Sázka na Trumpa už Maďarsku pomáhá. Všechno ale prý nezachrání

Viktor Orbán se může těšit z návratu Donalda Trumpa do Bílého domu a spolu s ním i celá maďarská ekonomika. V celé Evropě pravděpodobně neexistuje vůdce, který by byl s Donaldem Trumpem více spřátelený a ideologicky spřízněný než Orbán. To do značné míry vysvětluje, proč v době, kdy je na evropských finančních trzích výrazně pochmurná nálada, panuje v Budapešti optimismus. Investoři se zde příliš netrápí vyhlídkami na nová Trumpova cla nebo spory o financování NATO a naopak optimisticky vyhlížejí všechny dopady, které může mít Trumpův nástup na skomírající maďarskou ekonomiku a její akciový trh.

Když Orbán začátkem prosince odletěl s doprovodem na improvizované posezení s Trumpem do jeho soukromé rezidence Mar-a-Lago na Floridě, mezi přítomnými byl i Gellert Jaszai, předseda maďarské telekomunikační společnosti 4iG. Když se rozkřiklo, že se Jaszaiovi podařilo zastihnout miliardáře Elona Muska, blízkého Trumpova důvěrníka, aby s ním probral možné obchodní dohody, akcie prudce vzrostly.

Minulý týden vyskočily o 13 %, což byl největší nárůst za více než dva roky, a nabídly tak důkaz, že spojenectví Trump–Orbán je dostatečně silné na to, aby pozvedlo i malé společnosti na maďarském trhu. Podle analytiků a správců peněz mohou akcie nadále posilovat, pokud se Trumpovi podaří rychle zprostředkovat ukončení rusko-ukrajinské války, jak slíbil.

Válka zvýšila geopolitická rizika a snížila rating akcií v celé východní Evropě. Jenže na rozdíl od naprosté většiny svých evropských kolegů největší společnosti na maďarském trhu, jako OTP Bank, výrobce léků Richter Gedeon a ropná skupina Mol, nepřerušily vztahy s Moskvou, což by jim mohlo pomoci těžit z případného oteplení vztahů a oživení ruské ekonomiky.

Trumpův efekt „by mohl být pro maďarský akciový trh určitou vzpruhou“, uvedl Peter Kiss, vedoucí oddělení správy portfolia v maďarské pobočce společnosti Amundi SA.

Maďarský telekomunikační podnik povzbuzený Trumpem a Muskem ztělesňuje Orbánův obchodní model. Společnost 4iG je řízena premiérovými spojenci a rostla díky akvizicím podporovaným vládou, státním zakázkám a dotovanému dluhu.

Ne všichni v Budapešti jsou ohledně Trumpova druhého funkčního období optimističtí, protože není jisté, zda skutečně přinese dostatek reálných investic, které pomohou churavějící maďarské ekonomice.

Zahraniční investoři totiž drží například ve společnosti 4iG méně než 1 % jejích akcií, jak ukazují údaje shromážděné agenturou Bloomberg, a to kvůli obavám z transparentnosti. V porovnání s téměř 20% podílem nerezidentů v OTP, 40% podílem v Richter a 60% podílem v Mol.

Podle portfolia manažera skupiny East Capital Eglé Fredrikssona se navíc maďarský akciový trh i přes možný vítr v zádech od Trumpa stále bude potýkat s důsledky Orbánovy politiky, včetně bojů o financování z Evropské unie a uvolněné fiskální politiky, což vše poškodilo stabilitu forintu.

Také „je těžké očekávat nějaké rychlé řešení konfliktu na Ukrajině“, uvedl Fredriksson.

Rollo Roscow, manažer fondu EM ve společnosti Schroders Plc v Londýně, uvedl, že hodně záleží na tom, jakého typu míru bude dosaženo. Pokud bude zahrnovat bezpečnostní záruky pro Ukrajinu, které budou považovány za dostatečně silné, aby zabránily návratu války, bude to krátkodobě i dlouhodobě pozitivní. Slabá dohoda může být naopak pro investice „dlouhodobě negativní kvůli regionálním rizikům“.

„Vzhledem k tomu, že společnosti Richter a OTP mají ukrajinskou a ruskou expozici, obě by z trvalého urovnání války profitovaly a poskytly by další impulz pro růst akcií,“ dodal Roscow.

