Samá chvála na Jourovou, zato Babiš to schytal. Senátor Fischer promluvil z ČT

Česko znovu vysílá do Bruselu a Evropské komise Věru Jourovou z hnutí ANO. Premiér ji navrhl nové šéfce Evropské komise Ursule von der Leyenové s tím, že by pro ni chtěl něco lepšího než spravedlnost, ochranu spotřebitele a rovná práva žen a mužů. Třeba obchod, vnitřní trh či digitální agendu. Má však předseda vlády reálné představy? A jak hodně získání silnějšího resortu svým podezřením ze střetu zájmů komplikuje on sám? Svůj pohled na věc v Interview na ČT24 nabídl tentokrát šéf senátního zahraničního výboru Pavel Fischer (nestr.)

V Evropské komisi a v Evropské unii obecně je podle senátora Fischera velmi důležité, aby byl člověk známý, aby lidé věděli, co má za sebou, co prosadil či jak se dokázal postavit vůči vlastní zemi ve chvíli, kdy neplnila zcela své závazky.

Zde prý nasbírala jediná kandidátka České republiky do příští Evropské komise, současná eurokomisařka Věra Jourová z hnutí ANO, samé kladné body. „Ve všech zmíněných parametrech Jourová obstála,“ říká senátor, podle kterého je to dobrá zpráva pro ty, kteří pozorovali, jakou práci v Bruselu odvedla. „V některých věcech byla mimořádně výkonná, je jasné, za čím stojí,“ nešetřil dál chválou senátor.

Anketa Babiš navrhuje do Evropské komise znovu Věru Jourovou. Co na to říkáte? Je to dobře 7% Je to špatně 85% Je to jedno 8% hlasovalo: 5296 lidí

Premiér Andrej Babiš chce pro Jourovou vymoci nová portfolia pro vnitřní trh, obchod nebo digitalizaci, což jsou podle Fischera dnes obrovská témata. „Možná že to Babiš tvrdě a nekompromisně vyjedná, tak budeme držet palce,“ podotkl senátor. Jourová na to podle jeho slov jistě má. „Je to člověk, který se umí obklopovat lidmi, rychle se učí a je známou osobností v EU, kde se umí pohybovat,“ věří senátor ve schopnosti Jourové.

Je však reálně politická šance, že český premiér něco takového vyjedná? „Bude záležet na tom, jaká další jména se tam objeví a kdo z jaké země bude mít zájem o určitá portfolia,“ uvádí šéf senátního zahraničního výboru.

Zdůraznil, že do tohoto vyjednávání si přinášíme určitou zátěž – premiérův údajný střet zájmů a běžící audity na to, jak se v Česku čerpaly dotace. „To nám přece jen asi zabrání k tomu, abychom si řekli o portfolio, kde se rozdělují peníze, ale zbývající zmíněná tři portfolia jsou docela reálná,“ myslí si Fischer. „Premiér říkal, že chce, aby se Česko stalo lídrem v umělé inteligenci, máme skutečně možnost si některé věci osvojit a prosadit,“ dodává senátor.

Každý, kdo se ale dostal do Bruselu a má možnost mluvit s lidmi v kuloárech na téma ohledně střetu zájmů českého premiéra, prý slyší: „Není při každém jednání, ale kolegové říkají, že tam zaznívá, že se jim náš premiér nelíbí,“ připustil Fischer.

Je prý potřeba o tom vědět a potřeba vědět, jak nás tam vnímají. „V evropských agendách je Babiš skutečně předseda vlády, který má nést tu agendu a také ji doma vysvětlovat, pokud ale musí navíc vysvětlovat takovouhle zátěž, je to komplikace jak doma, tak v zahraničí,“ popisuje Fischer, který připomněl, že právě Jourová je součástí vládní většiny a je vysílána za politické hnutí ANO.

Ze své zkušenosti diplomata a zákonodárce Fischer neočekává však, že by to došlo tak daleko, že Jourová neprojde. Zopakoval, že tato eurokomisařka je osobnost, profesionál a umí doma říct, co je potřeba. „Jourová nevystupuje jako alter ego nebo klon ve stínu Babiše, dokázala vystoupit a říct své, co bylo potřeba,“ podotýká s tím, že obstála proto jak doma, tak i v zahraničí.

Jaké portfolio nakonec Česko dostane, bude záviset i na nové šéfce Evropské komise Ursule von der Leyenové, od které Fischer prý očekává novou energii, nová témata a nový styl. „Je to žena, která umí jezdit brilantně na koních a nebojí se nejen velkých zvířat, ale dokáže opanovat strach ze situace, která přijde nečekaně. To v evropských věcech a politice platí. Jsou tu velcí hráči, jako je Čína, tam je třeba, aby se Leyenová dokázala prosadit, nebo Ruská federace, to je další strategický rival pro EU,“ zmínil Fischer na závěr s přesvědčením, že Leyenová má velmi „slušnou výbavu“ na to to zvládnout.

autor: nab