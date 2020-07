Saša Vondra burcuje: Ustupování radikálním elementům v ulicích. Elity musí začít naši civilizaci bránit

reklama

Úvodem se Vondra vyjádřil k uplynulému půlroku, kdy svět postihla koronavirová pandemie. Co se o této epizodě jednou bude podle Vondry psát v chytrých knihách? "Sám si tuto otázku kladu, definitivní odpověď ale zatím nemám. V rovině zahraničních vztahů a geopolitiky jednoznačně posílí Asie a Západ oslabí. V Evropě, na tom našem menším hřišti, Německo vítězí a jih je poražený. Francie to nezvládla, je oslabena, ale zároveň se z toho snaží vytěžit, co se dá," míní Vondra s tím, že Česko první fázi zdravotně zvládlo velmi dobře.

"Bohužel se ale ukázalo, že vládě jde dobře nás zavřít do vězení, to propouštění na svobodu už se jí nedaří. Pomoc podnikům je strašně pomalá a selektivní. Jestliže jsme ze začátku získali náskok i dokonce nad Německem, Dánskem nebo Rakouskem, tak tady jsme ho bohužel ztratili a myslím si, že se to brutálně projeví na podzim," řekl Vondra s tím, že se domnívá, že podzim bude těžký.

Krize podle něj obnažila obrovský problém Západu. "Máme nulovou schopnost riskovat, nasazovat život nebo umírat. Vlna viru, a nechci ji podceňovat, dokázala vyděsit společnost skoro až k hysterii. Víc než je zdrávo. Nejvíc vyděšení byli ti nejbohatší, nejvyspělejší společnosti Západu. To nám ukazuje, jak jsme slabí a zranitelní," dodal.

Hovořil i o Evropské unii a o tom, jak se mu nelíbí plán obnovy navržený Evropskou komisí. O jaké Evropě sní? "Evropskou spolupráci ve formě čtyř svobod považuji za obrovský výdobytek, který je pro nás cenný. Nechci, aby se to rozbilo. Byla by to pro nás tragédie, my ve středu Evropy bychom to odskákali. Nechci konflikt, chci, aby to, co máme, vydrželo, ale odmítám centralizační a regulační tendence, protože to je to, co Evropu zahubí," zmiňuje.

Závěrem se pak vyjádřil i k USA a odstartovanému antirasistickému běsnění. "Odmítám, že by byl v Americe systémový rasismus. Jestli byla některá země, která se s ním bolestně, ale včas vypořádala, byly to Spojené státy. Vzorově pro mnoho zemí světa. Ale z druhé strany, pokud se ptáme na projevy rasismu ve společnosti, tak stejně jako kdekoli jinde ve světě i v USA byly, jsou a budou," sdělil. A vyjádřil se také ke kulturním válkám. Působí to na něj tak, že jde o pokus o maoistickou kulturní revoluci. "Nikoli shora dolů, ale ani to nejde zdola, nejde se odvolávat na lidové masy. Podpora nepokojů a kulturní revoluce jde z univerzit, z médií, z komunální politiky a z Kongresu. A to je nové. Jsme v situaci, kdy těmto radikálním elementům v ulicích, blízkým anarchistům, komunistům nebo antifě kulturní sféra neuvěřitelným způsobem ustupuje, či dokonce vychází vstříc," sdělil. Elity se dle jeho slov musí vskutku probudit a začít naši civilizaci bránit.

