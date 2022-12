Scény u Čaputové: Prý to bylo jinak. Jasně o pádu Fialy

Po pádu vlády Slovenské republiky se u našich východních sousedů rozebírá, co se vlastně dělo u prezidentky Čaputové, kde ministr financí Igor Matovič údajně „vytrhl“ již podepsanou demisi z rukou vedoucího kanceláře hlavy státu. Matovič přichází s vlastní verzí a někdejší koaliční partnery tituluje slovem „mafie“. Opoziční publicista Eduard Chmelár mezitím volá veřejnost k účasti na referendu o vypsání nových voleb. Právník a expolitik Michal Hašek mezitím říká: I Fialova vláda nakonec padne, jen by to mělo proběhnout důstojně.

Pro nedůvěru vládě hlasovalo 78 z přítomných 102 poslanců, potřebný byl souhlas alespoň 76 zákonodárců ve 150členné sněmovně. Téměř všichni poslanci nejsilnějšího vládního hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO), v jehož vedení je i Heger, se hlasování nezúčastnili. Proti vládě byli mimo jiné tři poslanci, kteří před hlasováním vystoupili z Kollárova vládního hnutí Jsme rodina.

Pro předčasné volby v květnu či červnu příštího roku se už vyslovil Kollár, ale také šéfové opozičních stran Směr – sociální demokracie (Směr – SD) a Hlas – sociální demokracie (Hlas – SD). Naopak proti vystoupila bývalá vládní strana Svoboda a Solidarita (SaS), která přišla s iniciativou odvolat vládu. OLaNO se zatím jednoznačně nevyjádřilo. V řádném termínu by se příští volby na Slovensku konaly v únoru 2024. Před případným rozhodnutím sněmovny o zkrácení volebního období by musela být změněna ústava; příslušný návrh je na programu stávající schůze parlamentu.

SaS, jejíž čtyři ministři v září podali demisi, předtím neúspěšně žádala, aby předseda OLaNO a ministr financí Igor Matovič z kabinetu odešel. SaS a Matovič byli dlouhodobě ve sporu.

Původně měla sněmovna o nedůvěře vládě hlasovat tento týden v úterý, z podnětu OLaNO ale rozhodnutí o dva dny odložila. Dříve během dneška Matovič nabídl svou demisi pod podmínkou, že SaS podpoří předlohu státního rozpočtu na příští rok a v parlamentu stáhne návrh na pád vlády. SaS to odmítla.

Matovič pak těsně před hlasováním sněmovny přišel do prezidentského paláce doručit svou demisi; podle oznámení prezidentské kanceláře ji před jejími pracovníky podepsal, své rozhodnutí si ale v poslední chvíli rozmyslel a dokument vytrhl vedoucímu kanceláře z rukou. Mluvčí prezidentky Martin Strižinec uvedl, že Matovičova demise tak nebyla doručena. Matovič v reakci popřel, že by dokument pracovníkovi vytrhl.

„Nebojte se udělat správnou věc. Pokud se rozhodnete udělat něco, o čem i v poslední možné chvíli usoudíte, že by to bylo nemorální. Neudělejte to, i kdyby si z vás neprávem poté i prezident dělal srandu. Moje svědomí dnes v poslední možné chvíli probudil telefonát člověka, kterému, když jsem řekl, kde jsem a co dělám, tak mi řekl jen pár slov: Bojovník se před mafií nesklání! – Zastyděl jsem se, procitl jsem, a tak jsem si od pana kancléře vzal z ruky originál i kopii mé demise. Nic jsem mu nevytrhl, jak začal zákeřně šířit prezidentský palác, což mi je líto. Hlavně nerozumím, proč zpětvzení demise potřeboval takto dehonstujíc prezidentský palác vůbec proaktivně komunikovat,“ sdělil k tomu Matovič na svém facebookovém profilu.

„Je po půlnoci. Přečetl jsem si mnohá vyjádření. Není příjemné, když se ohýbá pravda,“ poznamenal na svém facebookovém profilu poslanec za OLaNO Marek Šefčík. „Dívám se na fotky. Mimo jiné na tu, jak jsme s premiérem, ale i ostatními kolegy v klubu čekali na výsledek. Edo nepovídal nejprve téměř nic, když viděl tu 78. Potom se podíval na nás, poděkoval nám a řekl něco v tom smyslu, že nás čeká boj,“ zmínil a rozepsal se dále.

„Ve středu odpoledne až do večera a potom i ve čtvrtek od rána téměř do poledne jsme měli klub OLaNO, kde jsme se snažili dospět k dohodě. Ta zněla nakonec zjednodušeně tak, že Igor Matovič nabídne svou rezignaci výměnou za schválení rozpočtu na pomoc lidem a příslib, aby už SaS neodvolávala vládu,“ sdělil Šefčík.

