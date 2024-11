Schmarcz odpálil bombu: Ukáže se, že to minule zfalšovali? Trump a korespondenční hlasy

Web Info.cz připravil k americkým volbám speciální vysílání s redaktory Janem Paličkou a Vojtěchem Kristenem. Po více než čtyřech hodinách vysílání rozbor nad známými výsledky završil další redaktor tohoto webu Martin Schmarcz a bylo to skutečně „nejvydatnější nakonec“. Anketa Prospěje České republice vítězství Donalda Trumpa? Prospěje 88% Neprospěje 6% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 2641 lidí

Výsledky voleb zhodnotil třemi slovy: Silnější pes vítězí. „On je skutečně silný lídr a v těchto volbách to byl jediný lídr na hřišti,“ myslí si komentátor.

Americké volby 2024 podle něj byly soubojem jednoho silného lídra se silným programem proti hromadě plaček. „Na to se nedalo koukat. Všechny mítinky Kamaly Harrisové, to byl pláč, emoce, strašný děs, že pokud vyhraje ten fašista, nacista, šovinista, antiklimatista, jak strašně to dopadne,“ popsal.

Donald Trump je podle něj skutečně zarytým nepřítelem Zeleného údělu a je dost pravděpodobné, že v USA výrazně zvýší těžbu ropy. „My bychom to měli dorovnat a zvýšit těžbu uhlí,“ myslí si.

Volby v USA podle něj ukázaly, že nevyhrály emoce ani kulturní války o genderu, ale vyhrál reálný ekonomický program, protože voliči volili peněženkou. Což je varování i pro českou vládu, pokud i poslední rok pojede českou verzi kulturních válek zvanou „antibabiš“, tak dopadnou velice špatně. „Naše vláda je na tom hůř, než byla před volbami Kamala Harrisová, už teď hodně prohrává. A jestli bude pokračovat, dopadne hodně zle.“

Harrisová na svou podporu aktivizovala univerzity a šoubyznysové celebrity, ale jak Schmarz s nadsázkou poznamenal „neaktivizovala pošťáky, kteří minule donesli Bidenovi ty miliony hlasů“. Na její straně byla neuvěřitelná slabost. „Kdyby proti Trumpovi stál dobrý kandidát, tak by mu dokázal čelit. Ale ona mu čelila pouze emocemi, celebritami, pláčem a jekotem“.

„Donalda už teď nezavřou. Ty procesy rozjížděli prokurátoři za Demokratickou stranu, ale to byla opozice, která se ho snažila dostat do vězení,“ popsal minulé roky, kdy Trump čelil desítkám procesů. Demokratická strana se v tom evidenně zhlédla, i na prezidentku nominovala bývalou prokurátorku a s motivem žalobkyně a zločince pracovala v kampani.

„Pokud by se stala prezidentkou tato prokurátorka, to by bylo, jako kdyby se tady stal premiérem Šlachta,“ doporučil Schmarz. Ten právě s novým senátorem za Břeclav kdysi svedl svéráznou studiovou debatu.

Procesy proti Trumpovi měly jednoznačně politickou povahu. Třeba konstrukce jeho poslední žaloby, kdy byla chyba v účetnictví kvalifikována jako trestný čin ovlivňování voleb. Podobně to bylo i s procesy kvůli nepovolenému nakládání s utajovanými dokumenty, v čemž s ním podle Schmarcze má zcela srovnatelné máslo na hlavě i Joe Biden.

Podobné to podle něj bylo i s příběhem o puči ze 6. ledna 2021. První rok z toho byli zděšeni i voliči republikánů, ale když z toho čtyři roky děláte hlavní téma, tak se to zkrátka okouká, navíc se časem zjistilo, že historka o vzpouře proti republice je hodně přepálená. „On se tehdy choval strašně, neuznal porážku, což ho diskvalifikuje z role velkého politika, ale to proboha přece nebylo trestné,“ říká komentátor.

K volbám 2020 podle něj ještě bude třeba se vrátit. Ukáže se to už na volební účasti letos, protože tehdy najednou přibylo 25 milionů voličů a 100 milionů hlasů přišlo poštou. „Pokud tam letos bude zase výrazný propad, tak si myslím, že ta Trumpova podezření, že těmi volbami bylo manipulováno a neziskovky vyplňovaly lístky za lidi co nechodí volit, tak dostanou racio,“ zamyslel se.

Podle amerických zákonů to ale nebyl podvod, ale běžná praxe. A přiznala to podle něj i letošní reportáž České televize, kde aktivisté Demokratické strany lamentovali, že jim důsledná kontrola ze strany republikánů znemožnila vyplňovat lístky za jejich voliče. „Ale nebyl to podvod, bylo to podle zákona,“ vyjasňuje.