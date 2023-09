Schyluje se k velké bitvě mezi Muskem a ADL. Co je tato organizace zač? Čtěte pozorně

reklama

Když nejbohatší muž světa Elon Musk loni kupoval společnost Twitter, Inc., sliboval, že na jí provozované platformě omezí cenzuru a umožní svobodnou diskusi v rámci širšího názorového spektra, než jaké toleroval předešlý management. „Svoboda projevu je základem fungující demokracie a Twitter je digitální náměstí, kde se diskutuje o věcech důležitých pro budoucnost lidstva,“ prohlašoval tehdy kanadsko-americký miliardář. Zdaleka ne všichni však sdíleli jeho představy o fungování sociálních sítí a nyní, o necelý rok později, to vypadá, že nový vlastník platformy (nedávno přejmenované na X) možná bude muset svou vizi hájit v soudní síni. Musk zvažuje, že podá žalobu na mezinárodní židovskou organizaci Anti-Defamation League („Liga proti pomluvám“), kterou viní z toho, že se lživými pomluvami snaží jeho společnost zničit.

Anketa Dovládne Fialova vláda do voleb 2025? Bez ohledu na vaše přání Dovládne 10% Nedovládne 87% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 20573 lidí

„Od mé akvizice společnosti se ADL snaží tuto platformu zničit tím, že ji a mě falešně obviňuje z antisemitismu,“ napsal před pár dny Musk na své síti. Nezisková organizace prý prostřednictvím svého skrytého politického vlivu odrazuje firmy od obchodní spolupráce s Muskovou společností. „Naše příjmy z reklamy v USA stále klesají o 60 %, především kvůli tlaku na inzerenty ze strany ADL (to nám říkají inzerenti), takže se jim téměř podařilo zničit X/Twitter!“ uvedl miliardář.

Our US advertising revenue is still down 60%, primarily due to pressure on advertisers by @ADL (that’s what advertisers tell us), so they almost succeeded in killing X/Twitter! — Elon Musk (@elonmusk) September 4, 2023

Musk se ale rozhodl přejít do protiútoku. Pomluvy od Ligy proti pomluvám si prý nechce nechat líbit. „Abychom očistili jméno naší platformy v otázce antisemitismu, zdá se, že nám nezbývá nic jiného, než podat žalobu proti Lize proti pomluvám... ach ta ironie!“ nechal se slyšet s tím, že bude po organizaci požadovat až 22 miliard dolarů. Tolik prý činí škoda, kterou organizace Muskově společnosti způsobila.

To clear our platform’s name on the matter of anti-Semitism, it looks like we have no choice but to file a defamation lawsuit against the Anti-Defamation League … oh the irony! — Elon Musk (@elonmusk) September 4, 2023

Interesting.

In our case, they would potentially be on the hook for destroying half the value of the company, so roughly $22 billion. — Elon Musk (@elonmusk) September 4, 2023

Krátce na to se po síti X začal šířit hashtag #BanTheADL („Zrušme účet ADL“), který se na nějaký čas dokonce dostal mezi nejčastěji vyhledávané výrazy na platformě.

A co je to tedy vlastně ADL? Jaké jsou její cíle a proč jí je Elon Musk takovým trnem v oku? Anti-Defamation League byla založena v roce 1913 mezinárodní židovskou organizací B'nai B'rith krátce poté, co byl americký továrník židovského původu Leo Frank pravomocně odsouzen za brutální pedofilní vraždu třináctileté dívky zaměstnané v jeho továrně ve státě Georgia. Frank, který byl prezidentem atlantské pobočky B'nai B'rith, byl původně odsouzen k trestu smrti, ale guvernér Georgii mu trest snížil na doživotí, což podnítilo nepokoje, v rámci nichž byl odsouzený místními obyvateli unesen z vězení, zlynčován a usmrcen. Někteří představitelé židovské komunity v těchto událostech spatřovali projev antisemitismu a ve snaze bojovat proti sílícím protižidovským antipatiím na tehdejším americkém jihu založili Ligu proti pomluvám.

