněmovnou a má svůj samostatný mandát a může se sám za sebe vyjadřovat nezávisle na instituci, což Šabatová odmítá. „Dle zákona je zcela zjevně, že silné postavení má zástupce pouze tehdy, je-li ombudsman nepřítomen, nebo je jím pověřen. Křeček se vyjadřoval k věcem, kde jsem jej nepověřila,“ sdělila.

Podle ní tímto Křeček dělal z úřadu dvojhlavou instituci. „Podle mého názoru by se zde lidi měli doplňovat, neměli by mluvit dvěma různými hlasy,“ míní bývalé ombudsmanka.

Byla by nerada, aby pokračovala éra toho, kdy úřad mluví dvěma různými hlasy. „Když má Křeček zjevně problémy s oblastí ochrany příslušníků některých menšin, bylo by zajímavé, kdyby tuto část svěřil své zástupkyni a věnoval se těm agendám, s nimiž nemá problémy,“ navrhla Šabatová. Doktor Křeček si však chce tuto agendu ponechat.

Pak přišla otázka, jak se nyní, podle jejího názoru, úřad ombudsmana pod vedením Stanislava Křečka promění. Následovala delší pauza, ticho... Šabatová se rozmýšlela, co říct. „Nevím... Myslím na své kolegy, jak jim asi není lehko...“ nechtěla příliš předjímat.

Když se probírala kandidatura Stanislava Křečka na post ombudsmana, řešilo se i to, jakým byl zástupcem ombudsmana. V této souvislosti Deník N nedávno zveřejnil anonymní stížnosti jednoho ze zaměstnanců úřadu, který hovořil o tom, že Křeček nečetl spisy ze své agendy a automaticky podepisoval, co dostal na stůl. Křeček to odmítá jako lživé obvinění.

Šabatová nechtěla Křečkovu pracovní morálku komentovat. Po delším odmlčení pouze řekla: „To... prostě... nebudu se k tomu vyjadřovat.“ Na další otázku, zda byl Křeček pracovitým zástupcem ombudsmana, se Šabatová začala smát. „Tak třeba mu ta nová funkce dá novou energii,“ reagovala.

Neobává se Šabatová, že by v úřadu nyní docházelo k zásadním personálním převratům? „Pokud nenastanou nějaké věci, které nyní nemůžu odhadnout, nemyslím si, že by někdo odcházel. Když jsem odcházela, byl konsensus mých kolegů v tom, že chtějí zůstat a dělat svou práci dál, co nejlépe,“ upřesnila někdejší ombudsmanka.

Podle jejích slov jde především o to, aby v úřadu nepřevážily názory, které by byly v rozporu se smyslem instituce, což se v budoucnu ukáže.

Psali jsme: Neuvěřitelné svinstvo, sbor idiotů z ČT. Šabatová škodila českému státu. Senátor Doubrava vzpomíná, jak Fischer kvůli připomínce Mnichova křičel o prasatech Tak pozor! S Annou Šabatovou to prý bylo jinak: Toto padlo od plic a otevřeně Patočka má sám velký problém. Co se snažil schovat šaškováním proti Křečkovi? Bože, do čehos to vrazil duši? Starému rockerovi došla slova u fotky „blokaře“ Patočky s Šabatovou

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.