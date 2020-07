Schwarzenberg: Kalouska lidi neradi, protože je chytřejší než oni. Prezidentské volby? Měl jsem méně peněz než Zeman

Kromě Miroslava Kalouska už nehodlá kandidovat ani nejstarší poslanec českého Parlamentu, Karel Schwarzenberg. Potvrdil to v rozhovoru pro Prostor X. Ale to nebylo zdaleka to jediné, co šlechtic řekl. Zavzpomínal na Josefa Luxe i Václava Havla. O Miroslavu Kalouskovi řekl, že je nepostradatelný. „Má nevýhodu, to je pravda, lidé ho nemají příliš rádi. Částečně si to zavinil sám, protože ty lidi nechal cítit, že je chytřejší než oni, což je, ale ty lidi to neradi,“ mínil o předsedovi posl. klubu své strany. A Češi by se podle něho měli víc zamyslet, nebýt tak sobečtí a víc dávat do Evropské unie.

Schwarzenberg nejdříve okomentoval „jednání“ o plánovaném masivním deficitu. Dle čestného předsedy TOP 09 to však žádné jednání nebylo. „Ta koaliční většina, včetně komunistů, prostě prohlasovali, co chtěli. Ve skutečnosti se s opozicí vůbec nebavili. Takže žádné jednání nebylo,“ shrnul své myšlenky. Dodal, že je ani na jednání nikdo nepozval. „Pan premiér pozval jen komunisty na jednání. S těmi se důkladně pobavil, přislíbil jim ústupky, s námi nikdo nemluvil,“ doplnil.

Politika ho prý stále baví, protože je v Česku dost komická. „V těch hercích, v těch inscenacích, je to opravdu sranda se někdy na to dívat,“ usoudil veterán české politiky a dodal, že když politiku člověk přestane brát vážně, tak se „tragikomedií“ může velmi dobře pobavit.

Anketa Miroslav Kalousek nebude v příští sněmovně. Bude to jeho konec ve velké politice? Bude 67% Nebude 33% hlasovalo: 740 lidí

Uvítal by prý, kdyby se spojily TOP 09, ODS, Pirátská strana a STAN. „To by byl demokratický blok, který bych opravdu vítal,“ řekl nejstarší poslanec. Ale podle něho je ještě nějaký čas do voleb a uvažovat o koalicích ještě není nejnutnější, naopak nejnutnější podle něho je, aby „každý z topáků pracoval na příštích volbách“. Práce na kampani se prý zlepšila.

„Když to porovnáte s vedením pana Kalouska, to bylo jiné?“ ptal se moderátor. „Kalousek je nepostradatelný, je nejlepší řečník, který ve sněmovně dnes existuje. Po odchodu Klause, Jičínského a popravdě řečeno i Ratha, prostě ta úroveň není a on je dnes nejlepší řečník. Jak se ukázalo při té diskusi o novém rozpočtu a deficitu, je nejkompetentnější co se týče hospodářských a finančních otázek,“ mínil o svém kolegovi.

„Má nevýhodu, to je pravda, lidé ho nemají příliš rádi. Částečně si to zavinil sám, protože ty lidi nechal cítit, že je chytřejší než oni, což je, ale ty lidi to neradi. Ale z největší části to jsou pomluvy, které ho pronásledují od té doby, co svého času pracoval pro Luxe. Já si na to pamatuju, dědek starej co jsem. Když byl Lux předsedou lidovců, tak se Klaus a ODS obávali, že bude velká jejich konkurence. A začali nejdřív pomlouvat Luxe. Pamatujete to heslo: ‚Had na tři za tři‘? Přitom byl opravdu počestný východočeský sedlák,“ bránil kníže již zesnulého předsedu lidovců a dodával, že si Luxe vážili jeho vlastní sousedé. Dodal, že Kalousek jako „Luxův zbrojnoš“ se s tím svezl a zmínil padákovou aféru. „Nikdy se nic neprokázalo, ale pokazili mu pověst, to se podařilo,“ pravil politik.