„Já osobně jsem dal v klubu otázku, zda se budou podmínky ještě měnit. Dostal jsem odpověď, že ne, že tak, jak to je dohodnuté v klubu, tak to platí. Buď to SaS přijme – premiér šel se Sulíkem rokovat, nebo to odmítne a budeme hlasovat o tom, zda padne vláda. Když se nepředřadil bod zákon o tom, zda může NR SR sama rozhodnout o zkrácení volebního období a když nepřichází žádný příslib od SaS, Igor Matovič to chtěl v tom časovém stresu ještě zachránit a rozhodl se, že jde přece jen podat tu demisi. V naší komunikační skupině mu však několik poslanců řeklo, že taková dohoda v klubu nebyla a že to dělat nemá. Někteří ho přemlouvali i osobně. Ještě měl i telefonáty. Na poslední chvíli, když zjistil, že SaS neustoupila, rozhodl se vzít zpět demisi a omluvil se nám. Řekl – i potom před médii, že udělal chybu, že tam šel, a že je rád, že demisi nakonec nepodal. Mafii se neustupuje,“ sdělil Šefčík.

„Padla Hegerova vláda. 78 poslanců bylo pro. Dnes se nám vysmáli. Řehtali se a tleskali. Blahopřáli si Kolíková s Pellegrinim i Sulík s Ficem za potlesku extremistů. Uf. My ten boj ale nevzdáváme,“ dodal poslanec OLaNO.

Své pak na sociální síť napsal také historik a publicista Eduard Chmelár. Podle něj je čas, aby si občané vzali moc zpět do vlastních rukou. „Pád Igora Matoviče vzdáleně připomíná neslavný konec císaře Nera, který byl tak zbabělý, že to nedokázal ukončit sám ani tehdy, když slyšel dupot koní pretoriánů. Jeho šílené chování – když byl odnést demisi do prezidentského paláce, ale v poslední chvíli si to rozmyslel a vytrhl podepsaný dokument vedoucímu kanceláře prezidentky Slovenské republiky Metodovi Špačkovi z rukou – by už nikoho nemělo nechat na pochybách, že je to psychiatrický případ, a proto mi dovolte, abych ho dále nechal na hodnocení psychoanalytiků, tohle už není úloha pro politického analytika. Tato garnitura nedokázala odejít důstojně, a proto dnešní trapný cirkus nemá v dějinách parlamentarismu obdobu a myslím si, že si vydechli nejen přívrženci opozice. Navzdoru tomu má současný vývoj momentálně víc otázek než odpovědí, a to, že klíčovou hráčkou této choromyslné šachové partie se stává Zuzana Čaputová, není v žádném případě uklidňující zpráva,“ domnívá se Chmelár.

„Co však považuji v této chvíli za možná ještě závažnější krok než samotné vyslovení nedůvěry Hegerově vládě, bylo to, co jí předcházelo: Neshoda na změně ústavy, která by umožnila zkrátit volební období parlamentu. Znamená to, že referendum, které se uskuteční 21. ledna, nabyde mnohem větší, dokonce zásadní význam pro praktickou realizaci čl. 2 Ústavy SR, který říká, že státní moc pochází od občanů. Představitelé vládní koalice, ale i mimovládních stran SaS a PS vás celý čas balamutili, že je to zbytečné vyhazování peněz. Není. Pokud občané přijdou masově k volebním urnám a zavážou parlament ke změně ústavy. Bude to znamenat, že na vyhlášení předčasných voleb bude stačit 76 poslanců. V současných legislativních podmínkách by to musela být ústavní většina, tedy 90 poslanců. A lídr SaS Richard Sulík, právě tak jako i majitel OLaNO Igor Matovič, se už jasně vyslovili, že předčasné volby nepodpoří. Nastává tak patová situace, které nepomůže ani Zuzana Čaputová, která bude jednat celkem určitě v souladu s představami liberálů,“ dodal Chmelár.

„Je to na vás – na nás, přátelé. 21. ledna 2023 prokažte všichni občanskou zodpovědnost, i kdyby vás měli do volebních místností na rukou donést, a vyřešme tuto trapnou a nedůstojnou situaci. Považuji to za důležitější než samotné parlamentní volby. Je to okamžik, kdy můžeme vrátit moc do rukou občanů a napravit nespravedlivý a nedemokratický stav, který nemá v civilizovaných zemích obdoby. Zápas pokračuje. A vy v něm můžete mít hlavní slovo. Nenechte si ho vzít,“ dodal Chmelár.

Slovenskou scénu okomentoval také bývalý jihomoravský hejtman Michal Hašek (ČSSD). „Hezký večer, dnešní borec na konec je od sousedů ze Slovenska a jmenuje se Igor Matovič. V české politice nic takového nepamatuji (a to pamatuji docela dost). Slovy české filmové klasiky „ ... vy nás ale zásobujete, pane Karfík ...“ napsal Hašek. „Národní rada SR právě vyslovila nedůvěru vládě Eduarda Hegera. Richard Sulík před hlasováním oznámil, že Igor Matovič odjel k prezidentce podat demisi, nicméně následně úředníkovi prezidentské kanceláře vytrhl dokument z ruky s tím, že si to rozmyslel. Chtěl bych vyzvat vládu premiéra Fialy, aby až bude (a já jsem přesvědčen, že bude) stejně končit v ČR, zachovala alespoň důstojnost,“ dodal také Hašek.

