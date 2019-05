Schillerová s Hamáčkem dnes budou jednat o návrhu rozpočtu

Ministerstvo financí ve čtvrtek uvedlo, že na základě výsledku jednání dokončí předběžný návrh příjmů a výdajů podle jednotlivých kapitol tak, aby jej úřad mohl ještě dnes odeslat jednotlivým resortům.

Původně avizoval premiér Andrej Babiš (ANO), že vláda první verzi návrhu rozpočtu schválí na dnešním mimořádném zasedání, které se ovšem nakonec neuskuteční. Rozpočet není na programu ani na pondělním standardním jednání vlády. Podle rozpočtových pravidel má MF do konce května zpracovat návrhy výdajů a příjmů jednotlivých kapitol. Následně do 20. června by to měla vláda schválit. Konečnou verzi rozpočtu vláda musí schválit a předložit Poslanecké sněmovně do konce září.

MF připravilo na příští rok rozpočet se schodkem 40 miliard korun. Výdaje by měly být 1,594 bilionu Kč a příjmy 1,554 bilionu Kč. Schodek 40 miliard korun je schválen i v letošním rozpočtu. Rozpočet počítá s růstem investic i důchodů.

O růstu mezd ve veřejném sektoru vláda jednala se sociálními partnery 27. května. Následně ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) uvedla, že ministerstvo financí navrhuje pro příští rok zvýšení platů ve veřejné správě a službách o dvě procenta. Učitelé by pak měli dostat přidáno o deset procent. Zaměstnavatelé návrh podporují. Odbory jsou proti. Pro učitele žádají přidání o 15 procent, pro nepedagogické pracovníky a zdravotníky o deset procent a pro ostatní o osm procent.

Vláda také 20. května schválila nárůst rodičovské o 80.000 korun na 300.000 korun od ledna příštího roku. Vyšší rodičovskou budou pobírat i rodiče novorozenců a dětí do čtyř let, kteří budou příspěvek zrovna pobírat.

autor: nab