Ta se dnes na svých webových stránkách představuje slovy: „ADL bojuje proti všem formám antisemitismu a předsudků a využívá k tomu inovace a partnerství. ADL je celosvětovým lídrem v boji proti antisemitismu, extremismu a bigotnosti, a to kdekoli a kdykoli, a usiluje o ochranu demokracie a zajištění spravedlivé a inkluzivní společnosti pro všechny.“ Současný generální ředitel ADL Jonathan Greenblatt, který organizaci vede od roku 2015, jednou vysvětlil poslání Ligy ve vztahu k soukromému sektoru následujícím způsobem: „Je načase, aby židovská komunita zasedla k jednacímu stolu a využila své moci institucionálních investorů k tomu, aby zajistila, že korporace budou v souladu s našimi hodnotami a nepodlehnou antisemitským a protiizraelským tlakům.“

It’s time for the Jewish community to take a seat at the table to use our power as institutional investors to ensure corporations are aligned with our values, and don’t fall for #antisemitic and anti-Israel pressures. That's why we're bringing @jlensnetwork under @ADL’s umbrella. https://t.co/lbrBHVdrY2 — Jonathan Greenblatt (@JGreenblattADL) November 10, 2022

Organizace se dále netají tím, že je značně provázaná s federálními strukturami, včetně bezpečnostních složek. „Věděli jste, že ADL školí každého nového agenta FBI o jeho roli ochránce amerického lidu a ústavy?“ chlubila se neziskovka v roce 2014 na tehdejším Twitteru. „Ročně vzděláváme přibližně 15 000 příslušníků bezpečnostních sborů z místních, státních a federálních úřadů,“ pyšní se ADL na svých stránkách.

Did you know ADL trains every new FBI agent on their role as protectors of the American people and the Constitution? pic.twitter.com/wc6JPF1bXd — ADL (@ADL) May 30, 2014

„Již více než 100 let je ADL lídrem v identifikaci a potírání antisemitismu a nenávisti. Důležitou součástí naší práce je zajistit, aby orgány činné v trestním řízení a pracovníci na místní, státní a federální úrovni rozuměli hrozbám pro zranitelné skupiny obyvatel. Aby to bylo možné dělat efektivně, sdílí ADL naše zdroje a odborné znalosti o extremismu. Jen v roce 2021 poskytlo Centrum ADL pro extremismus (COE) orgánům činným v trestním řízení kritické informace o extremismu více než 1300krát a na naší online interaktivní mapě H.E.A.T. zaznamenalo více než 7300 případů nenávisti,“ dočteme se dále na webu ADL. Jak takové projevy antisemitismu, z nichž ADL mimo jiné opakovaně obviňuje Elona Muska a jeho platformu X, reálně mohou vypadat, si ukážeme v následujících odstavcích.

ADL například protestovala, když Musk v jednom ze svých tweetů letos na jaře napsal, že finanční magnát George Soros „nenávidí lidstvo“. Ředitel ADL Jonathan Greenblatt tehdy namítl, že kritika Sorose, který je židovského původu, „nahraje extrémistům“. Lize proti pomluvám také vadí, že Musk obnovil účty některým uživatelům, jež organizace viní z antisemitských projevů. Například bývalému americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. Ten se měl podle ADL dopustit „antisemitské rétoriky“, když vyzýval k „vyhánění válečných štváčů, globalistů, komunistů a těch, kteří nenávidí naši zemi“.

„Bývalý prezident Trump pronesl sobě vlastní, ale přesto nebezpečné výroky. Jeho tvrzení o vyhánění válečných štváčů, vyhánění globalistů, vyhánění komunistů a vyhánění těch, kteří nenávidí naši zemi, jsou ozvěnou klasické antisemitské rétoriky,“ napsala nezisková organizace loni v březnu v reakci na jeden z proslovů Donalda Trumpa.

Former President Trump also delivered remarks that were in character but still dangerous. His claims about expelling warmongers, driving out globalists, casting out communists, and throwing off those who hate our country echo classic #antisemitic rhetoric. — ADL (@ADL) March 7, 2023

Když Elon Musk loni na podzim rozhodl o obnovení exprezidentova twitterového účtu, jenž byl zrušen začátkem roku 2021, ADL vyzvala inzerenty, aby začali platformu bojkotovat a tím ji ekonomicky zruinovali.

Za projev antisemitismu považuje ADL kromě „vyhánění válečných štváčů, globalistů a komunistů“ také například kritiku ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, jenž se otevřeně hlásí ke svému židovskému původu. Nálepku antisemity si tak od ADL vysloužil americký politický komentátor Tucker Carlson, který Zelenského popsal jako „zpoceného a podobajícího se kryse“ a dále jej označil za „přítele BlackRocku“ a „pronásledovatele křesťanů“. A byť se moderátor nikterak přímo nezmínil o Zelenského etnickém původu, nezisková organizace ADL v této Carlsonově charakterizaci ukrajinského prezidenta ihned spatřila skrytý protižidovský stereotyp. „Tucker Carlson už možná nemá platformu v hlavním vysílacím čase, ale nyní svá antisemitská tvrzení přenesl na Twitter. To je přesně ten typ nebezpečného, nenávistného obsahu, který nemá místo na mainstreamových veřejných náměstích,“ napsala ADL počátkem června.