Strakatý pak zmínil pomluvy, které vznikly při prezidentské kampani na jeho osobu. „Mně je to fuk,“ usmíval se kníže a dodal, že mu to bylo fuk i při kampani. „Já jsem se nedivil, podívejte se, já jsem od dětství zvyklý, že se na nás útočí,“ vysvětlil moderátorovi a doplnil, že ve 40. letech to bylo horší. Vzpomenul, jak jeho a jeho sestru po únoru na povel učitelky poplivali okolo jdoucí žáci nebo jak před jeho otcem lidé přecházeli na druhý chodník.

Že se nestane prezidentem prý věděl. „Pocházel jsem z velmi neoblíbené vlády, to nesmíte zapomenout, Nečasova vláda neměla valnou pověst. Měl jsem také méně prostředků než Zeman, který oplýval neomezenými prostředky, dneska vím, odkud byly. Třeba jsem nebyl ideální kandidát, ale jsem docela slušný analytik v politice, obyčejně jsem měl pravdu. A podle mých výpočtů to k vyhrání nebylo,“ shrnul svou prezidentskou kampaň. „Ale bylo nutné bojovat. O tom jsem pevně přesvědčen dodnes,“ dodal s tím, že někdy je nutné bojovat i s vědomím, že prohrajete.

Moderátor pak položil otázku, zda marný není i boj proti Babišovi. Schwarzenberg nejdřív uvedl, že on už moc nebojuje, to spíše Petr Fiala nebo předsedkyně Pekarová Adamová. A trval na tom, že opozice je potřeba. „V demokracii je opozice nanejvýš nutná. Není-li v demokracii opozice, tak ta demokracie stojí za hovno, řeknu vám upřímně.“ Doplnil, že na to, že mu na sociálních sítích nadávají, si zvykl, to prý k politice patří.

Co se týče postavení Česka v Evropě, Češi se prý sami vylučují tím, že jdou proti proudu. „Ať je to u přijímání uprchlíků nebo teď, kdy se diskutuje o rozpočtu, vždycky tady řveme: ‚Bez nás! My ne!‘ A tak dál. Prostě se pořád snažíme o sobeckou politiku: Brát, to jo, dávat, to ne.“

V souvislosti s rezolucí o střetu zájmů premiéra se Schwarzenberg rozohnil, když byl zmíněn argument, že jde ze strany EP o vměšování. „My jsme součást Evropské unie. Evropský parlament je taky náš parlament. To bychom si měli dneska uvědomit. Tady vždycky dělaj, jakoby evropské instituce byly něco jiného než Česká republika. My jsme součást Evropské unie, jsou to naše instituce, a tudíž se o naše věci starají.“ Babiš tím prý poškozuje ČR navenek. „My jsme se ještě nenaučili, že stejně tak jako v soukromém životě i v politickém životě nemůžete žít jako naprostý sobec,“ prohlašoval Schwarzenberg. Ale připustil, že by problém mohl být i v tom, že řadě lidí taková politika nevadí. A doporučení? „Měli bychom se polepšit. Sami se popadnout za nos a přemýšlet o tom, co děláme.“

A o nadcházejících prezidentských volbách řekl, že ještě nevidí žádného ideálního kandidáta. Doplnil, že Bůh seslal ve dvacátém století Čechům dva nejlepší prezidenty, Masaryka a Havla, takže teď si vyzkoušejí „něco jiného“. Havla pak chválil dál: „On nás zase uvedl na světovou scénu. Pamatuju si tu návštěvu ve Washingtonu. Kongres, tedy Senát, 20 minut mu vestoje tleskali. Když se podívám, jaký měl vliv, z toho jsem ještě já měl výhody, když jsem byl ministr zahraničí. Když jsem řekl, že jsem spolupracoval s Havlem, tak to byla úplně jiná pozice. Měl jako každý člověk své chyby, já jeho chyby také znal,“ pravil Havlův bývalý kancléř. Polistopadové období by podle něho probíhalo úplně jinak, kdyby Havel nebyl prezident. „On byl mimořádný člověk, ale jak říkám, u nás to nedoceníme. Vždyť když Masaryk zemřel v roce 1937, tak tu byly samé statečné články, všichni věrni zůstaneme atd. A nebyl celý rok, zřídili jsme Druhou republiku, kde jsme plivali na Masaryka. A to se stalo Havlovi taky. Naše vděčnost je poněkud omezená,“ zakončil poslanec TOP 09 Karel Schwarzenberg rozhovor.

