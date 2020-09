Schillerová: Mzdy zvedat nebudeme, ale ani nebudeme plošně zvedat daně

reklama

„Budu chtít tlačit na to, abychom růst mezd kompenzovali zrušením superhrubé mzdy, to je sedm procent hrubého, pět procent čistého. Myslím si, že v době krize to je ve veřejném sektoru dostatečné. Musíme vnímat i to, že nemůžeme pokračovat v rozevírání nůžek mezi veřejným a soukromým sektorem, protože očekáváme minimálně stagnaci růstu průměrné mzdy, jestli ne mírný pokles,“ uvedla ministryně Schillerová, s tím, že to neplatí v případě učitelů. Těm slíbili průměrný plat 45 tisíc korun v roce 2021, a to dodrží.

Zmínila, jaká opatření by měla kompenzovat deficit chronicky nafouklý. Jde o zrušení superhrubé mzdy. „Rozhodně nebudeme v tuto chvíli plošně zvedat daně, v době, kdy se firmy vzpamatovávají a budou vzpamatovávat z takovéto těžké krize, kdy možná budou některé z nich bojovat i o holou existenci, kdy občané naopak potřebují stimulovat,“ dodala Schillerovi.

Nyní podle ministryně financí stimulují ekonomiku spotřebně, ale i investičně. „Vezměte si, že poslední novelou jsme navýšili investice zhruba na 200 miliard, dali jsme 13,4 miliardy do kompenzačního bonusu obcím, 35 miliard jsme dali do dotačních programů,“ podotkla, s tím, že Česko by mohlo mít zase vyrovnaná rozpočet v roce 2028. „Mohli bychom být zhruba na číslech, na kterých jsme byli před pandemií,“ věří Schillerová.

Psali jsme: Ministryně Schillerová: Odvolací soud potvrdil vítězství ve sporu kvůli internetové ruletě Schillerová nemá plán, jak v rozpočtu kompenzovat zrušení superhrubé mzdy A občané se nestydí!? Z ODS k Babišovi a jeho nástupu. S obrázkem Učitelé by měli dostat přidáno, shodl se ministr Plaga s odbory. O kolik si polepší?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.