Sázkař před volbami: Favoritem zůstává ANO, povodně ale ledacos převrátí

Hnutí ANO ovládlo nejen předvolební průzkumy, ale i kurzy sázek u Tipsportu. A která ze sázek je nejzajímavější? „Nejzajímavější sázka je na to, zda ANO vyhraje v daném kraji. Skoro v každém kraji je totiž hnutí velkým favoritem nebo minimálně druhé na pásce. Zajímavá může být i sázka na to, v kolika krajích ANO vyhraje,“ řekl pro CNN Prima NEWS Pavol Boško.

A Boško jednotlivé kraje i vyjmenoval. Podle něho u sázkových kurzů vyhraje ANO Vysočinu, Karlovarský, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Ústecký, Zlínský, Královéhradecký, Jihočeský a Středočeský kraj.

Volební účast by mohla být vyšší než u předcházejících voleb. Avšak účast by mohly narušit povodně, protože některá města a obce se dosud potýkají s velmi vážnými dopady velké vody, a lidé tak nemusejí mít myšlenky na volební urnu a svou občanskou „povinnost“ hodit do ní svůj hlas. „Původně jsme si mysleli, že by mohla být volební účast větší, nasvědčovalo tomu i to, že každé volby, které se nyní konají, doprovází obrovský zájem.“ Odborníci Tipsportu nejdříve odhadovali, že účast by mohla vystoupat na 40 % voličů. Po povodních přepočítali svůj odhad a nyní uvádějí 37 % pravděpodobné účasti.

Povodně podle něho mohly pracovat i ve prospěch jednotlivých politiků. A to v případě, že povodně komunikačně zvládli dobře. „Někteří hejtmani komunikovali dobře a situaci zvládli, což jim může ve volbách přilepšit,“ řekl Blaško a poukázal na Jihomoravský kraj, kde komunikaci hejtmana Jana Grolicha za KDU-ČSL lidé přijali. To by jeho pozici mohlo ve volbách upevnit, a sebrat tak hnutí ANO vítězství v kraji.

Přišel i odhad výsledků voleb podle společnosti Fortuna. „Podle další sázkové společnosti, Fortuna, by v Libereckém kraji měli s ohledem na kurz 1,25 : 1 zvítězit Starostové pro Liberecký kraj. Na jižní Moravě v kurzu 1,35 : 1 koalice SPOLU a v jižních Čechách v kurzu 1,5 : 1 ODS. Nejvyrovnanější bude podle sázkové kanceláře souboj ve středních Čechách, kde má ANO kurz 1,7 : 1 a koalice SPOLU kurz 2,4 : 1. V Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji je na vítězství ANO kurz 1,01 : 1. Velké šance s kurzy do 1,2 : 1 má hnutí i na Vysočině a v Olomouckém, Pardubickém, Plzeňském nebo Zlínském kraji,“ vypsala CNN Prima NEWS výsledky podle odhadů společnosti Fortuna.

Jenže český systém nedává žádnou záruku, že vítězná strana bude mít svého hejtmana. Zásadní je koaliční potenciál strany. I minulé krajské volby z velké části vyhrálo hnutí ANO. Ale pouze ve třech krajích získalo hejtmanský post. V dalších krajích se proti ANO postavily další strany a vytvořily koalici, která svými hlasy přečíslila hnutí Andreje Babiše.