Tucker Carlson may no longer have a prime-time platform, but now he's taken his antisemitic claims to Twitter. This is exactly the type of dangerous, hateful content that has no place in mainstream public squares. https://t.co/EFv3el5QZ4 — ADL (@ADL) June 7, 2023

Tucker Carlson naopak dříve kritizoval ADL za její postoj k migraci, který považuje za pokrytecký, neboť tato nezisková organizace prý zaujímá zcela odlišné přístupy k přistěhovalectví do USA na jedné straně a k migraci do státu Izrael na straně druhé. „Podívejte se někdy na webové stránky Anti-Defamation League… V krátké eseji zveřejněné na svých stránkách ADL vysvětluje, že stát Izrael by neměl dovolit, aby více Arabů získalo jeho občanství a volební právo,“ říká Carlson, načež cituje přímo z textu nalezeného na webu ADL. „Vzhledem k historicky vysoké porodnosti Palestinců a možnému přílivu palestinských uprchlíků a jejich potomků, kteří nyní žijí všude po světě, Židé by se rychle stali menšinou v rámci dvojnárodnostního státu, čímž by pravděpodobně skončil jakýkoli náznak zastoupení a rovné ochrany. Za této situace by židovské obyvatelstvo bylo stále více politicky – a potenciálně i fyzicky – zranitelné. Je nerealistické a nepřijatelné očekávat, že Stát Izrael dobrovolně rozvrátí svou vlastní existenci a nacionální identitu a stane se zranitelnou menšinou na území, které kdysi patřilo jemu,“ cituje Carlson z webu ADL. Americký moderátor následně podotýká, že z izraelské perspektivy toto stanovisko dává smysl, avšak připomíná, že ADL přistupuje úplně jinak k přistěhovalectví do USA.

ADL totiž ostře vystupuje proti teorii o tzv. Great Replacement (velké náhradě), která varuje, že domorodým, převážně bělošským populacím západních států Evropy a Severní Ameriky hrozí postupné vymření v důsledku demografických změn způsobených masovou migrací ze třetího světa. ADL tuto tezi pravidelně označuje za „rasistickou konspirační teorii bílých nacionalistů“.

Nutno dodat, že ADL označila Carlsonovu kritiku za antisemitskou, načež začala lobbovat za vyhazov tohoto konzervativního komentátora z televizního kanálu Fox News. Když pak o dva roky později vedení stanice skutečně s moderátorskou hvězdou ukončilo smlouvu, ADL si toto rozhodnutí veřejně pochvalovala.

ADL se k nyní probíhajícímu konfliktu s Elonem Muskem vyjádřila slovy svého generálního ředitele Jonathana Greenblatta. „ADL je již více než 100 let vedoucí organizací proti nenávisti v zemi, která bojuje proti zuřivým antisemitům, divokým fanatikům a zatvrzelým antisionistům. Dostali jsme se pod tlak volených představitelů, náboženských vůdců a dalších zatvrzelých zločinců… Takže teď máme tuto situaci. Nakonec mě to ale nijak zvlášť nerozhodilo,“ uvedl generální ředitel ADL Jonathan Greenblatt. Když byl Greenblatt v nedávném rozhovoru tázán, zdali za nevraživým vztahem jeho organizace k Elonu Muskovi nelze náhodou hledat prospěchářské úmysly či finanční motivy, neváhal způsobem sobě vlastním ihned označit takovou představu za antisemitský stereotyp.

Look how easily Jonathan Greenblatt deploys accusations of anti-Semitism to questions about his organisation.

It's all the more absurd when you realise the interviewer asking the question is himself Jewish!#BanTheADL pic.twitter.com/Kk1AZgt7ZL — Keith Woods (@KeithWoodsYT) September 6, 2023

Psali jsme: Musk žaluje Sorosovy lidi: Šíříte dezinformace, které potlačují svobodu slova Elon Musk má na krku žalobu. Nechtěl prý, aby mu migranti stavěli rakety Musk: Vyhodili vás z práce za psaní na Twitter? Zaplatím vám soudy Film o obchodu s dětmi. 15krát denně je znásilní, pak prodají na orgány. V USA je hitem, elity mu brání

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE