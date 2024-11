Šarapatka Kateřině Konečné: Sv*ně. My vám tu vodu společně uvaříme

Šarapatka reagoval na vystoupení Konečné v europarlamentu před schvalováním nové Evropské komise, kterou navrhovala Ursula von der Leyenová. Konečná v rámci svého proslovu opakovala své apely na zahájení mírové cesty v konfliktu Ruska a Ukrajiny.

„MÍR, to je slovo, které se v Europarlamentu skoro nesmí používat. Co myslíte, vezmou si představitelé EU a Evropského parlamentu k srdci aspoň něco z toho, co jsem jim řekla?" napsala posléze Konečná na síti X.

MÍR, to je slovo, které se v Europarlamentu skoro nesmí používat?? Co myslíte, vezmou si představitelé EU a Evropského parlamentu k ?? aspoň něco z toho, co jsem jim řekla? pic.twitter.com/M6JehIZIh3 — Kateřina Konečná (@Konecna_K) November 27, 2024

Šarapatka v reakci na její slova vypočítal, kolik bere peněz od evropských daňových poplatníků za to, že se staví proti Evropské unii. „188.600 Kč měsíčně čistého plat v EP + 8800 Kč na den na ubytování a stravu při jednání europarlamentu + 124.467 Kč měsíční paušál na všeobecné výdaje,“ informoval Šarapatka, že Konečná si v europarlamentu přijde na velké peníze.

„Vše z peněz evropských daňových poplatníků ... za Vaši kolaboraci s Kremlem, za soustavnou dehonestaci Vašeho evropského chlebodárce a za ‚mírové‘ floskule ve prospěch ruského agresora a proti evropské bezpečnosti,“ pokračoval Šarapatka, a že Konečná podle něj za unijní peníze vystupuje proti unii samotné.

Následuje sprška urážek, které Šarapatka adresoval šéfce komunistů. „Kdysi jsem Vám v jiné souvislosti, kdy jste velebila VŘSR, jež umučila a vyvraždila mé předky včetně dětí, napsal, že jste kráva, paní Konečná. Metamorfóza ale pokračuje: Svině, paní Konečná. Nenávistná, zdivočelá, bolševická svině, která by skrze lůzry i doma ráda ke korytu. Byla jste, jste a budete: rodokmen nezapřete,“ vyjádřil se Šarapatka.

Ve smyslu rčení, že „na každou svini se vaří voda“, Šarapatka nakonec Konečné vzkázal, že i jí bude voda uvařena. „Nic ale neroste do nebe. My vám tu vodu společně uvaříme. Dřív nebo později. Věřte mi, nás je víc...“ pohrozil Šarapatka.

Motto: "MÍR, to je slovo, které se v Europarlamentu skoro nesmí používat. Co myslíte, vezmou si představitelé EU a Evropského parlamentu aspoň něco z toho, co jsem jim řekla?", @Konecna_K



188 600,- Kč/ měsíčně čistého plat v EP

+ 8800,75,- Kč/na den na ubytování a stravu při… pic.twitter.com/8MMccmEmc1 — zdeněk šarapatka (@zdeneksarapatka) November 27, 2024

Lidé v komentářích pod příspěvkem dávají Šarapatkovi za pravdu a přidávají se s další várkou vulgarismů.

„Konečná je odporná komunistická svině. Napsal jste to přesně,“ souhlasí osoba Jiří Dlouý.

Konečná je odporná komunistická svině. Napsal jste to přesně. ???? — Jiří Dlouhý (@JirkaDlouhy76) November 27, 2024

„Konečná by potřebovala zažít den v pracovním táboře a dostat páskem po držce. Nic jiného si tahle kolaborantská svině nezaslouží,“ přidávají se další.

Konečná by potřebovala zažít den v pracovním táboře a dostat páskem po držce.

Nic jiného si tahle kolaborantská svině nezaslouží. — Shaheen (@kavka_jakub) November 27, 2024

Někteří litují, že komunistická strana nebyla zakázána. „Po listopadu 89 jsme měli tu komunistickou zločineckou organizaci zakázat. Byla to velká chyba. Teď tady řvou ty svoje komunistický lži a nikdo jim to nemůže zakázat,“ napsal Pavel Kroupa.

Po listopadu 89 jsme měli tu komunistickou zločinenckou organizaci zakázat. Byla to velká chyba. Teď tady řvou ty svoje komunistický lži a nikdo jim to nemůže zakázat. — Pavel Kroupa (@PavelKroupa) November 27, 2024

