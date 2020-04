Šafr napsal Babišovi „překlad“ soudního rozhodnutí: Chtěli jste nás ojebať, ale nevyšlo to

Čáru přes rozpočet udělal vládě pražský městský soud, když zrušil čtyři opatření české vlády, protože podle soudu byla vydána v rozporu se zákony. To vrhlo ostré světlo na to, jak vláda funguje pod vedením premiéra Babiše, který ohýbá zákony podle toho, jak se mu to právě hodí, komentuje verdikt soudu šéfredaktor serveru Forum24.cz Pavel Šafr. A protože premiér podle Šafra neví, co se vlastně stalo, rozhodl se mu situaci vysvětlit jeho vlastním jazykem.

Šafr upozornil, že Babišově vládě nevyšel manévr, jak se vyhnout odškodňování, když změnil protikoronavirová opatření z původního usnesení vlády podle krizového zákona na opatření ministerstva zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Pro popis toho, co se stalo, Šafr zvolil výraz „ojebať“, kterému prý předseda vlády Andrej Babiš nejlépe porozumí. „Právě ten se pro vysvětlení toho, co se vlastně vládě přihodilo, sedne, no jako pr**l na hrnec,“ dodává.

„Vláda chtěla – řečeno slovníkem Andreje Babiše – ojebať právo i tisíce občanů a firem, aby jim nemusela platit to, co jim náleží při krizové situaci. Jenže vláda nakonec ojebala sama sebe,“ pokračuje Šafr, s tím, že hrazení škod se zřejmě vláda stejně nevyhne a především si způsobila gigantický právní problém.

Na ministra zdravotnictví Adama Vojtěch (za ANO), který se pod chybný výnos podepsal, by však vinu neházel. „On je jen ubohou loutkou a najatým hercem. Ošálení práva, očůrání pravidel, oklamání občanů a nakonec i surové – nebojme se to říci – ojebání jejich práv, to není rukopis chudáka Adama Vojtěcha,“ konstatuje Šafr.

Jde o jasný rukopis Andreje Babiše. „Je to prostě všechno jako přes kopírák, to, co známe třeba u Čapího hnízda, u převzetí Kosteleckých uzenin, u ovládnutí novin politikem, u čerpání dotací a u svěřenských fondů. Je to pořád to samé ojebávání práva,“ připomíná Šafr na závěr.

