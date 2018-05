Šátková aféra po anglicku: Po zákazu hidžábu se muslimští rodiče vzbouřili a udělali moc nepěknou věc

Základní škola sv. Štěpána ve východní části Londýna nedávno zakázala svým muslimským žákyním nosit hidžáb. Tedy šátek, který zakrývá vlasy, krk a také poprsí. Ředitel školy Arif Qawi došel k závěru, že zahalené žákyně mají menší pravděpodobnost se začlenit do kolektivu se svými vrstevníky. Nicméně po tomto rozhodnutí škola obdržela stovky emailů, ve kterém jejich autoři vedle stížností vyhrožovali celému učitelskému sboru.

Nejvíce výhrůžek obdržel právě Qawi, který se následně rozhodl na svoji funkci rezignovat. Krátce poté škola své rozhodnutí vzala zpět a žákyně se mohou ve třídách opět zahalovat. Někdejší ředitel školy také uvedl, že mnoho jeho kolegů se bojí po mnoha výhružných emailech od rodičů muslimských dívek vyučovat. Učitelka Neena Lallová byla v některých emailech dokonce nazývána pedofilkou a podobnými dalšími urážkami.

Celý text v angličtině je ZDE.

Jak píše autorka textu Kahnová, v jednom z videí uveřejněných na YouTube byla dokonce srovnávána s Hitlerem. Rozzuření muslimští rodiče dále vyhrožovali také Amandě Spielmanové, která působí jako šéfka inspektorů ve státním úřadu Ofsted a Lallové se zastala. V jejím případě šlo také o antisemitské urážky. Musliové si vzhledem k jejímu jménu mysleli, že je židovského původu. V jedné ze zpráv jí neznámý anonym vyhrožoval, že ví, kde bydlí a může ji kdykoli „dostat“.

Takových zpráv do emailu i na sociálních sítích obdržela Spielmanová bezpočet. „A nebylo to zdaleka poprvé, kdy byli učitelé na britských školách a další státní úředníci podobným způsobem zastrašování muslimskými rodiči. Ředitelka školy Anderton Park v Birminghamu Sarah Hewitt-Clarksonová bylo obdobným způsobem vyhrožováno na sociálních sítích. V jednom z emailů ji napsali, že pokud bude jejich děti učit gay, tak bude zastřelen.“

„Britští islamisté mají samozřejmě zájem na tom, aby byly mladé dívky nuceny nosit hidžáb a ve Velké Británii zdomácněly i další represivní projevy islámu. Britská vláda by měla místo pouhých prohlášení podniknout konkrétní kroky zastavení infiltrace islamismu do vzdělávacího systému. To, že se vedení základní školy Svatého Štěpána ve východní Londýně nechalo tímto způsobem vydírat a nakonec ustoupilo muslimským radikálům, není dobrá zpráva nejenom pro vzdělávací systém, ale pro celou Velkou Británii,“ uzavírá Khanová.

Psali jsme: Hidžábnice a výhra ředitelky? Omyl. Budeme ještě čumět, obává se právník a ukazuje na Rychetského Chtěla si vynutit nošení hidžábu v české škole žalobou. Ale soudce bouchl do stolu: To by mohla být i hodina matematiky rušena odříkáváním otčenáše! A pak zahřmělo i nad Šabatovou Šabatová možná lže! Čachrovala s důkazy. Advokát hlásí zvrat v kauze „hidžábnice“, která popotahuje střední školu Škola vynadala rodičům za to, že jejich dcera chodila zahalená hidžábem. A strhl se poprask



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: pro