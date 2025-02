Schillerová rozstřelila vládní čísla o „výhodnosti pobytu Ukrajinců u nás“

Ukrajinští uprchlíci se Česku vyplácejí. Taková prohlášení slyšíme od představitelů vlády dlouhodobě. Podle ministrů Rakušana a Jurečky část zde pracujících Ukrajinců odvádí do státní kasy miliardy korun.

„V současné době je situace taková, že ukrajinští uprchlíci odvádějí do státního rozpočtu výrazně více peněz, než kolik představuje pomoc našeho státu Ukrajincům. Ta čísla jsou jasná a jsou pravdivá,“ říkal premiér Fiala už loni v listopadu na plénu Poslanecké sněmovny.

K tématu opětovně vystoupil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka při výročí tří let od začátku války na Ukrajině. Podle svých slov představil nejnovější data.

„Ukrajinci jsou přínosem i pro náš rozpočet a odvádějí do něj mnohem více, než vydáváme na pomoc jejich krajanům. Drtivá většina se dobře integrovala a pracuje,“ napsal v příspěvku na svém facebooku a přiložil graf, podle něhož Česko v posledním kvartálu loňského roku vydalo na ukrajinské uprchlíky 4 miliardy korun, ale 6,6 miliardy korun od nich naopak získalo. Potvrzuje se prý rostoucí trend příjmů v této oblasti.

Problém je v tom, že ministr už přesně neuvádí, co všechno se do výdajů za Ukrajince započítává a co nikoliv. Je tak otázkou, do jaké míry je v nákladech započítána provedená zdravotní péče, veškeré úkony úřadů související s příchodem a vyřízením všech náležitostí, administrace související s pobíráním dávek, asistenti ve školách, celkové náklady na školství a v neposlední řadě náklady spojené s policií a řešením kriminality.

Bývalá ministryně financí a nyní šéfka poslaneckého klubu hnutí ANO Alena Schillerová hovoří o tom, že Fialova vláda už v minulosti prokázala zvláštní přístup vůči faktům a statistikám.

„Vláda Petra Fialy opakovaně prokázala velmi kreativní přístup v práci s fakty a čísly včetně dříve nemyslitelných zásahů premiéra ve statistickém úřadu. Její údaje, státní rozpočet nevyjímaje, je potřeba brát s velkou rezervou,“ říká pro ParlamentníListy.cz.

Dostane-li se hnutí ANO do příští vlády, zaměří se na něco jiného. „Co se týče výdajů spojených s Ukrajinci, naší prioritou nebude jejich nekonečné přepočítávání. Ty největší náklady, jako je například nedostupnost včasné zdravotní péče pro mnoho českých občanů v kritických momentech jejich života, se stejně penězi vyjádřit ani nedají. Zaměříme se proto raději na funkční a spravedlivou návratovou politiku,“ dodala Schillerová.

Ekonom Vladimír Pikora míní, že pro důkladnou znalost všech nákladů, jaké český stát ve vztahu k Ukrajincům vynaložil, by bylo zapotřebí provést důkladné kontroly. Zdůrazňuje ovšem, že pracující Ukrajinci mají pro naši zemi přínos, protože vykonávají i typy profesí, které čeští občané příliš neobsazují.

„Vláda opakovaně tvrdí, že se to vyplácí a těžko to zvenku rozporovat, když nevidíme dovnitř systému. To by vyžadovalo velký audit typu, který vidíme ve Spojených státech, kde tým Elona Muska přijde na všechny úřady a začne důkladně procházet účetnictví a hledat. Pro nás zvenku nezbývá než věřit vládě, že nám dává správné údaje. V každém případě je jasné, že nás to stojí ohromné peníze, například ve školství, kde je hodně ukrajinských dětí,“ sděluje ekonom pro ParlamentníListy.cz.

Zároveň prý ale vidíme, že hodně Ukrajinců pracuje. „Mám dokonce pocit, že když se podíváme na prodavačky, servírky a podobné profese, jsou to většinou právě Ukrajinky, takže zde evidentně nějaké daně platí. Zároveň je tu makroekonomicý efekt, protože máme dlouhodobě problém najít zaměstnance do řady oblastí, ve kterých Češi nepracují, ale vidíme Ukrajince i v sofistikovanějších oborech včetně zdravotních sester nebo lékařů. O tomto přínosu se nemluví, protože bez ukrajinských pracovních sil bychom v některých oborech měli nedostatek lidí a buď by se ten problém musel řešit nějak jinak, anebo by dané služby byly dražší. Zmínil bych i dlouhodobý přínos v důchodovém zabezpečení, protože je pravděpodobné, že mladí pracující Ukrajinci tady zůstanou na trvalo a budou do systému přispívat,“ konstatuje Vladimír Pikora.