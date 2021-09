Šáhnout do dotací, nabádal Pirát. A pak jen koukal, když chtěl Juchelka začít u neziskovek

Koronavirovou krizí jsme i přes 30 tisíc obětí „prošli velice dobře“, zvláště pak ekonomicky, zmínil poslanec a dramaturg Aleš Juchelka (ANO) v moravskoslezské předvolební debatě s pirátským poslancem Lukášem Černohorským a s moderátorem Lubošem Xaverem Veselým v XTV. „Je to zodpovědné vládnutí,“ doplnil. „V Řecku si taky říkali, že to tak hrozné není, a jak to dopadlo,“ vmetl mu na to Černohorský a pak se pobavil k očkování. „Pojďte si dát tečku – v Moravskoslezském kraji to znamená něco jiného,“ zaznělo. Řešilo se i financování ČT, dotace či neziskovky.

reklama

Anketa Od jakého věku by měl mít český občan právo volit? Od 16 let 7% Od 18 let 12% Od 21 let 69% Ještě později 12% hlasovalo: 18190 lidí oceňoval v rozhovoru hnutí ANO, i přestože nyní Česko čelí rekordnímu zadlužení.



Dluh by se podle něho měl v příštích letech konsolidovat a v rámci Evropy jsme prý z hlediska obsluhy dluhu stále jedněmi z nejlepších.



Černohorský si zase u své strany cení především protikorupčních novel. „Když se vrátím k tomu covidu, tak jsme bojovali za ty, kteří byli vládou pozapomenuti, to bývali velmi tvrdé střety uvnitř Poslanecké sněmovny, kdy se povedlo získat finanční prostředky i pro nějaké pozapomenuté skupiny,“ shrnul politik, který zastával mezi roky 2014 a 2016 předsednický post Pirátské strany. Ing. Aleš Juchelka BPP



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Ing. Lukáš Černohorský Piráti



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Také on si myslí, že nynější zadlužení „hrozné není“, co jej ale nenechává chladným, je výhled do budoucna. „V Řecku si taky říkali, že to tak hrozné není, a jak to dopadlo,“ vmetl svému politickému soupeři. Potřeba je prý začít s reformami státní správy, ušetřit by se prý dalo na administrativě státu.



Nutné má být také podle pirátského politika „šáhnout do dotací“. Dotace by se podle něho měly spíše dávat do infrastruktury či digitalizace. Juchelka rovněž ukázal, že by se měly vyšetřit i dotace mířící do neziskového sektoru, například do vzdělání. Ukázal přitom i na Centrum pro studium demokracie a kultury a brožurku týkající se postavení žen v Myanmaru. Psali jsme: „Tohle by měli voliči vědět!“ Xaver na stejné stopě jako PL. Neziskovka Petra Fialy, desítky milionů, Barma. A zaměstnaný synek?

Ke covidu-19 Juchelka sice uznal, že opozice pomáhala vládě schvalovat důležité zákony v rychlém sledu a podporovala je na sněmovní půdě, kritizoval však, že prý od opozičních politiků byla v Česku nastolena jakási protivládní atmosféra, která v boji s koronavirem prý nepomáhala. Fotogalerie: - Piráti a STAN v Pardubicích

V otázce očkování proti covidu-19 se oba diskutéři shodli, že by nemělo být povinné. Sami očkovaní jsou. Černohorský se pak pobavil i nad sloganem o „tečce“ za koronavirem. „Pojďte si dát tečku – v Moravskoslezském kraji to znamená něco jiného,“ pobavil se, že to není v této části republiky nejvhodnější.



Diskusi pak zakončilo téma věnující se financování veřejnoprávních médií. Černohorský odmítl, že by na České televizi měly běžet reklamy, co by ovšem změnil, je, aby měl Nejvyšší kontrolní úřad možnost dohledu i na jiné prostředky než pouze koncesionářské poplatky, jelikož nyní bez porušení zákona nemůže NKÚ kontrolu financování ČT provést. Nebránil by se ani části financování ČT ze státního rozpočtu, ta by podle něj měla být pevně stanovena zákonem. Možností prý je i odebrat ČT nějaké její povinnosti. Juchelka doplnil, že by se mělo debatovat i o tom, co vše by měla ona „veřejnoprávnost“ obsahovat.





Černohorský je ve volbách do Sněmovny v Moravskoslezském kraji lídrem kandidátky koalice Pirátů a Starostů. Juchelka kandiduje ze třetího místa kandidátky hnutí ANO. Psali jsme: Babiš: Fiala z vás dělá blbce, dluh teď klesne. Zdražení? Pomůžeme. Na důchody bude Hlas pro SPOLU je hlas pro Piráty. Petr Hampl vysvětluje skryté Vztek na Zemana. Vymlácení oken. Hrad o tom i o příští vládě ,,Kde byli lidé, budou skotačit zvířátka. A aktivisté s migranty." Vlastimil Vondruška k národu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.