Sankce – ty skutečné umí jen Čína. My se jen budeme cítit dobře. Reálně o Rusku a Ukrajině

reklama

Anketa Obejdeme se bez ruského plynu? Ano, ihned 1% Ano, časem 3% Ne 96% hlasovalo: 8622 lidí

„Západ samozřejmě nijak vojensky nezasáhne – není to reálné ani technicky, ani k tomu není politická vůle. NATO nebude bránit nečlenský stát a veřejnost v západních zemích nebude chtít rozjet třetí světovou válku kvůli zemi, jejíž jméno neuměli před 2 týdny ani pořádně vyslovit,“ dodává Jaroš.

„Sankce budou, samozřejmě. Sankce jsou ovšem spíš pro náš vlastní pocit, že něco děláme. Udělá nám to u srdíčka líp, když Rusko třeba odřízneme od platebního systému SWIFT nebo když už se oligarchové nebudou moct přijet podívat na zápas svého anglického manšaftu. Ovšem v praxi je hrozně těžké skřípnout miliardáře – to umí jen Čína a ty nejbrutálnější režimy. Ne my na Západě. Už jste někdy viděli, že by sankce nějakému režimu zlomily vaz a že by nějaký diktátor padl vyloženě kvůli nim? Moc se to neděje. Přesto je ale potřeba je zavést, protože nedělat nic nejde už vůbec,“ podotýká, co se stane.

„A co my Češi? My pamatujeme rok 1938, kdy nás všichni nechali na holičkách, protože kdo by kvůli nějaké zemičce na východě riskoval pohodlí a mír, že. My pamatujeme rok 1968, kdy se nám bratři taky sami pozvali do baráku, aby nám napravili záda – aniž my bychom vůbec věděli, že nás ta záda bolí. Jestli Ukrajině nepomůžeme my, tak už nevím kdo. Jestli Ukrajině nepomůžeme, tak jsme úplně stejní jako ty mocnosti z roku 1938, na které nás celý svůj život slyším nadávat. My Češi musíme pomoci Ukrajině zcela automaticky, bez přemýšlení, jako samozřejmost,“ dodává dále Jaroš. Fotogalerie: - Běž domů Ivane!

Podle něj bychom měli poskytnout veškerou pomoc Ukrajincům, co můžeme. „Dodávky zbraní, samozřejmě – i když to myslím nebude relevantní. Přivítání válečných uprchlíků, samozřejmě. I kdybychom je měli ubytovávat a hostit my občani, samozřejmě, hlásím se a věřím, že se najdou tisíce dalších takových. Pokud z Ukrajiny něco zbyde – třeba odloupnutá západní část – poskytněme jí s EU maximální pomoc a udělejme z ní kvetoucí místo, ať Putin třeba pukne vztekem. Ale nemyslím si, že si Putin nechá nějaký kousek Ukrajiny odlomit,“ zmiňuje. Závěrem pak přidává i poučení. „Dobře si pamatujme prezidenta, který před týdnem říkal, že válka nebude a že je to blamáž CIA. Dobře si pamatujme prezidentova poradce, který měl v roce 2018 na krytu telefonu obrázek Putina(!). Dobře si pamatujme lidi, kteří tlačili Rusko, aby u nás dostavovalo jaderné elektrárny. I když máme často plnou pusu kritiky, děkujme každý den ráno a večer za to, že jsme v EU a v NATO. Protože bez trochy toho spojenectví nemá malá země v našem koutě Evropy šanci. Válka je teď 380 km od našich hranic. Kdyby nebylo NATO, nikdy bychom si nebyli jisti, že ji ten barbar z Východu nepřitáhne až k nám. Ale dokud v NATO jsme, vím, že to riziko je o 99 procent menší. Proti spojeným silám NATO nemá ani Rusko nejmenší šanci. Nejdůležitější strategickou povinností ČR a Evropy vůbec je zbavit se závislosti na ruském plynu a na ropě vůbec. I tohle je silný důvod pro tvrdé prosazování obnovitelných zdrojů v energetice, dokonce i za cenu dotací. Protože svoboda a nezávislost je v posledku cennější než mít pořád to nejlevnější a ‚tržně nejefektivnější‘. Efektivita končí, když vám protivník zavře kohoutky,“ zmiňuje.

„Podívejme se jako země, kdo nás tu oblbuje. Kolik máme v ČR zblblých občanů, co šíří ruské lži? Kolik z nich je za to placených, kolik z nich to dělá z frustrace a kvůli svým vlastním neúspěšným životům? To je skutečná rakovina, to z nás dělá nejistou a rozlomenou společnost. Spousta toho byla schválně plánována a nasazena Ruskem jako soft verze útoku na Ukrajinu. Ignorujte tyto hajzly. Ukažte si na ně. Pořád si nepřeju zakládat žádná oficiální ministerstva pravdy, která by hledala dezinformátory. Ale jako firma, jako jednotlivec – nikdy neinzerujte na serverech, o kterých víte, že nám tlačí ten hnůj. Nikdy je nečtěte. Řekněte svým přátelům, že se vám dělá zle, když z nich někdo posílá odkazy. Řekněte, že ten odpad nechcete na své zdi. Řekněte to svým starým rodičům. Buďte občansky stateční a aktivní. No a hlavně si pamatujte, že pravda a láska nakonec zvítězí. To není prázdný canc. To je nejlepší věta, kterou jsem v Česku kdy slyšel. Pravda vítězí je standarta, pod kterou se vždy můžu hrdě postavit. Putin – jakkoli si teď asi připadá mocný – udělal největší chybu svého života. Rusko na to nemá. Odmítnutí celého světa čelit nemůže. Sám se zablokoval. A semknul NATO jako nikdy předtím. Teď už fakt musíme táhnout za jeden provaz, všem nám bylo připomenuto, proč aliance opravdu existuje. Dál na Západ přes hranice NATO už si tedy Putin netroufne a celý ten jeho cirkus půjde jen od bídy k větší bídě. Za pár let zaklepe bačkorami a zbyde jen nešťastná, chudá země, která se zase rozdrobí, protože Ukrajina se opět trhne. A Rusko mezitím akorát ztratí čas, který mělo věnovat na pozvednutí své země k úplně jiným hrozbám – např. technologické dominanci Číny,“ říká Jaroš.

„Zůstaňme pevní, buďme hrdí, že jsme součástí bezpečného Západu, pomožme ho bezpečným udržet (například tím, že nebudeme flákat investice do armády) – a nyní otevřeme svá srdce chudákům Ukrajincům. Lepší rady bohužel v této situaci nemám,“ zakončil.

Psali jsme: Konec. Bez šance. Jedině že... Profesor Drulák a co bude dál Vypálit, zničit, zavřít obsluhu. Vypnout internet v Česku? A komu? Už se to sype Zeman vyzván k rezignaci. ,,Za ty své zvratky." Von der Leyenová: Rusko neprojde! Chystáme tento krok

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama