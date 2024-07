Sanitární kordon kolem ANO. Už i ódéesákovi to přišlo ostudné

Anketa Je dobře, že Orbán jel do Moskvy a Pekingu? Je to dobře 96% Není to dobře 2% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 28537 lidí



„Jsem velkým kritikem toho, jak se Evropský parlament chová k některým politickým stranám. Já s nimi mohu nesouhlasit, jisté jednotlivce dokonce mohu považovat za nebezpečné, ale je ostudné, že v europarlamentu vznikají ‚sanitární kordony‘. Vypovídá to o hlubokém demokratickém deficitu EU,“ uvedl Skopeček pro pořad 360° na CNN Prima News.



Dohodu, která je namířena proti frakci Patrioti pro Evropu, v níž jsou za Česko europoslanci hnutí ANO a Motoristů s Přísahou, a proti frakci Evropa suverénních národů, v níž zasedají i europoslanci SPD, okomentoval rovněž s poukazem na údajný „dvojí metr“, který v unijních strukturách figuruje a setkává se i s tichou reakcí médií.

Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ph.D. ODS



„Zelení jsou bráni vážně a s nimi je možné spolupracovat, aniž by kdokoli cokoli řekl. Naproti tomu strany napravo jsou nálepkovány jako ty, jež mají rozbít hlasovací koalice, které by mohly revidovat Green Deal,“ poukázal Skopeček. Tím se přidal ke kritikům tohoto kroku, mezi nimiž je mnoho zástupců z opozice včetně dotčeného hnutí ANO.

„Sanitární kordon? To jako fakt?? Prostě, nemáš ten jediný správný názor na směřování EU, tak šup s tebou na hanbu. Co na tom, že jsi vyhrál/a demokratické volby. Prostě nejsi náš, a basta. No, tak to je mazec…“ zmínil k věci například poslanec a exministr životního prostředí Richard Brabec.



Skopečkův hlas je však dosti ojedinělý. Od množství vládních zástupců totiž k odstřihnutí části europoslanců buďto nepřišla kritika vůbec, či někteří ten krok naopak obhajovali.

Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) nedávno naopak poukázal, že „odstřihnuté“ strany včetně hnutí ANO chtějí „rozbít EU domeček“. „Do tzv. sanitárního kordonu se dostaly strany a hnutí, které jasně deklarovaly, že mají zájem oslabovat Evropskou unii. Jestliže prostě máte proti sobě někoho, kdo vám říká: ‚já vám ten domeček rozbiju‘, tak ho do toho domečku nepustíte,“ řekl Dvořák v pořadu 360° na CNN Prima News. A že sanitární kordon byl uplatněn už v minulém období a byli v něm přesně ti, kteří neustále vyhrožovali, že Evropskou unii rozbijí. Zmínil, že strany na okraji zájmu „nedostaly dostatek hlasů na to, aby mohly nějaké zásadní změny, kterými vyhrožovali, provést, a teď se diví, že je nikdo nezve k destrukci EU“.



Podobného názoru je i europoslanec Jan Farský (STAN). Ten ve středečním speciálu České zájmy v Evropě na CNN Prima News prohlásil, že europarlamentní lidovce, socialisty a liberály „spojuje nějaká vize, kterou chtějí prosazovat“. „Přebírají odpovědnost za řízení Evropy, k čemuž patří i to, že si nenechají destruovat Evropu z druhé strany,“ zastal se zmíněného „vyšachování“ části politiků.

Ing. Martin Dvořák STAN



„Není to úplná blokace, budou moci do výborů. Nechci, aby to vyznělo tak, že budou úplně mimo hru a že je nikdo nepustí ke slovu. Druhá věc je, že Evropa je založena na nějakých pravidlech. Když někdo ta pravidla od začátku porušuje nebo bojkotuje a odmítá spolupráci, na čem pak chcete stavět Evropu?“ nakladl Farský otazník.



Sanitární kordon s pobaveným smajlíkem okomentoval i nový europoslanec Ondřej Kolář (TOP 09). „Jsem zvědav, kdo z českých europoslanců od Patriotů nebo z té druhé obskurní party jako první napíše knihu o tom, jak prosazovat jakékoliv zájmy, když se s vámi nikdo vážně nebaví, jste úplně bez vlivu a spousta ostatních na vás kouká skrz prsty,“ vyjádřil se Kolář Ondřej.

Že se s Patrioty pro Evropu „reálně nebude nikdo bavit a nebudou mít na nic vliv“ poznačil též europoslanec Ondřej Krutílek (ODS). „Frakce, ve které sedí Orbán, rakouští Svobodní atd., není pro ostatní partnerem. Bylo tomu tak i v minulém období, když působila většina zúčastněných pod hlavičkou frakce ID,“ zhodnotil, a frakci, v níž je ANO či Motoristé s Přísahou, jmenoval coby „Rusko, pro tebe všecko“.

Mgr. Ondřej Krutílek ODS



„Babiš ani Turek, kteří jsou čeští zástupci ‚Patriotů‘, samozřejmě nezruší Green Deal a nezastaví migraci do Evropy, jak vám před volbami slibovali. A dokonce se nebudou podílet ani na korekci těchto politik. A to právě proto, že s nimi nikdo nebude v Evropském parlamentu mluvit,“ domnívá se Krutílek.

"Patrioti" pro Evropu aneb Rusko pro tebe všecko se chlubí tím, že jsou 3. největší frakcí v Europarlamentu. Fajn, počty jim sedí, ale to je tak všechno. A proč? No jednoduše proto, že se s nimi reálně nebude nikdo bavit a nebudou mít na nic vliv.

U vyjednávání změn důležitých politik, jako je Green Deal či migrace – politici z ANO, od Motoristů a Přísahy, z SPD či dvojice nezařazených europoslanců z koalice Stačilo! – podle názoru Krutílka právě kvůli zformování sanitárního kordonu nebudou.

